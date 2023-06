[ニールメッド株式会社]

日本初上陸!?キシリトール入りの生理食塩水ミストスプレーで梅雨の不快な時期を乗りきろう!



医療機器メーカーのニールメッド株式会社 (所在地:東京都千代田区、代表取締役:唐木 佑介)は、キシリトール入り生理食塩水スプレー「サイナスミスト キシリトール」を6月15日(木)に発売開始することを発表いたします。









キシリトールは、ガムや歯磨き粉に使用されており虫歯予防としてのイメージが強いですが、虫歯菌(ミュータンス菌)だけでなく鼻の中の細菌にも有効です。これまでありそうでなかった、自然由来成分のキシリトールとユーカリオイル配合の生理食塩水スプレー。鼻腔内の細菌活性を抑制できるため、細菌が原因とされる風邪・副鼻腔炎・蓄膿症などの鼻症状の緩和につながります。



【キシリトールのはたらき】

鼻腔内の細菌の活性化を抑制し、また鼻粘膜に細菌が吸着することを防ぎます。アレルギー対策にも。

“線毛運動の活性化”



“常在菌の病原化の防止”



“粘膜再生における バイオフィルム産生防止効果”



“加湿による粘膜保護作用から 抗菌力の強化”

出典)Usefulness of saline spray including Xylitol for nasal disease by Motofumi Ohki







【ユーカリオイルの抗菌作用もプラス】

乾燥や炎症、感染を防ぎ、鼻どおりをよくする効果に期待ができます。

清涼感のある香りで爽やかに感じられるミストです。





【ボトルの特長】

10ミクロンの細かい粒子が鼻腔全体に吸着



指先の少ない力で簡単に片手で噴霧



1プッシュ×500~550回程の使用回数、生産日より4年の使用期限



真空気圧ボトル、洗浄液は密封・X線滅菌済み



逆さにしても噴霧可能、飛行機の持ち込みも可







鼻に不快な症状があるときは、まず手軽なミストスプレーでのケアから始めてみてはいかがでしょう?

無添加で、防腐剤や香料も使用していないので、小さなお子様から授乳中・妊娠中の方も安心してご使用いただけます。



製品詳細、ご購入はこちらから。

楽天:https://item.rakuten.co.jp/neilmed-sinus/10000023/



代理店も募集しています。

販売に興味がありましたら、下記までご連絡をお願い致します。

marketing@neilmed.jp





一般医療機器 第55番

製品名:サイナスミスト キシリトール

届出番号:13B3X10188000012

製造販売元:ニールメッド株式会社



ニールメッド株式会社について

2000年創業、今年で23年目を迎える世界最大の鼻洗浄器製品メーカー。

創業者Dr ケタン・C・メータは、NeilMed Pharmaceuticals Inc. を米国、カリフォルニア州サンタローザにて、鼻に関連する様々な疾患に苦しむ患者様の為に、家庭でも簡単に出来る鼻洗浄システム(サイナスリンス)を製品開発し、事業をスタートしました。

現在では、米国・カナダをはじめ様々な国で鼻洗浄の文化が広がり、世界的な健康志向などもあり、多くの医療機関・医師から推奨をいただくようになりました。

世界最大の生理食塩水鼻洗浄システムの製造業者およびサプライヤーに成長を遂げ、主力商品のサイナスリンスは北米を中心に市場の60%近くのシェアを頂くまでに成長致しました。

日本では、2014年4月ニールメッド株式会社として設立。

(HP, https://www.neilmed.jp/)



住所:日本法人名:ニールメッド株式会社

所在地:〒101-0065 東京都千代田区西神田2-3-3 HP:https://www.neilmed.jp/

事業内容:医療機器製造販売業







企業プレスリリース詳細へ (2023/06/16-20:40)