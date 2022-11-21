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IN YOU MARKET（インユーマーケット）で毎年大好評…

IN YOU MARKET（インユーマーケット）で毎年大好評の福袋が今年も登場。【限定100個】人気商品を集めた福袋「2023年オーガニック福袋」の予約販売を開始！

［株式会社インユー］

～おうち時間を充実させるオーガニックアイテムをセレクト～

株式会社インユー（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：松浦 愛）は、同社が運営する”全ての人にオーガニックな暮らしを”をコンセプトに国内で最も厳しく安心できる基準を目指すオーガニックマーケットプレイス「IN YOU MARKET（インユーマーケット ）」にて100個限定で2023年オーガニック福袋の予約販売を開始しました。




IN YOU MARKETのベストセラーアイテムが詰まった、お得な「オーガニック福袋」が今年も登場します。

今年も、１年の感謝の気持ちを込め、￥40,000相当のオーガニックアイテムが入った福袋を￥29,700（税込）で販売！ご家族やご親戚、友人が揃う年始に、オーガニックアイテムで心地よい新年を迎えませんか。


2023年オーガニック福袋の詳細

・商品価格：￥29,700（税込）
・内容：￥40,000相当のオーガニックアイテムを同梱
・URL：https://inyoumarket.com/category/special-items/2023-2fukubukuro

Mineryシリーズの「飲むミネラル」や「エッセンシャルビタミンC」「エッセンシャルビタミンD3」「バスタイム」、雑誌でも話題の「むぎがゆ」のいずれか1点が入っています。

【飲むミネラル】


日本初上陸、無味無臭の「飲むミネラルパウダー」。カナダの大自然、原生林の腐葉土から生まれたフルボ酸ミネラルを使用。 化学薬品は一切使用せず、苦みも味も全くなく、完全無味無臭。純度の高い「飲むミネラル」は、身体の不調を整えたい人から長年支持を集めているロングセラー商品。

・価格：￥17,501(税込) / 21g
・商品ページ：https://inyoumarket.com/category/minery/501-1

【エッセンシャルビタミンC】


高濃度ビタミンC1000mgをスプーン１杯で摂取可。完全にオーガニックグレード、もしくは無農薬・無化学肥料栽培のグレード以上の素材を使用した無添加仕様。食材を通じた天然由来のビタミンCを摂取することができ、飲みやすいほのかな酸味も人気の１つ。毎日の”キレイ”をサポートしています。

・価格：￥14,800(税込) / 125g
・商品ページ：https://inyoumarket.com/category/supplement/1061-1

【エッセンシャルビタミンD3】


コロナ禍で話題となったビタミンD3を、1カプセルに4000IUも配合。ビタミンD3サプリメントの中では珍しい100％天然植物由来、農薬や化学肥料不使用の成分で作っているため、健康志向の方や、ヴィーガンの方でもお召し上がりいただけます。添加物も一切入っていない完全オーガニックのサプリメント。

・価格：￥14,240(税込) / 30粒
・商品ページ：https://inyoumarket.com/category/supplement/1061-2

【バスタイム】


完全オーガニックのミネラル入浴剤。厳選に厳選を重ねたオーガニック素材や、ゼラニウムとパチョリのオーガニックエッセンシャルオイル、ミネラルたっぷりのソルトで作りました。これからの季節、しっとり滑らかな湯上がり感を楽しみたい方におすすめです。

・価格：￥12,740(税込) / 800g
・商品ページ：https://inyoumarket.com/category/inyou/636-1

【むぎがゆ】


無添加レトルト食品を超えた、オーガニックレトルトのおかゆ。お米ではなくオーツ麦で作りました。腹持ちがよく、低GI食品なので、血糖値を気にしている方におすすめ。優しい味で、小腹が空いた時にも罪悪感なく、食べられます。

・価格：￥1,404(税込) / 1袋60g
・商品ページ：https://inyoumarket.com/category/food/910-3


株式会社インユーとは

”全ての人にオーガニックな暮らしを”をコンセプトに国内で最も厳しく安心できる基準を目指すオーガニックマーケットプレイス「IN YOU MARKET」と、国内最大のオーガニックWEBメディア「IN YOU journal」を運営するオーガニック企業です。

会社名：株式会社インユー
所在地：東京都渋谷区渋谷2-2-5 クルスビル5F
代表者：代表取締役社長 松浦 愛
設立　：2016年 2月

＜関連サイトURL＞
・IN YOU MARKET　https://inyoumarket.com
・IN YOU journal　　https://macrobiotic-daisuki.jp
・Minery(ブランド)　http://minery.me
・IN YOUコーポレートサイト https://inyou.jp/


問い合わせ先

株式会社インユー　広報担当：杉山
Mail：sugiyama_m@inyou.jp　Tel：03-6432-0155

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/21-19:16）

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