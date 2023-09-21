［シー・システム株式会社］

AI OCRにRPAを搭載したデータ入力自動化ツール、総額200万円分を無料で利用できる



在阪球団のアレを記念し、40年以上にわたって大阪に本社を置くシー・システム株式会社（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：森下 康夫 URL: https://seagp.com/）では、主力サービスであるAI OCRを搭載したデータ入力自動化ツール「AI JIMY Paperbot」の有償プランを新規法人様限定18社に2ヵ月無料で提供いたします。





シー・システム株式会社は中小企業の業務効率化を支援するため、AI OCRにRPAを搭載したデータ入力自動化ツール「AI JIMY Paperbot」を提供しています。紙資料からシステムへの転記など、ルーティン化したデータ入力業務を人に代わって自動で行うツールです。特にFAXで受発注を行っている企業様から好評を得ています。従業員が自社システムに手でデータ入力している手間を大きく省けます。18年ぶりのアレにより、仕事に手がつかない方や人手不足に対応したい方が生産性向上に向けた取組みとして利用できるキャンペーンです。





【18年ぶりアレ記念】無料とらイアルキャンペーン 概要





AI JIMY Paperbot 製品概要

文字認識（AI OCR ）機能 と RPA 機能を搭載し、データ入力に特化した業務自動化ツール

料 金 無料

対象期間 2ヵ月

内 容

「AI JIMY Paperbot Standardプラン」

・AI OCR読取り枚数 月2,000枚

・電子帳簿保存法に対応したファイルリネーム機能付

・RPA機能

・書類自動検出トリガー

・AI自動仕分け

・表認識機能 など

応募資格 AI JIMY Paperbotを初めて利用される法人様

応募締切 2023年9月30日（土）23:59まで

当選方法 抽選

注意事項 無料利用期間終了後も引き続きご利用になる場合は、有償プラン（年間契約）のご契約が別途必要となります。詳細は、担当までお問い合わせください。



興味がある方は下記フォームからお進みください。

https://forms.gle/nL9iHazG3XH2RajEA



問い合わせ窓口

https://aijimy.com/inquiry/



シー・システム株式会社 会社概要





代表者：代表取締役 森下 康夫

所在地：大阪府大阪市北区梅田2丁目5番6号 桜橋八千代ビル4階

TEL：06-6136-5960

FAX：06-6136-5961

事業内容： AI・RPA・システム開発によるDX推進事業

公式サイト：https://seagp.com/

サービスサイト「AI JIMY Paperbot」：https://aijimy.com/

メディアサイト「AI JIMY Labo.」：https://aijimy.com/dx/

健康経営支援事業「ストレスチェックサポートセンター」：https://stresscheck-s.com/



企業プレスリリース詳細へ （2023/09/21-19:46）