「ap bank fes '23 ～社会と暮らしと…
［一般社団法人APバンク］
第1弾として、「ap bankのあゆみ」を明日10:00に公開！今後も、小林武史×枝廣淳子対談や櫻井和寿インタビューなど、順次公開予定！
いよいよ開催まで1ヶ月を切った「ap bank fes '23 ～社会と暮らしと音楽と～」のチケット一般販売(先着)が、明日6月24日(土)10:00よりスタートします！
対象：１日入場券、こども追加入場券
また、クローク券の詳細を本日発表いたしました。
クローク券も明日6月24日(土)10:00より先着販売スタートとなります！
１日入場券およびクローク券の詳細はオフィシャルサイト［TICKET］ページにてご確認ください。
▶︎https://fes23.apbank.jp/ticket
初めて「社会と暮らしと音楽と」というサブタイトルがついたap bank fes '23。
今年のap bank fesに通奏低音のように流れているこの言葉から生まれた、さまざまな対話を『MAGAZINE』としてお届けします。
明日6月24日(土)10:00に公開！
第一弾は「ap bankのあゆみ」
2001年からのap bankのヒストリーを、小林武史のコメント付きで読み応えのある内容になっています。
今後も、小林武史×枝廣淳子対談や櫻井和寿インタビューなど、来月の開催に向けて順次公開していきます。
ぜひご一読ください！
▶︎https://fes23.apbank.jp/magazine (6/24 10:00ページOPEN）
豪華クリエイター達とのコラボーレーションによるap bank fesこだわりのオフィシャルグッズ。
ただいま絶賛事前通販受付中です。
fes前にお届けできる事前通販受付は、6月29日(木)23:59までです！！
この期間にぜひお買い求めください。
▶︎https://official-goods-store.jp/apbankfes/
□7月15日(土)
【Bank Band with Great Artists】小田和正 / Salyu / 真心ブラザーズ / 宮本浩次
【Band Act】Mr.Children
【Individual Act】Anly
□7月16日(日)
【Bank Band with Great Artists】アイナ・ジ・エンド / ハナレグミ
【Band Act】back number / Mr.Children
【Individual Act】チャラン・ポ・ランタン
□7月17日(月・祝)
【Bank Band with Great Artists】KREVA / 長屋晴子(緑⻩色社会)
【Band Act】back number / Mr.Children
【Individual Act】MOROHA
【Bank Band】
小林武史(Keyboards) / 櫻井和寿(Guitar & Vocal,Chorus) / 小倉博和(Guitar) / 亀田誠治(Bass) / 河村“カースケ”智康(Drums) / 山本拓夫(Sax,Flute) / 西村浩二(Trumpet) / 四家卯大(Cello) / 沖祥子(Violin) / イシイモモコ(Chorus) / 小田原ODY友洋(Chorus)
［タイトル］ap bank fes '23 ～社会と暮らしと音楽と～（エーピーバンク・フェス・ニイサン ～シャカイトクラシトオンガクト～）
［日程］2023年7月15日(土)、16日(日)、17日(月・祝)
［時間］開園 9:00（つま恋南ゲート）/ 開場 10:00（フードエリア）、11:00予定（ライブエリア） / 開演 15:00 / 終演 19:30予定（※フードエリアは21:00まで営業） / 閉場 21:00 / 閉園 21:30（つま恋南ゲート）
［会場］つま恋リゾート 彩の郷 (多目的広場、スポーツ広場、第2多目的広場 他)
［主催］ap bank
［企画・制作］ap bank / LIVE / THE FOREST
［後援］静岡新聞社・静岡放送 / K-MIX / ZIP FM
［協力］つま恋リゾート 彩の郷
［運営］サンデーフォークプロモーション
▶︎Twitter https://twitter.com/apbankfes
▶︎Instagram https://www.instagram.com/ap_bank_official/
▶︎Facebook https://www.facebook.com/apbank.jp/
▶︎YouTube https://www.youtube.com/channel/UC9mUrOGZUpOJ_9r8sLOywBg
▶︎ap bankオフィシャルサイト http://www.apbank.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/23-20:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
