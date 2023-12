[株式会社ビッグビート]

BtoB企業のマーケティング支援を行う広告会社 株式会社ビッグビート(本社:東京都千代田区、代表:濱口豊、以下ビッグビート)は、タイのマーケティング会社 Bigbeat Bangkok Co., Ltd.(本社:タイ バンコク、代表:金子秀明、以下Bigbeat Bangkok)が運営するタイのITやデジタルトランスフォーメーション(DX)に関する情報メディア「ICHI media」を活用した日系テック企業のタイ進出を支援するマーケティングサービスメニューの販売を開始しました。





「ICHI media」のタイ進出支援マーケティングサービスとは







「ICHI media」のタイ進出支援マーケティングサービスは、日系テック企業がタイ市場へ進出するための包括的な支援をするマーケティングサービスです。本マーケティングサービスには、市場調査、ビジネスマッチング、ユーザーアンケート調査、製品紹介記事の掲載、セミナー開催、展示会出展が含まれており、多面的なアプローチが可能になります。



ICHI mediaは、約16,000件の登録読者情報を持ち、タイにおけるITやDXに関心を持つビジネスパーソンと日本のテック企業との接点を提供し、タイ市場への進出を積極的にサポートしています。



[サービス紹介ページはこちら]

https://www.jrit-ichi.com/service/







また、本サービスは建設業や製造業などノンデスクワーク業界の現場向けプロジェクト管理アプリ「KANNA」を提供する株式会社アルダグラムにもご活用いただき、タイでの販売代理店契約や大手企業との契約獲得が実現しています。詳細は以下の記事からご覧ください。



[記事URL]

https://piripiri.bigbeat.co.jp/blog/kanna_ichi



"ICHI media"とは





"ICHI media"とは、"Inspire your Business with Digital"をテーマにデジタルトランスフォーメーション(DX)に関するナレッジメディアです。タイのビジネスパーソンが新しい発見やヒントを得ることができる「市場」のような場としての役割を果たし、デジタル技術の力を利用してタイのビジネスの発展を支援することを目的に、DXに関する多岐にわたる知識コンテンツを提供しています。





[ICHI media]

https://www.jrit-ichi.com/









タイのスタートアップ経営者へのインタビュー動画 "ICHI TALK" や日本のテクノロジー企業を紹介する "SHOW CASE" など、多様なコンテンツが構成されています。これにより、タイの企業経営者たちに対して、DXを通じた経営改善のヒントや、新たな市場機会の創出についての洞察を提供することを目指しています。





本サービス開発背景







タイは2017年より「タイランド4.0」という国家プロジェクトでデジタル経済化を推し進めようとしています。

コロナ禍を経て、その意識はより一層加速し、デジタルシフトへの関心が高まって来ています。一方で、日本のSaaS企業のタイ、ベトナムなどのASEANへの進出意欲も高まってきており、弊社にも多くのご相談を頂いております。



そこで、弊社が運営する「ICHI media」を活用して、タイのビジネスパーソンと日系のテック企業との出会いを加速させるために本サービスを開発いたしました。





株式会社ビッグビートについて





株式会社ビッグビートは、BtoB企業のマーケティング・コミュニケーション支援を行う広告会社です。業務内容は、広告制作、セミナー・カンファレンス企画運営、展示会出展支援・企画運営、デジタルマーケティング支援、Web制作、アウトバウンド・インバウンドプロモーション支援等。独自開発のイベント登録管理システム B-Squareを始めイベント運営に必要なシステムを活用した事務局サービスを展開。イベント主催者、協賛社、後援者、来場者に対して日本語、英語でのサポートを提供している。





【会社概要】

社名:株式会社ビッグビート

所在地:東京都千代田区紀尾井町 4-1 ニューオータニガーデンコート 22F

代表取締役:濱口 豊

設立: 1995年3月

事業内容:BtoB企業のマーケティング・コミュニケーション活動支援

HP:https://www.bigbeat.co.jp/





Bigbeat Bangkok Co., Ltd. について





Bigbeat Bangkok Co., Ltd. は、タイ・ASEANにおいて、BtoBマーケティングに必要なデジタルマーケティングとイベントマーケティングの両方をワンストップで提供するユニークなマーケティング会社として創業。また、メディア事業として、タイのDXに関する様々なナレッジコンテンツを配信する「ICHI media」を運営。(https://www.jrit-ichi.com/)



【会社概要】

社名:Bigbeat Bangkok Co., Ltd.

所在地:No.10/181 The Trendy Office Bldg.,

23rd fl. Room 2304 D, Sukhumvit Soi

13, Sukhumvit Rd., North Klongtoey,

Wattana, Bangkok 10110

CEO:金子 秀明

設立: 2018年1月

事業内容:BtoB企業のマーケティング・コミュニケーション活動支援

HP:https://bigbeat-bkk.co.th/jp/





【本件に関するお問合せ先】

株式会社ビッグビート

担当:多田 開史

電話:03-3222-8877

FAX:03-3222-8882

メールアドレス:marketing@bigbeat.co.jp



