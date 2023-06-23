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「ap bank fes '23 ～社会と暮らしと音楽と～」明日よりチケット一般発売!! ＆ オフィシャルサイトにて『MAGAZINE』コンテンツが始動！

［一般社団法人APバンク］

第1弾として、「ap bankのあゆみ」を明日10:00に公開！今後も、小林武史×枝廣淳子対談や櫻井和寿インタビューなど、順次公開予定！





いよいよ開催まで1ヶ月を切った「ap bank fes '23 ～社会と暮らしと音楽と～」のチケット一般販売(先着)が、明日6月24日(土)10:00よりスタートします！
対象：１日入場券、こども追加入場券

また、クローク券の詳細を本日発表いたしました。
クローク券も明日6月24日(土)10:00より先着販売スタートとなります！

１日入場券およびクローク券の詳細はオフィシャルサイト［TICKET］ページにてご確認ください。
▶︎https://fes23.apbank.jp/ticket




初めて「社会と暮らしと音楽と」というサブタイトルがついたap bank fes '23。
今年のap bank fesに通奏低音のように流れているこの言葉から生まれた、さまざまな対話を『MAGAZINE』としてお届けします。
明日6月24日(土)10:00に公開！

第一弾は「ap bankのあゆみ」
2001年からのap bankのヒストリーを、小林武史のコメント付きで読み応えのある内容になっています。
今後も、小林武史×枝廣淳子対談や櫻井和寿インタビューなど、来月の開催に向けて順次公開していきます。
ぜひご一読ください！
▶︎https://fes23.apbank.jp/magazine (6/24 10:00ページOPEN）




豪華クリエイター達とのコラボーレーションによるap bank fesこだわりのオフィシャルグッズ。
ただいま絶賛事前通販受付中です。
fes前にお届けできる事前通販受付は、6月29日(木)23:59までです！！
この期間にぜひお買い求めください。
▶︎https://official-goods-store.jp/apbankfes/





□7月15日(土)
【Bank Band with Great Artists】小田和正 / Salyu / 真心ブラザーズ / 宮本浩次
【Band Act】Mr.Children
【Individual Act】Anly

□7月16日(日)
【Bank Band with Great Artists】アイナ・ジ・エンド / ハナレグミ
【Band Act】back number / Mr.Children
【Individual Act】チャラン・ポ・ランタン

□7月17日(月・祝)
【Bank Band with Great Artists】KREVA / 長屋晴子(緑⻩色社会)
【Band Act】back number / Mr.Children
【Individual Act】MOROHA

【Bank Band】
小林武史(Keyboards) / 櫻井和寿(Guitar & Vocal,Chorus) / 小倉博和(Guitar) / 亀田誠治(Bass) / 河村“カースケ”智康(Drums) / 山本拓夫(Sax,Flute) / 西村浩二(Trumpet) / 四家卯大(Cello) / 沖祥子(Violin) / イシイモモコ(Chorus) / 小田原ODY友洋(Chorus)




［タイトル］ap bank fes '23 ～社会と暮らしと音楽と～（エーピーバンク・フェス・ニイサン ～シャカイトクラシトオンガクト～）
［日程］2023年7月15日(土)、16日(日)、17日(月・祝)
［時間］開園 9:00（つま恋南ゲート）/ 開場 10:00（フードエリア）、11:00予定（ライブエリア） / 開演 15:00 / 終演 19:30予定（※フードエリアは21:00まで営業） / 閉場 21:00 / 閉園 21:30（つま恋南ゲート）
［会場］つま恋リゾート 彩の郷 (多目的広場、スポーツ広場、第2多目的広場 他)
［主催］ap bank
［企画・制作］ap bank / LIVE / THE FOREST
［後援］静岡新聞社・静岡放送 / K-MIX / ZIP FM
［協力］つま恋リゾート 彩の郷
［運営］サンデーフォークプロモーション




▶︎Twitter　https://twitter.com/apbankfes
▶︎Instagram　https://www.instagram.com/ap_bank_official/
▶︎Facebook　https://www.facebook.com/apbank.jp/
▶︎YouTube　https://www.youtube.com/channel/UC9mUrOGZUpOJ_9r8sLOywBg

▶︎ap bankオフィシャルサイト　http://www.apbank.jp

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/23-20:46）

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