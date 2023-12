[ダイアナ株式会社]

2023.12.23 Sat~2023.12.25 Mon







ダイアナ株式会社が運営する【ダイアナ】【アルテミス by ダイアナ】【ダイアナ アウトレット】各店舗では、2023年12月23日(土)~2023年12月25日(月)の3日間、クリスマスノベルティのプレゼントをご用意しております。期間中シューズ・バッグをお買い上げのお客様にダイアナロゴ入りパッケージのプチ焼き菓子をプレゼントいたします。



一部には”あたり券”として、ダイアナ店舗・アルテミス by ダイアナ店舗でお使いいただける¥1,000オフのクーポンが入っております。(クーポンのご利用にはDIAMO会員の登録が必要です。当日の会員登録でもご利用可能です。)ノベルティは無くなり次第終了となりますのでご注意くださいませ。



親しい方への贈り物として、またご自身へのご褒美としてぜひこの機会に店舗でのお買い物をお楽しみくださいませ。







ダイアナ株式会社

企業理念:美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社:150-0001 東京都渋谷区神宮前1‐8‐6

事業内容:婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド:ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、F by WELLFIT、アルテミス by ダイアナ、タラントン by ダイアナ、+diana

URL:https://www.dianashoes.co.jp



