[株式会社インユー]

~おうち時間を充実させるオーガニックアイテムをセレクト~



株式会社インユー(本社:東京都渋谷区/代表取締役社長:松浦 愛)は、同社が運営する”全ての人にオーガニックな暮らしを”をコンセプトに国内で最も厳しく安心できる基準を目指すオーガニックマーケットプレイス「IN YOU MARKET(インユーマーケット )」にて100個限定で2023年オーガニック福袋の予約販売を開始しました。









IN YOU MARKETのベストセラーアイテムが詰まった、お得な「オーガニック福袋」が今年も登場します。



今年も、1年の感謝の気持ちを込め、¥40,000相当のオーガニックアイテムが入った福袋を¥29,700(税込)で販売!ご家族やご親戚、友人が揃う年始に、オーガニックアイテムで心地よい新年を迎えませんか。





2023年オーガニック福袋の詳細



・商品価格:¥29,700(税込)

・内容:¥40,000相当のオーガニックアイテムを同梱

・URL:https://inyoumarket.com/category/special-items/2023-2fukubukuro



Mineryシリーズの「飲むミネラル」や「エッセンシャルビタミンC」「エッセンシャルビタミンD3」「バスタイム」、雑誌でも話題の「むぎがゆ」のいずれか1点が入っています。



【飲むミネラル】





日本初上陸、無味無臭の「飲むミネラルパウダー」。カナダの大自然、原生林の腐葉土から生まれたフルボ酸ミネラルを使用。 化学薬品は一切使用せず、苦みも味も全くなく、完全無味無臭。純度の高い「飲むミネラル」は、身体の不調を整えたい人から長年支持を集めているロングセラー商品。



・価格:¥17,501(税込) / 21g

・商品ページ:https://inyoumarket.com/category/minery/501-1



【エッセンシャルビタミンC】





高濃度ビタミンC1000mgをスプーン1杯で摂取可。完全にオーガニックグレード、もしくは無農薬・無化学肥料栽培のグレード以上の素材を使用した無添加仕様。食材を通じた天然由来のビタミンCを摂取することができ、飲みやすいほのかな酸味も人気の1つ。毎日の”キレイ”をサポートしています。



・価格:¥14,800(税込) / 125g

・商品ページ:https://inyoumarket.com/category/supplement/1061-1



【エッセンシャルビタミンD3】





コロナ禍で話題となったビタミンD3を、1カプセルに4000IUも配合。ビタミンD3サプリメントの中では珍しい100%天然植物由来、農薬や化学肥料不使用の成分で作っているため、健康志向の方や、ヴィーガンの方でもお召し上がりいただけます。添加物も一切入っていない完全オーガニックのサプリメント。



・価格:¥14,240(税込) / 30粒

・商品ページ:https://inyoumarket.com/category/supplement/1061-2



【バスタイム】





完全オーガニックのミネラル入浴剤。厳選に厳選を重ねたオーガニック素材や、ゼラニウムとパチョリのオーガニックエッセンシャルオイル、ミネラルたっぷりのソルトで作りました。これからの季節、しっとり滑らかな湯上がり感を楽しみたい方におすすめです。



・価格:¥12,740(税込) / 800g

・商品ページ:https://inyoumarket.com/category/inyou/636-1



【むぎがゆ】





無添加レトルト食品を超えた、オーガニックレトルトのおかゆ。お米ではなくオーツ麦で作りました。腹持ちがよく、低GI食品なので、血糖値を気にしている方におすすめ。優しい味で、小腹が空いた時にも罪悪感なく、食べられます。



・価格:¥1,404(税込) / 1袋60g

・商品ページ:https://inyoumarket.com/category/food/910-3





株式会社インユーとは



”全ての人にオーガニックな暮らしを”をコンセプトに国内で最も厳しく安心できる基準を目指すオーガニックマーケットプレイス「IN YOU MARKET」と、国内最大のオーガニックWEBメディア「IN YOU journal」を運営するオーガニック企業です。



会社名:株式会社インユー

所在地:東京都渋谷区渋谷2-2-5 クルスビル5F

代表者:代表取締役社長 松浦 愛

設立 :2016年 2月



<関連サイトURL>

・IN YOU MARKET https://inyoumarket.com

・IN YOU journal https://macrobiotic-daisuki.jp

・Minery(ブランド) http://minery.me

・IN YOUコーポレートサイト https://inyou.jp/





問い合わせ先



株式会社インユー 広報担当:杉山

Mail:sugiyama_m@inyou.jp Tel:03-6432-0155



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-19:16)