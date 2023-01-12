［株式会社BeBlock］

企業・飲食店向けの販促支援及び、グッズ・ノベルティ製作事業を展開する株式会社BeBlock（本社：愛知県名古屋市、代表：松村祐輔）は、2023年1月13日（金）に自社運営のアニメ・漫画公式ライセンスグッズ通販サイト「MeeToMa」（ミートマ）（https://meetomashop.com）にて、「熱血硬派くにおくん外伝 リバーシティガールズ」のオリジナルグッズを販売します。









新発売のグッズは、カップルがペアになったアクリルスタンド、プレイアブルキャラとボスキャラが対になったアクリルジオラマ、ピクセル素材を使用した缶バッジコレクションです。さらに、リバーシティガールズ商品を合計3000円以上（税込）、購入いただいた方に先着で「オリジナルアクリルカード」をプレゼントします。

※特典はなくなり次第、終了となります。







■商品情報











●商品名：カップルアクリルスタンド＜全2種＞

●価格：2200円（税込）

●サイズ：W150×H160mm

●素材：アクリル

●商品紹介

ミサコとクニオ、キョウコとリキの2組のカップルをセットでアクリルスタンドにしました。クールな表情の4人をチョイス。カッコよく4人並んで飾ることができます。









●商品名：勢ぞろいアクリルジオラマ＜全2種＞

●価格：3300円（税込）

●本体サイズ：W50×H70mm以内／台座サイズ：約W240×H50mm

●素材：アクリル

●商品紹介

プレイアブルキャラ（ミサコ、キョウコ、クニオ、リキ、マリアン、プルーヴィ）のセットとボスキャラ（ミスズ、ヤマダ、ヒバリ、アボボ、ノイズ、サブコ）のセットをラインナップ。2つ並べると、バトルが始まりそうな臨場感のジオラマです。





●商品名：ピクセル缶バッジコレクション＜全20種＞

●価格：550円（税込）

●サイズ：W150×H160mm

●素材：ブリキ、PP、紙

●商品紹介

ピクセル素材を使用した缶バッジです。意外なサブキャラクターまでラインナップしていますので、ぜひコレクションしていただきたい商品です。



＜各商品販売ページ＞

https://meetomashop.com/?category_id=63bd21526a2a0a2e55db1b9b



■ミートマ公式Twitterにて、フォロー＆RTキャンペーンも同時開催







グッズの販売とともに、ミートマの公式Twitterアカウントにて、豪華賞品が当たるフォロー＆RTキャンペーンを実施します。

※PS4版とNintendo Switch版でそれぞれツイートが異なります。



●開催期間

2022年1月13日（金）12:00～2023年2月10日（金）23:59まで



●ミートマ公式 Twitter

@Meet_To_Market



●応募方法

1.@Meet_To_Marketをフォロー

2.該当ツイートをRT

・期間：2023年2月10日（金）23:59まで

・当選連絡：当選者様にDMでご連絡



■著作権表記

(C)ARC SYSTEM WORKS / WayForward Technologies Inc.



【「MeeToMa」概要】

●屋号

MeeToMa

●運営

株式会社BeBlock

●開設日

2020年12月25日

●商品

アニメ・キャラクターなどのアクリルキーホルダー、アクリルスタンドなどの各種グッズ

●HP

https://meetomashop.com

●電話

03-6420-0896

●営業

10:00～18:00（平日）

●特徴

「MeeToMa」（ミートマ）は、アニメグッズ、キャラクターグッズ、コラボグッズの総合ショッピングサイトです。最新作品から人気作品、名作まで数多くのタイトルを販売中



【会社概要】

社名：株式会社BeBlock

東京オフィス：東京都品川区東五反田1-21-9 ウィスタリア東五反田ビル9F

名古屋オフィス：愛知県名古屋市中村区名駅5-21-8 船入ビル2F・3F

代表者：代表取締役 松村 祐輔

設立：2002年8月

従業員数：165名（役員、アルバイト・パート含む）

資本金：2000万円

事業内容：企業・飲食店向けの販促支援及び、グッズ・ノベルティ製作事業

会社HP：https://www.beblock.co.jp





企業プレスリリース詳細へ （2023/01/12-21:16）