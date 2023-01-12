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2023年1月13日（金）より「熱血硬派くにおくん外伝 リバ…

2023年1月13日（金）より「熱血硬派くにおくん外伝 リバーシティガールズ」のグッズが「MeeToMa」（ミートマ）にて販売スタート！

［株式会社BeBlock］

企業・飲食店向けの販促支援及び、グッズ・ノベルティ製作事業を展開する株式会社BeBlock（本社：愛知県名古屋市、代表：松村祐輔）は、2023年1月13日（金）に自社運営のアニメ・漫画公式ライセンスグッズ通販サイト「MeeToMa」（ミートマ）（https://meetomashop.com）にて、「熱血硬派くにおくん外伝 リバーシティガールズ」のオリジナルグッズを販売します。




新発売のグッズは、カップルがペアになったアクリルスタンド、プレイアブルキャラとボスキャラが対になったアクリルジオラマ、ピクセル素材を使用した缶バッジコレクションです。さらに、リバーシティガールズ商品を合計3000円以上（税込）、購入いただいた方に先着で「オリジナルアクリルカード」をプレゼントします。
※特典はなくなり次第、終了となります。



■商品情報





●商品名：カップルアクリルスタンド＜全2種＞
●価格：2200円（税込）
●サイズ：W150×H160mm
●素材：アクリル
●商品紹介
ミサコとクニオ、キョウコとリキの2組のカップルをセットでアクリルスタンドにしました。クールな表情の4人をチョイス。カッコよく4人並んで飾ることができます。




●商品名：勢ぞろいアクリルジオラマ＜全2種＞
●価格：3300円（税込）
●本体サイズ：W50×H70mm以内／台座サイズ：約W240×H50mm
●素材：アクリル
●商品紹介
プレイアブルキャラ（ミサコ、キョウコ、クニオ、リキ、マリアン、プルーヴィ）のセットとボスキャラ（ミスズ、ヤマダ、ヒバリ、アボボ、ノイズ、サブコ）のセットをラインナップ。2つ並べると、バトルが始まりそうな臨場感のジオラマです。


●商品名：ピクセル缶バッジコレクション＜全20種＞
●価格：550円（税込）
●サイズ：W150×H160mm
●素材：ブリキ、PP、紙
●商品紹介
ピクセル素材を使用した缶バッジです。意外なサブキャラクターまでラインナップしていますので、ぜひコレクションしていただきたい商品です。

＜各商品販売ページ＞
https://meetomashop.com/?category_id=63bd21526a2a0a2e55db1b9b

■ミートマ公式Twitterにて、フォロー＆RTキャンペーンも同時開催



グッズの販売とともに、ミートマの公式Twitterアカウントにて、豪華賞品が当たるフォロー＆RTキャンペーンを実施します。
※PS4版とNintendo Switch版でそれぞれツイートが異なります。

●開催期間
2022年1月13日（金）12:00～2023年2月10日（金）23:59まで

●ミートマ公式 Twitter
@Meet_To_Market

●応募方法
1.@Meet_To_Marketをフォロー
2.該当ツイートをRT
・期間：2023年2月10日（金）23:59まで
・当選連絡：当選者様にDMでご連絡

■著作権表記
(C)ARC SYSTEM WORKS / WayForward Technologies Inc.

【「MeeToMa」概要】
●屋号
MeeToMa
●運営
株式会社BeBlock
●開設日
2020年12月25日
●商品
アニメ・キャラクターなどのアクリルキーホルダー、アクリルスタンドなどの各種グッズ
●HP
https://meetomashop.com
●電話
03-6420-0896
●営業
10:00～18:00（平日）
●特徴
「MeeToMa」（ミートマ）は、アニメグッズ、キャラクターグッズ、コラボグッズの総合ショッピングサイトです。最新作品から人気作品、名作まで数多くのタイトルを販売中

【会社概要】
社名：株式会社BeBlock
東京オフィス：東京都品川区東五反田1-21-9 ウィスタリア東五反田ビル9F
名古屋オフィス：愛知県名古屋市中村区名駅5-21-8 船入ビル2F・3F
代表者：代表取締役 松村 祐輔
設立：2002年8月
従業員数：165名（役員、アルバイト・パート含む）
資本金：2000万円
事業内容：企業・飲食店向けの販促支援及び、グッズ・ノベルティ製作事業
会社HP：https://www.beblock.co.jp


企業プレスリリース詳細へ （2023/01/12-21:16）

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