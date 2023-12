[セブンデックス]

EPISODE OF THE YEARを受賞したセブンデックスでの採用エピソードは漫画家 うえはらけいた様に漫画を描いていただきました。



株式会社セブンデックス(本社:東京都渋谷区、代表取締役:中村伸啓、堀田信治、以下セブンデックス)は、採用と組織づくりをリードするイベント「FUZE2023(フューズ2023)」のWantedly Awards 2023「EPISODE部門」において、39,000社を超えるWantedly登録企業の中から、EPISODE OF THE YEARを受賞したことを発表します。







Wantedlyで生まれた「ドラマな採用」





Wantedly Awards 2023 EPISODE部門は、Wantedlyを通じて生まれた、人と会社の出会いのエピソードを称える部門。そして今回、EPISODE OF THE YEARを受賞したセブンデックスでの採用エピソードは漫画家 うえはらけいた様に漫画を描いていただきました。



【うえはらけいた】

漫画家|1988年、東京都生まれ。コピーライターとして勤務していた株式会社博報堂を2015年に退職。翌年に多摩美術大学グラフィックデザイン学科に編入し、以降漫画を描きはじめる。しばらく広告会社でデザイナーをしながら活動していたが、2020年4月に漫画家として独立。現在はSNS、WEBメディアを中心にマンガ作品を発表しています。

X(旧Twitter):https://twitter.com/ueharakeita

note :https://note.com/keitauehara/



EPISODE OF THE YEAR受賞エピソード『誰かいないか』





今回、漫画化したエピソードはWantedlyを通じて、未経験UXデザイナーがセブンデックスに入社した話。人事と候補者、互いの視点から見た採用の楽しさや苦しさを表現している、漫画になっています。



















会社概要





会社名:株式会社セブンデックス

代表者:中村伸啓、堀田信治

設立:2018年10月

事業内容:UXUIデザイン、ブランドデザイン、マーケティンググロース、DXソリューション

主要取引先:三井不動産株式会社/株式会社ライトオン/株式会社マイナビ/株式会社アミューズ/株式会社学研プラス/GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(一部記載)



公式サイト:https://sevendex.com

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/sevendex_inc



<お問い合わせ>

■事業ご相談に関するお問い合わせ:

https://sevendex.com/contact

■本プレスリリースに関するお問い合わせ

広報 泉田 izumida.karin@sevendex.com



