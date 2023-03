[株式会社NIKU]

https://dr-beautopia.com/products/20094-028/



【先着限定】新発売記念 スペシャル特典もあり!フェアトレードコットン巾着袋・オリジナルスリムサーモステンレスボトルをプレゼント。





株式会社NIKU(本社:東京都新宿区 代表取締役 西須克己 )は、上原恵理医師開発のブランド『Lov me Touch(ラブミータッチ)』シリーズ、唇用美容液ペプチドリッチな濃密ケア『Lov me Lips(ラブミーリップス)』を2023年3月17日(金)より発売開始いたします。



◯Lov me Touch(ラブミータッチ)

Lov me Lips (ラブミーリップス)

¥4,499(税込)

https://dr-beautopia.com/products/20094-028/





長時間とどまって、うるおい満ちる魅惑の唇。





POINT1 贅沢ペプチド処方 ハリに特化した 6つのスター成分

年齢とともにハリがなく寂しい印象になる唇。そんなハリ不足の唇には徹底した対策を。ハリへのアプローチに特化した機能性ペプチドを厳選、5種類のペプチド※1~5贅沢配合。さらにハリ対策として不可欠な脂質化アミノ酸「ジパルミトイルヒドロキシプロリン※11」をプラスして印象的なふっくらとした唇に導きます。





POINT2 荒れ・乾燥にアプローチ うるおい対策成分配合

角層が極端に薄い唇にはセラミドケアがマスト! うるおいのキー成分「ヒト型セラミド」3種※6を配合。うるおいバリアをサポート、水分保持力を助けます。 また、肌あれ予防効果の高いパンテノール※7を配合。 デリケートで荒れやすい唇を優しく保護します。 ベースにはエモリエント効果の高いオイルを厳選。ヒマワリ種子油※12やホホバ種子油※13、シア脂※14、スクワラン※15を配合。唇にグラマラスなツヤとみずみずしいうるおいを与えます。





POINT3 くすみにアプローチ パッと明るい唇へ

花びらのようにみずみずしく華やかな唇は女性の憧れ。唇にいきいきとした印象をもたらす、人気成分を複数配合。パルミチン酸レチノール※8やフラーレン※9、油溶性ビタミンC「VC-IP※10」が、くすみがちな唇に多角的にアプローチします。 また、シトルリン※17、ビタミンE※18を配合。生命感あふれる華やかな印象を与えます。



POINT4 デリケートな唇に 4つのフリー処方

パラベン、合成香料、合成着色料、小麦由来原料など唇への刺激となる成分は極力排除し、4つのフリー処方を実現しました。





お出かけ先でもさっとひと塗り!











1.長時間うるおいをキープぽってり濃密テクスチャー



2.清潔で使いやすい ペン型タイプ

液戻りのないペン型タイプなので、いつも清潔に気持ちよくお使いいただけます。 柔らかいスパチュラで、唇に負担なく、均一につけやすい仕様です。



3.スマホのライトで照らすと残量がわかる





【新発売記念】スペシャル特典





Lov me Lips (ラブミーリップス)ご購入本数に応じて、Dr.BEAUTOPIAオリジナル巾着・ステンレスボトルをプレゼント!※ なくなり次第終了となります。※お1人様1回限りとなります。



1.ラブミーリップス1本ご購入

国際フェアトレード認証オーガニックコットン使用《フェアトレード コットン巾着袋》プレゼント



※フェアトレードは、貿易のしくみをより公平・公正にすることにより、特に開発途上国の小規模生産者や労働者が、自立し、地域社会や環境を守りながら、サステナブルな世界の実現を目指す取り組みです。株式会社NIKUはフェアトレードに賛同しているとともに、サステナブルな世界の実現を目指します。



2.ラブミーリップス2本ご購入

真空二重構造で温度をキープ《オリジナル スリムサーモ ステンレスボトル》白or黒どちらかプレゼント









※1:マトリキシル3000:パルミトイルテトラペプチド-7、パルミトイルトリペプチド-1、ポリソルベート2 0、 カルボマー 、BG、水、グリセリン、乳酸Na(整肌成分) ※2:FGF:ヒト遺伝子組換ポリペプチド-11、水、水 添レシチン、コレステロール、キサンタンガム、ココイルサルコシンNa(整肌成分) ※3:ボリュリップ:パルミト イルトリペプチド-38、エチルヘキサン酸セテアリル、イソステアリン酸ソルビタン、ヒメマツバボタンエキス、 ヤシ脂肪酸スクロース(整肌成分) ※4:CG-Rejuline BG:アセチルデカペプチドー3、水、BG(整肌成分) ※5: SYN-COL:パルミトイルトリペプチド-5、グリセリン、水(整肌成分)※6:セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP(保湿成分) ※7:パンテノール(保湿成分)※8:パルミチン酸レチノール(整肌成分) ※9:フラーレン(整肌成分) ※10:テトラヘキシルデカン酸アス コルビル(整肌成分) ※11:ジパルミトイルヒドロキシプロリ ン(整肌成分)※12:ヒマワリ 種子油(保湿成分) ※13:ホホバ種子油(保湿成分) ※14:シア脂(保湿成分) ※15:スクワラン(保湿 成分)※16:乾燥によってくすんでみえる状態 ※17:シトルリン(整肌成分) ※18:トコフェ ロール(整肌成分)





上原恵理医師プロフィール







日本形成外科学会認定専門医/美容外科医・美容皮膚科医/美容医療評論家



2006年群馬大学医学部医学科卒業、東京大学形成外科医局所属。大学病院や美容クリニックで従事後、2021年3月に自身のクリニック「THE ONE.」を開業。また医師として美容医療情報と正しいホームケアの重要性についていち早くSNSで発信。形成外科医としても美容皮膚科医としても多くの患者様から信頼を得ている。現在、正しい美容の普及のためにメディア、執筆、商品開発など幅広く活躍中。



Instagram:https://www.instagram.com/eri.uehara/

Twitter:https://twitter.com/dr_uehara

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCFSu4xqJoT3BDYIdMdiTzfA





Dr.BEAUTOPIA







Dr.BEAUTOPIAは、エビデンスのある確かなドクターズ製品を通して一瞬の美ではない、継続的な美をご提供するオンラインストアです。美を願うすべての人の健やかな毎日を応援します。



Dr.BEAUTOPIA:https://dr-beautopia.com/

Instagram:https://www.instagram.com/dr.beautopia/



【取り扱いご希望クリニック様のお問い合わせ先】

株式会社ヘッドスプリング

電話:03-6709-8183(平日9:00-18:00)

メールアドレス:info@head-spring.co.jp

https://store.head-spring.co.jp/user_data/lmt/granactive.php





【本件に関する報道関係者さまからのお問合せ先】

Dr.BEAUTOPIA・réveillerのほか、上原恵理医師へのご取材も承ります。



株式会社NIKU /広報担当:橋本唯

HP:https://ni-ku.jp/contact/

代表番号:03-6384-2002(平日9:00-18:00)

直通番号:080-9396-2266 メールアドレス:info@ni-ku.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-18:16)