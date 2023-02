[Tech Japan株式会社]

テクノロジー分野における高度インド人材に特化したHRTech事業を展開するTech Japan株式会社(東京都 代表取締役 西山 直隆)は、この度、代表の西山が「India Story : 2020s and beyond」(デロイトトーマツ主催)及び、「インドのスタートアップエコシステム-日本のCVCにとっての機会」(インド大使館、JETRO、デロイトトーマツ主催)でパネリストを務めることになりましたのでお知らせいたします。











1.【India Story : 2020s and beyond イベント概要】

場所:デロイト トーマツ イノベーション パーク

日時:2023年2月27日

セッション1:India Story - India’s big leap ahead

セッション2:Lenskart : Journey from seed to global scale

セッション3:India Story - Riding the winning horse



詳細チラシ

https://www.dreamincubator.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/02/DIPR_India-Story-27th-Feb-event-flyer.pdf



2. 【インドのスタートアップエコシステム-日本のCVCにとっての機会 イベント概要】

場所:在日本国インド大使館

日時:2023年3月1日

セッション1:インド ~世界随一の成長国~

セッション2:The India Story ~今後50年間の戦略的投資~

セッション3:インドと日本の回廊からの成功事例



申し込みURL

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZIXEoQLY3ZYBHrLrFCdj2oAFUQjRDVFpCOUxBSlhOVVFZUDZKVFpCVU1ZOS4u



【代表メッセージ】

この度、インドと日本の有識者の方々、両国連携の最前線にいらっしゃる方々が集うイベントでパネリストを務めさせていただくことになりました。エンジニア採用や開発組織の構築といった観点から、日本とインドの連携可能性についてお話しさせていただきます。インド投資の専門家である他のパネリストの方々のご意見や会場の皆さんとの出会いを楽しみにしています。この体験を通して、Tech Japanで構築してきたインドと日本の架け橋をより強固に、幅広くしていく所存です。よろしくお願いいたします。



【Tech Japanについて】

Tech Japanは、「ダイバーシティの力でデジタル化を加速させ 豊かな社会をつくる」をミッションに、テクノロジー分野における高度インド人材に特化した採用プラットフォーム事業を展開するHRテックベンチャー企業です。経済産業省、在日本インド大使館と共に”India-Japan Placement Working Group"会議を継続的に行い、2019年にはインド工科大学(IIT)ハイデラバード校とのMoU(基本合意書)を締結することによって、日本企業がIITの学生をワンストップで採用するためのダッシュボードを世界で初めてIIT大学就職課に提供し、現在IIT7大学の就職学年学生3人に1人以上に利用されています(昨年度比900%増)。

日本企業は、このダッシュボードを介してインターンシッププロセスを通じたIITへの新卒採用申し込みや選考プロセスが効率化され、学生の開発実績やオファー内容の比較なども可能になります。

上記を背景に、Tech JapanはIITを中心にIIM(インド経営大学院)などのインド主要大学出身者も加わった高度インドデジタル人材で構成されるデータベースを保有しているため、成長段階のスタートアップ企業から大手企業まで、多様な日本企業のグローバル組織構築およびDX人材獲得に貢献でき、インドを活用したイノベーション戦略構築や研究開発の支援も可能です。

https://jp.techjapan.work/



