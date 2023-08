[一般社団法人福井県眼鏡協会]

9月30日(土)・10月1日(日)福井県鯖江市にて開催。10周年記念企画も。



一般社団法人福井県眼鏡協会は、「めがねフェス2023」を9月30日(土)・10月1日(日・めがねの日)に、めがねミュージアム(福井県鯖江市)ならびに周辺特設会場にて開催します。2014年の初開催から10年目の開催となる今年のめがねフェスは、「大集合!」というテーマのもと、めがねを作る人、使う人、つなげる人、伝える人、めがねに関わる人全てが集うイベントを目指します。10周年企画「メガ展」やファクトリーツアーの開催など、めがね産地との触れ合いをより深める企画を予定しています。









めがねよ、ありがとう。めがねに感謝とお別れを。「めがね供養」







めがねフェスは、「めがねよ、ありがとう。」が合言葉のめがねの感謝祭です。使わなくなっためがねを集め一堂に供養します(持ち込み無料)。めがねをお持ちいただいた方には、景品があたる「めがねみくじ」をお引きいただけます。回収しためがねは、開発途上国、後発発展途上国などに寄付する予定です。神主によるセレモニーは9月30日(土)10時より開催予定。









めがねグッズ・めがねグルメ・めがねワークショップ 会場はめがねづくし!





めがね愛に溢れる会場には、めがねグッズやめがねグルメの個性的なお店が大集合!めがねを使った競技「めが盛り」や、めがねの素材を使ったワークショップ、めがね遊具やめがね縁日など、めがね好きはもちろん、家族連れでもお楽しみいただけるイベントです。

























ステージもめがねづくし!今秋公開の映画「おしょりん」PRステージも。







めがねフェスはステージもめがねづくし!多彩な出演者によるめがねライブの他、目の体操の時間やクイズコーナーなど、老若男女お楽しみいただける内容です。また、今秋公開される、めがね産業の黎明期を描いた映画「おしょりん」のPRステージも予定しています。



出演予定:CUTIEPAI、武田舞彩、さくらいと、アカペラシティプロジェクト、大西泰敬、JB ORGA BAND with MOMO 他







【10周年企画】目が点!になる!めがね作りの魅力を紹介します!「メガ展」







めがねが完成するまでには、フレームを作る企業だけでなく、それを支える部品メーカーやレンズメーカー、機械や道具を作る企業、加工、修理、材料など、さまざまなプロフェッショナルが関わります。福井・鯖江は、そんな企業がたくさん集まっている、まち全体が大きな工場のような産地です。メガ展では、目が点!になるめがね産地の技術や知恵を、めがねの作り手がブースに立ってご紹介します。







めがねの作り手と出会える!産地の最新モデルと出会える!POP UP GALLERY





POP UP GALLERYでは、最新モデルや産地ならではの個性的なめがねをご覧いただけます。普段なかなか出会えない、めがね職人やデザイナーなどのめがねの作り手との出会いもお楽しみください。





























参加企業:青山眼鏡、エクセル眼鏡、米谷眼鏡、シャルマン、杉本圭、スギモトデザインスタジオ、谷口眼鏡、丹下眼鏡、トピオ、NOVA、宮本眼鏡、山元眼鏡商会





【10周年企画】めがねの現場を見に行こう! ファクトリーツアー







めがねフェス前日の9月29日(金)に、めがね工場をめぐるファクトリーツアーを開催します。フレーム加工やレンズ加工の現場を、愉快なツアーガイドがご案内します。宿泊付きプランとなっていますので、翌日はめがねフェスをお楽しみください。詳細・ご予約はめがねフェス公式webサイトをご覧ください。

https://meganefes.com/contents/cid2929/



旅行企画・実施:(株)JTB福井支店

めがね博物館・体験工房・産地のアンテナショップ めがねミュージアム







めがね作りの歴史が学べるめがね博物館や体験工房、福井県内約50社の最新モデルを3,000本以上展示販売しているアンテナショップなど、めがねミュージアム館内は入場制限なしでご覧いただけます。フェス期間中にめがねフレームを購入のお客様には、めがねスタンプを押して完成させる、オリジナルトートバッグをプレゼント。









映像化作品第2弾上映決定!「めがねよ、ありがとう作文」





短編映画祭にノミネートされるなど話題を呼んだ、東京藝術大学大学院映像専攻科による「めがねよ、ありがとう作文」原作の映像化作品第2弾が9月30日のめがねフェスのステージで初上映されます。また、第6回「めがねよ、ありがとう作文」の受賞作を会場で発表します。めがねにまつわるエピソード、感謝の気持ちを綴った作文の応募は8月10日まで受付中。最優秀賞には5万円の金券を贈呈。





























昨年公開された映像化作品第1弾「めがねと広い世界」はめがねフェスのYoutubeチャンネルで公開中です。

https://youtu.be/AWNfAZqT7RM





同時開催イベント・めがねフェス連動企画







■楽天トラベルではめがねフェスと連動したプランを企画しています。福井県内の他のイベントや観光地も合わせて、福井の旅をお楽しみください。



■全国に9館ある産地のアンテナショップ「さばえめがね館」では、フェス期間中めがねフェス限定グッズの配布など、連動企画を予定しています。



■めがねフェス会場側の鯖江市陸上競技場では『めがねのまちさばえSDGsフェス2023』が同時開催されます。鯖江市民スポーツの日とのコラボや、エンタメ性をふんだんに取り入れたステージイベントをお楽しみください。





めがねフェス2023 開催概要





名称:めがねフェス 2023

日時:2023年 9月30日(土曜日)10:00~20:00、10月1日(日曜日・めがねの日)10:00~16:00

会場:めがねミュージアム(福井県鯖江市新横江2-3-4)、周辺特設会場

アクセス:JR鯖江駅より徒歩約10分 / 北陸自動車道 鯖江ICから車で約3分



イベント内容:めがね供養、ポップアップギャラリー、メガ展、めがねライブ、めがねファッションショー、めがねグルメ、めがねグッズ販売、めがねワークショップなど



主催:一般社団法人 福井県眼鏡協会

後援:鯖江市

入場料:無料



※シャトルバスの運行と臨時駐車場の設置を予定しています。詳しくはwebサイト等でお知らせします。



イベントの詳細はめがねフェス公式webサイトをご覧ください。

https://meganefes.com/



Facebook

https://www.facebook.com/meganefes

Twitter

https://twitter.com/meganefes

instagram

https://www.instagram.com/meganefes



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-17:46)