TV&劇場版アニメ「AIR」の主題歌「鳥の詩」でデビュー後、「Angel Beats!」「CLANNAD ~AFTER STORY~」「Charlotte」などの人気アニメの主題歌で知られているLiaの豊洲PITでのワンマンライブが決定しました。

前売券は3月3日(金)より楽天チケット独占先行がスタートし、SS席、及びS席ご購入者には入場者特典として終演後のミートアンドグリートの抽選券をプレゼントいたします。



<公演情報>

■公演名:Lia SUPER LIVE 2023

■会場:豊洲PIT(東京都江東区豊洲6-1-23)

■日程:2023年5月6日(土)

■時間:開場16:00 開演17:00

■前売券:2023円3月3日(金)18:00~楽天チケットにて独占先行

https://r-t.jp/lia2023



SS指定席(限定グッズ・ミート&グリート抽選券付) ¥12,600(税込)

S指定席(ミートアンド&グリード抽選券付)¥8,900(税込)

A指定席 ¥5,500

※限定グッズ、ミート&グリート抽選券は当日会場にてお渡しいたします。

※ミート&グリートの当選数は15名前後を予定しております。

※3歳未満入場不可。/3歳以上チケット必要

※SS指定席は一般販売の取り扱いがございません。

※入場時にドリンク代別途必要

※お一人様4枚まで



□主催:1st PLACE

□企画制作:1st PLACE / 360CONCEPT

□協力:CEL-LAB.com / バンダイナムコミュージックライブ



■公演に関するお問い合わせ

360CONCEPT(平日11:00-18:00)

Mail : info@360concept.co.jp



<Lia Profile>

15歳で渡米し、アメリカ在住中にゲーム、TV&劇場版アニメ「AIR」の主題歌「鳥の詩」、挿入歌「青空」のボーカリストとして抜擢 され、その歌声と歌唱力から“クリスタルヴォイスの歌姫”と称される。

2010年、アニメ『Angel Beats!』主題歌「My Soul, Your Beats!」でオリコン初週3位獲得。

同年参加したアルバム「Calling All Dawns」がグラミー賞を受賞。

2015年、アニメ『Charlotte』主題歌「Bravely You」でオリコン初週4位、ビルボードジャパンアニメチャート初週1位獲得。

そして2018年には日本を代表するアニメソングのカヴァーアルバム「REVIVES」を発表し、同年8月にはカナダ・モントリオールやアメリカ・ニューヨークでの公演を成功させるなど国内外で活躍中。

また歌手活動に加え、ボーカロイド“IA”のボイスソースも担当している。



