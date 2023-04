[株式会社バップ]





“祝祭系エンジョイサウンド”を掲げるエクスペリメンタルポップグループ、バスクのスポーツが、今年1月にリリースした2ndフルアルバム『AVATAMA(アバタマ)』から「Eye of Howruis」のimaiによるリミックス「Eye of Howruis - imai REMIX」を本日配信開始した。



「AVATAMA(アバタマ)」は架空のアナログボードゲームを基調にその世界観の背景を表現した作品で、ボーカルによだまりえを迎えたバンド初となる共作音源「Chacruna (feat.よだまりえ)」を含む全10曲を収録。モジュラーシンセサイザーやサンプラー、シーケンスを積極的に使用した、前作から飛躍的進化を遂げた楽曲が並ぶ。



その収録曲から、サンプラーによるビートシーケンスをメインに押し出した「Eye of Howruis」のimaiによるリミックスが第1弾としてデジタルリリース。シンセサイズやグリッチなどimai流の馴染みのあるメロディやデジタルサウンドが融合し、よりエレクトロ色を強固したダンサブルな楽曲に仕上がっている。



YouTube:

https://www.youtube.com/@vsq_sports/

Streaming/Download:

https://lnk.to/imai_remix

Twitter:

https://twitter.com/vsq_sports

Instagram:

https://www.instagram.com/vsq_sports/



バスクのスポーツ

武蔵野美術大学にて結成。メンバーそれぞれ創作の分野で活躍しながら音楽活動を続けている。

オルガンやシンセサイザーによるキャッチーなメロディ、サウンドを軸に、“祝祭系エンジョイサウンド”を掲げるエクスペリメンタルポップグループ。

2016年1st Full Album「運動と食卓」を発表。リリースツアー、ツアーファイナルワンマンを経て、FUJI ROCK FESTIVAL‘17 ROOKIE A GO-GOに出演。2018年EP「マシニマ - MACHINIMA - 」リリース以降は、コロナによりライブ活動を制限される中で楽曲制作を行い、2022年8月26日には、ボーカルによだまりえを迎えたバスクのスポーツ初となる共作音源「Chacruna (feat.よだまりえ)」をリリース。2023年1月25日に2nd Full Album「AVATAMA」をリリース。







imai

group_inouのTRACK担当。2017年より本格的にソロ活動を開始。

クラブからライブハウスまで、これまで以上に活動の幅を広げる。フジロック、BAYCAMP、森、道、市場、ボロフェスタ、全感覚祭等の大型イベントにも出演。

橋本麦が手掛けた「Fly feat.79,中村佳穂」のMVはVimeoのStaff Picksに選出、新千歳空港国際アニメーション映画祭の観客賞、香港のifva awardsで特別賞を受賞するなど、世界各地で話題となっている。

2022年4月にコラボアルバム「MONSTERS」 をリリース。





