オンラインキャンパス内で現役の組織コンサルタントが「10代から考える自分のキャリアゼミ」を無償提供



「あなたの出会いと学び、挑戦をボーダーレスに」をコンセプトに掲げ、U24世代向けのオンラインキャンパスを運営する「つながるキャンパス」(事務局 NPO法人G-net:岐阜県岐阜市、代表理事:南田修司、以下つなキャン)は、グローバルな組織コンサルティングファームであるコーン・フェリー(NYSE:KFY|コーン・フェリー・ジャパン 東京都千代田区 日本代表:滝波純一)を共創パートナーに迎え、高校生・大学生向けキャリア開発支援プログラム「Power of Choice! 10代から考える自分のキャリア」を2023年1月より開始します。









つながるキャンパス「共創パートナー」とは

つながるキャンパスの理念「あなたの出会いと学び、挑戦をボーダーレスに」に共感し、共にキャンパスをつくり上げるパートナーとして、協賛やプログラム提供をいただいた企業・団体の総称です。

つながるキャンパスは、学生や若者たちがどんな環境下にあったとしても(世代や場所、国籍、経済状況等)、熱意があれば、社会全体でそれを応援し、挑戦をサポートすることができるプラットフォームを目指しています。コーン・フェリーとのパートナーシップを皮切りに、共創パートナーとの連携を一層強め、若者たちの多様な出会い、学び、挑戦の機会を積極的に提供していきます。



「Power of Choice! 10代から考える自分のキャリア」プログラムとは

「Power of Choice! 10代から考える自分のキャリア」は、これからの時代に求められるリーダー像やキャリアデザインの考え方をコーン・フェリーの現役人事組織コンサルタントとともに学ぶオンラインゼミとして全国の高校生・大学生を対象に開講します。



グループセッションと個別メンタリングを織り交ぜ、参加者一人ひとりの継続的な能力開発支援と、いわゆる「進路選択」だけではない長期のキャリア形成への深い理解を目指したプログラムです。当プログラムはつながるキャンパスが主催する「社会連携ゼミ」内にて行います。

▶▶詳細はこちら:https://docs.google.com/presentation/d/1ajzwM_tF99_Lcizr3lVzNMR2gfNd7R_H/edit?usp=sharing&ouid=100471091117747116904&rtpof=true&sd=true





・コーン・フェリーについて

コーン・フェリーは、グローバルな組織コンサルティングファームです。クライアントの組織設計、適材適所を支援し、社員の処遇・育成・動機付けといった課題についてもコンサルテーションを提供します。さらに、専門性を高めることによる人材のキャリアアップを支援します。

▶▶コーン・フェリー公式HP:https://www.kornferry.com/ja



・つながるキャンパスについて

つながるキャンパスは、「あなたの出会いと学び、挑戦をボーダーレスに」をコンセプトに日本全国のU24世代の若者800名および200を超える団体/企業・個人等の社会人が集うオンライン上の仮想キャンパスです。

「Power of Choice! 10代から考える自分のキャリア」プログラムを含む「社会連携ゼミ」は、2021年6月より3期実施し、合計40ゼミ・累計200名が参加しました。世代を超えて地域と若者がオンラインでつながり、共通テーマのもと学び合う2ヶ月~5ヶ月の期間限定ゼミ企画です。従来の授業や講義とは違い現在進行形の様々な挑戦をテーマに、いままさにチャレンジを続ける人と若者とが学び合う、新たな学びの機会作りを目指しています。2023年1月より第4期がスタートします。

▶▶つながるキャンパス公式HP:https://tsunacam.net/



本リリースに関する報道お問い合わせ

つながるキャンパス運営委員会・事務局(NPO法人G-net)担当:南田、高橋

住所:〒500-8844 岐阜県岐阜市吉野町6-2 ブラザービル2階

電話:058-263-2162

FAX:058-263-2164

メール:tsunacam@gifist.net



