『らぁ麺はやし田』・『CONA』・『焼売のジョー』を運営する株式会社INGS(本社:東京都新宿区 代表:青柳 誠希)は2023年3月23日(木)に渋谷区宇田川町24-10横田ビル1F角地に『日本油党 渋谷総本部』をオープン致します。





2012年5月1日にラーメン事業部一号店目である「煮干し中華そば 鈴蘭新宿店」をオープンし、2017年12月に「らぁ麺 はやし田新宿店」をオープン、そして2023年1月末時点でラーメン事業は直営24店舗、プロデュース53店舗の合計77店舗まで出店を拡大することができました。一号店目のオープンから今年で10年の節目となった現在、新しいブランドを立ち上げることとなりました。その新ブランドが油そば専門店『日本油党 渋谷総本部』です。

3月23日(木)と24日(金)は、オープンキャンペーンとして麺類全て500円(税込)にて提供させて頂きます。











左上:油そば/右上:ブラックジャンク油そば

左下:釜玉油そば/右下:たらこバター釜玉油そば





新ブランドを油そば専門店にした理由



今まで出店を広げてきたらぁ麺はやし田のメニュー構成はラーメン、つけ麺、まぜそば(油そば)の3種類にてメニュー構成をしてきました。そこでの人気ナンバー1は、やはり醤油らぁ麺でした。しかし、まぜそばを支持してくださっている当社従業員やお客様の声はありました。そこで青柳は考えました。『まぜそばを支持してくださっている方がいるのであれば、今よりレベルアップしたまぜそばを作り、メニュー数も増やし専門店をつくろう。そしてもっと日本にまぜそばのファンを増やしていこう。』という思いから、今回当社初のブランド油そば専門店の出店が決まりました。









日本油党公式ロゴとメインキャラクター油田猿男(アブラダサルオ)





日本油党のこだわり!



日本油党 渋谷総本部の名前の由来は『Top of Noodle is ABURASOBA』という目標をかかげ、日本一の油そば専門店になろう、日本にもっと油そばを広めていこう、油そばを日本の文化にしようという意味が込められています。

油そばは自分好みにお酢やラー油等を混ぜ合わせ自分だけの1杯を作って食べることが主流です。そこで日本油党は自分好みの最高の1杯を作って頂くために商品開発担当が厳選したトッピング19種類(内、無料トッピング6種類)ご用意致しました。また内装は日本を連想させる『和』をモチーフにしているがネオンも使用することで、和と洋を融合させた内装に仕上げたこともこだわりの1つです。更に今回は制服にもこだわりました。今までのらぁ麺はやし田のかっちりしたハッピスタイルから一変し、ロゴTシャツにキャップ帽子と、ラフで動きやすいカジュアルなスタイルを取り入れました。











店内完成イメージ図と日本油党の制服





メニュー構成



メインメニューは油そば850円(税込)、ブラックジャンク油そば900円(税込)、釜玉油そば780円(税込)、たらこバター釜玉油そば1,000円(税込)です。ご飯ものは白飯100円(税込)、肉アブライス・TKG(たまごかけご飯)・ネギチャーシュー丼・たらこ飯各300円(税込)のご用意がございます。渋谷の土地ということもあり20代~30代の若年層のニーズが見込めるため、麺類は全て大盛無料です。更にドリンクは黒ウーロン茶とジャスミン茶の2種類をフリードリンクとして飲み放題です。またアルコール類で生ビール450円(税込)とレモンサワー400円(税込)のご用意もございます。





今後について



渋谷総本部から今回の挑戦は始まりますが、今後は様々な支部の出店や、フランチャイズでの展開も考えております。まずは日本で一番有名な油そば業態となるよう尽力していき、その後は日本だけではなく、掲げていた目標『Top of Noodle is ABURASOBA』のように世界にも挑戦していきます。





【 店 舗 情 報 】

店 名 : 日本油党 渋谷総本部

場 所 : 東京都渋谷区宇田川町24-10横田ビル1F

電 話 番 号 : 03-6712-7520

営 業 時 間 : 月~木11:00~29:00(翌5:00)/金・土・祝前日11:00~31:00(翌7:00)

※オープン日や曜日によっては営業時間が異なる場合がございます

店 舗 情 報 : 16席/ 17.06坪

U R L : https://www.ramenings.com/



【 会 社 概 要 】

社 名 : 株式会社INGS

代 表 : 代表取締役 青柳誠希

本社所在地 : 東京都新宿区新宿6-28-8 ラ・ベルティ新宿3階

U R L : https://ingsinc.co.jp/

設 立 : 2009年3月18日



