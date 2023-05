[株式会社Nexus]

毎年恒例の初亀醸造株式会社とのコラボ商品は5月8日(月)より予約開始!







株式会社Nexus(東京都渋谷区 代表取締役:小澤正啓)は、静岡県を代表する老舗酒造である初亀醸造株式会社(静岡県藤枝市 代表取締役社長:橋本謹嗣)と、同県を舞台とした国民的人気アニメ『ちびまる子ちゃん』とのコラボ日本酒2023年度版を、2023年5月27日(土)に発売いたします。

毎年6月の第3日曜日に祝う「父の日」を記念し、本年も「純米吟醸 父ヒロシ Vintage 2023」と「純米大吟醸 父ヒロシ Vintage 2023」の2種類をご用意。





価格は「純米吟醸 父ヒロシ Vintage 2023」が3,630円(税込)、「純米大吟醸 父ヒロシ Vintage 2023」が14,520円(税込)。「純米大吟醸 父ヒロシ Vintage 2023」は、こちらも毎年恒例の223(フジサン)本限定の製造で、シリアルナンバー入りとなります。

酒繋オンラインショップ(https://saketsunagi.base.shop)にて予約受付を開始しております。





【商品について】

1.ちびまる子ちゃんコラボ日本酒「純米吟醸 父ヒロシ Vintage 2023」





原作の舞台である静岡のお水・お米・酵母を用い、丁寧な手仕事で醸しました。爽やかな香りと酒米“誉富士”由来の優しい甘味が口の中で広がります。

本年度のラベルは、「お猪口を片手にほろ酔い気分のヒロシ」。こちらも毎年恒例の静岡県の代名詞ともいえる「富士山」と「初日の出」、「さくらももこ先生デザインの亀」が初亀醸造株式会社らしさを演出しています。同様のデザインが施された紙箱付きのセットです。

父の日をはじめ、誕生日、特別な日に特別な人へのプレゼントとしてお勧めです。

■価格:3,630円(税込)



2.ちびまる子ちゃんコラボ日本酒「純米大吟醸 父ヒロシ Vintage 2023」





“酒米の王様”と称される「山田錦」を贅沢に磨き、丁寧な手仕事で醸しました。南国果実を思わせる香りと上品な甘味が口の中で広がります。

オリジナルラベルは、燕尾服を着用したヒロシという珍しいデザインとなっております。こちらも毎年恒例となっている箔押しの「富士山」が、オリジナル木箱と併せて高級感をさらに演出しています。

本商品は、静岡県に因んで223(フジサン)本での販売になります。シリアルナンバー入りの限定生産商品です。日頃の感謝を込め、ちょっと贅沢な本商品を父の日ギフトとしてプレゼントするのはいかがでしょう。

■販売個数:限定223本(フジサン)※シリアルナンバー入り

■価格:14,520円(税込)



3.両商品共通概要

■内容量:720ml

■予約開始日:2023年5月8日(月)より予約受付開始

■発売日:2023年5月27日(土) ※発売日以降はご注文から3週間以内に発送予定

■販売場所:酒繋オンラインショップ(https://saketsunagi.base.shop)

※酒類販売店での販売も予定しております。販売店は随時、酒繋公式Twitterアカウント(@saketsunagi)で発表致します。

■製造者:初亀醸造株式会社

■企画・販売:株式会社Nexus

■ラベルデザイン:plus+

■権利表記:

(C)さくらプロダクション/日本アニメーション (C)Hatsukame Sake Brewery Co., Ltd. (C)Nexus Co., Ltd.

■注意事項:

※本商品は「日本国内向け販売のみ」行っております。海外への販売は行っておりませんので、予めご了承ください。

※予約頂いたご注文につきましては、発売日以降に順次発送となります。

※発売日当日のお届けを確約する物ではございませんので予めご了承ください。

※発売日以降のご注文につきましては、原則3週間以内の発送となります。また、シリアルナンバーに関して番号をご指定頂く事は出来ません。



【作品紹介】



『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市(現・静岡県静岡市清水区)を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子(さくら ももこ)と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。

1986年に『りぼん』(集英社)で連載を開始し、2021年に原作35周年を迎えました。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,250万部を突破(デジタル版を含む)、海外版はアジア各国でも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。



【酒蔵紹介】

初亀醸造株式会社





創業1636年、静岡最古の造り酒屋です。銘柄の初亀は「初日の出のように光輝き、亀のように末永く栄える」ことを願い命名。蔵を構える藤枝市岡部町は南アルプスを源流とする清流「朝比奈川」が流れ、山間の斜面には竹林と茶畑が広がる美しい里山です。「静岡のヒト・食文化との調和」を第一に考え、蔵に湧き出る南アルプスの伏流水と手作りの麹を用い、丁寧な手仕事で酒を醸しております。この地でしか表現できない美味しさを追求し、酒造りを通じて皆さまに笑顔を届けて参ります。





【ちびまる子ちゃんコラボ日本酒】

「純米吟醸 父ヒロシ」、「純米大吟醸 父ヒロシ」お披露目販売会のお知らせ



本年もちびまる子ちゃんコラボ日本酒「純米吟醸父ヒロシ」および「純米大吟醸父ヒロシ」の発売を記念して、日本で唯一の「ちびまる子ちゃん」の常設ミュージアムであるちびまる子ちゃんランド(https://chibimarukochan-land.com/)を有するエスパルスドリームプラザ(静岡県静岡市清水区入船町13-15)にて、『ちびまる子ちゃんコラボ日本酒「純米吟醸 父ヒロシ」、「純米大吟醸 父ヒロシ」お披露目販売会』を開催することが決定いたしました。

ちびまる子ちゃんゆかりの地でのお披露目発表会に足をお運びください。





開催概要

■題名:ちびまる子ちゃんコラボ日本酒「純米吟醸 父ヒロシ」、「純米大吟醸 父ヒロシ」 お披露目販売会

■日時:2023年5月27日(土) 10時~ 開始予定

■場所:静岡県静岡市清水区入船町13-15 エスパルスドリームプラザ 1F 駿河みのり市場前

■主催:株式会社エスパルスドリームプラザ

■ご注意事項

※販売会に関しては商品がなくなり次第終了となります。

※本イベントに関するお問い合わせは、エスパルスドリームプラザ(054-354-3360)へお問い合わせください。



【酒繋プロジェクトとは】



「酒繋プロジェクト」とは日本発のアニメ・ゲーム等と伝統的な商品を掛け合わせ、普段触れる機会の少ない日本の魅力を発見する機会を作りたいという思いから立ち上げたプロジェクトです。

当社では、一緒にコラボ商品を開発するパートナー企業様を随時募集しております。

アニメやゲーム、著名人など日本を代表するカルチャーや人々とコラボした新商品を一緒に開発しませんか?酒造様をはじめ、様々なジャンルの企業様を募集しておりますので、お気軽にお問合せください。



