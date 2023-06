[一般社団法人APバンク]

第1弾として、「ap bankのあゆみ」を明日10:00に公開!今後も、小林武史×枝廣淳子対談や櫻井和寿インタビューなど、順次公開予定!











いよいよ開催まで1ヶ月を切った「ap bank fes '23 ~社会と暮らしと音楽と~」のチケット一般販売(先着)が、明日6月24日(土)10:00よりスタートします!

対象:1日入場券、こども追加入場券



また、クローク券の詳細を本日発表いたしました。

クローク券も明日6月24日(土)10:00より先着販売スタートとなります!



1日入場券およびクローク券の詳細はオフィシャルサイト[TICKET]ページにてご確認ください。

▶︎https://fes23.apbank.jp/ticket









初めて「社会と暮らしと音楽と」というサブタイトルがついたap bank fes '23。

今年のap bank fesに通奏低音のように流れているこの言葉から生まれた、さまざまな対話を『MAGAZINE』としてお届けします。

明日6月24日(土)10:00に公開!



第一弾は「ap bankのあゆみ」

2001年からのap bankのヒストリーを、小林武史のコメント付きで読み応えのある内容になっています。

今後も、小林武史×枝廣淳子対談や櫻井和寿インタビューなど、来月の開催に向けて順次公開していきます。

ぜひご一読ください!

▶︎https://fes23.apbank.jp/magazine (6/24 10:00ページOPEN)









豪華クリエイター達とのコラボーレーションによるap bank fesこだわりのオフィシャルグッズ。

ただいま絶賛事前通販受付中です。

fes前にお届けできる事前通販受付は、6月29日(木)23:59までです!!

この期間にぜひお買い求めください。

▶︎https://official-goods-store.jp/apbankfes/











□7月15日(土)

【Bank Band with Great Artists】小田和正 / Salyu / 真心ブラザーズ / 宮本浩次

【Band Act】Mr.Children

【Individual Act】Anly



□7月16日(日)

【Bank Band with Great Artists】アイナ・ジ・エンド / ハナレグミ

【Band Act】back number / Mr.Children

【Individual Act】チャラン・ポ・ランタン



□7月17日(月・祝)

【Bank Band with Great Artists】KREVA / 長屋晴子(緑⻩色社会)

【Band Act】back number / Mr.Children

【Individual Act】MOROHA



【Bank Band】

小林武史(Keyboards) / 櫻井和寿(Guitar & Vocal,Chorus) / 小倉博和(Guitar) / 亀田誠治(Bass) / 河村“カースケ”智康(Drums) / 山本拓夫(Sax,Flute) / 西村浩二(Trumpet) / 四家卯大(Cello) / 沖祥子(Violin) / イシイモモコ(Chorus) / 小田原ODY友洋(Chorus)









[タイトル]ap bank fes '23 ~社会と暮らしと音楽と~(エーピーバンク・フェス・ニイサン ~シャカイトクラシトオンガクト~)

[日程]2023年7月15日(土)、16日(日)、17日(月・祝)

[時間]開園 9:00(つま恋南ゲート)/ 開場 10:00(フードエリア)、11:00予定(ライブエリア) / 開演 15:00 / 終演 19:30予定(※フードエリアは21:00まで営業) / 閉場 21:00 / 閉園 21:30(つま恋南ゲート)

[会場]つま恋リゾート 彩の郷 (多目的広場、スポーツ広場、第2多目的広場 他)

[主催]ap bank

[企画・制作]ap bank / LIVE / THE FOREST

[後援]静岡新聞社・静岡放送 / K-MIX / ZIP FM

[協力]つま恋リゾート 彩の郷

[運営]サンデーフォークプロモーション