米津玄師さんが「ジョージア」新TVCMに初登場！ 『毎日って、けっこうドラマだ。夏』篇 2023年6月19日（月）より全国で順次放映開始(06/23 21:40)
PR記事作成工数95%削減 & プレス効果10～50倍: GPT-4によるPR生成AI「CalqPR」をCalqWorksで公開(06/23 21:40)
東京発のCBDブランド「PEAQ」から、リモートワーク専用、おやすみ前用CBDが新登場！(06/23 21:40)
ダークウェブ捜査専門AI「DarkBERT」日本進出へ：ダークウェブの「闇」解明に向け日本企業とのパートナーシップ構築を始動(06/23 21:40)
◆初開催◆ファッションと食の国際ビジネスマッチングイベント”創出展2023 in NAGOYA～Asia Fashion＆Food Exhibition～”を愛知で開催(06/23 21:40)
今夏、ところざわサクラタウンで初音ミクの生誕16周年をお祝いする大規模展覧会、「ニコニコ動画と初音ミクのキセキ」開催決定！(06/23 20:46)
大人気アニメ作品から豪華キャストが多数出演！ ７月23日（日）開催のMF文庫J『夏の学園祭2023』、配信番組のキャスト情報などを公開。(06/23 20:46)
藤井フミヤのデビュー40周年を記念したWOWOWとのスペシャルコラボ番組の第2弾として、9月にMV集の放送・配信が決定！さらに「番組収録観覧ご招待」と「MVリクエスト募集企画」も決定！(06/23 20:46)
スクフェスシリーズ感謝祭2023 いよいよ明日からステージ開催のお知らせ(06/23 20:46)
【JAF神奈川】夏休み親子イベント「レッカー車取材＆新聞作り」(06/23 20:46)
都道全域で運用しているMy City Reportを公園・河川にも拡大します！(06/23 20:46)
声優・俳優・配信者のトリプルキャストで贈る新感覚のステージマーダーミステリー「エイダ」の朗読劇が決定！公演情報や出演キャストによるオフィシャルコメントもお届け！(06/23 20:46)
ツキプロ所属「Swiiiiiits!」からコンビCDシリーズが発売決定！(06/23 20:46)
阪神タイガースWomen上本博紀監督、岩本輝コーチによる野球レッスンを7月9日（日）に開催！ ～当日の阪神甲子園球場スタジアムツアーにも登場～(06/23 20:46)
ストウブレシピのヒットメーカー・大橋由香の最新刊『ストウブまかせの野菜たっぷりレシピ～1食200gの野菜をラクラク摂取！～』7月1日（土）発売！(06/23 20:46)
『芸人雑誌 volume10』の表紙に大注目ユニットが抜擢！ケビンス×ビスケットブラザーズ×マユリカの『漫才大家族』シシガシラ×黒帯×ダイヤモンド×チェリー大作戦の『漫才至上主義』が登場！(06/23 20:46)
乃木坂46公式ライバルグループ「僕が見たかった青空」が雑誌初登場！ 「B.L.T.2023年8月号」の表紙画像を解禁！ 23人が描き始めたそれぞれの景色。(06/23 20:46)
妙見山で展開する「妙見の森関連事業」の終了および 鋼索線（ケーブル）の廃止届の提出について(06/23 20:46)
【ホテルオークラ福岡】夏季限定のひんやりスイーツ「赤肉メロンのかき氷」が7月より登場(06/23 20:46)
AWS、Amazon Security Lake の一般提供開始(06/23 20:46)
都市フェス「INSPIRE TOKYO 2023」公式グッズの事前予約・会場受取先行販売スタート！マンガ家・タナカカツキ描きおろしデザイングッズも。さらに、マーケットエリアのコンテンツも一部公開(06/23 20:46)
【事業創造大学院大学】サステナブル・ファイナンス ―持続可能な金融の台頭と展望―７/15（土）13:30～MBA体験授業 開催(06/23 20:46)
「Bitfan」にて、舞台プロデュースを手掛ける合同会社SrotaStageのオフィシャルファンクラブをオープン、千葉瑞己、鷲尾修斗、工藤大夢、上仁樹ら人気俳優のインタビューを掲載！(06/23 20:46)
イオンモール和歌山店にSPINNSがOPEN！(06/23 20:46)
【ゲスト:阿座上洋平・シユイ】声優・市ノ瀬加那のニコ生番組 ”かなナビ” 第6回が6月26日(月)放送！(06/23 20:46)
「無職転生」全23話 第2期TV放送直前にニコニコ生放送にて無料一挙放送実施決定！(06/23 20:46)
新たな弔慰用電報台紙 うるし電報「菊あかり」の販売開始(06/23 20:46)
第2回 長岡技術フォーラムを開催 ～テクノロジーとアートが融和する都市 イノベーションシティ 長岡～(06/23 20:46)
夏休みに、楽しみながらプログラミングをマスター！HALLOの夏期講習『サマープログラミングアドベンチャー』申込み受付中(06/23 20:46)
JSPO（日本スポーツ協会）令和5・6年度代表理事および業務執行理事の選定について(06/23 20:46)