貸別荘コテージの予約サイト・株式会社STAYCATION(代表取締役 太田健治)は、2023年11月に設立10周年を迎えます。これを記念し、フラッグシップ施設であるNowhere but Hayama(神奈川県三浦郡葉山町一色)にて、『貸別荘で楽しむ食とワイン ~3つの調味料でアペロを作る~』、『記憶に残る旅の香り~オーガニック精油で自分だけの香りを作る~』、『Nowhere but Hayamaでルイスポールセンのあかりを体験』という3回の連続ワークショップを開催いたします。







貸別荘で楽しむ食とワイン ~3つの調味料でアペロを作る~





講師はローストビーフ専門店Taniversalを主宰する谷大輔氏と、生産数1万本以下の希少ワイン専門で輸入販売を行うGrapeFoxのメディ・ブケッシュ氏。シンプルな3つの調味料だけで旅先でも作りやすいアペロ(おつまみ)の作り方や低温調理したステーキの焼き方を学び、ワインの背景にあるストーリーを伺いながら、お料理とのペアリングを楽しみます。





開催日時:2023年10月28日(土) 11:00-14:00 / 15:00-18:00(入れ替え制)

会場:Nowhere but Hayama(神奈川県三浦郡葉山町一色)

定員:各回10名(計20名)

参加費:9,000円

講師:Taniversal 谷大輔氏・GrapeFox メディ・ブケッシュ氏

持ち物:エプロン、手拭きタオル

参加お申し込みフォーム(先着順):https://forms.gle/QCoMs8wR27jJVJUB7



【予定しているお料理とワインの種類】

お料理:6品程度(アペロと低温調理したステーキなど)

希少ワイン:お料理に合わせて以下の5種類をご提供予定(各90ml程度)

・ラ・ブルモーサ 2022:伝統的な製法で造られた鮮やかなピノ・ネロ100%スパークリング

・10³ マラグジア 2022:コリント湾の潮風の口づけが育んだ 高地ギリシャ産白ワイン

・トゥンケン ヴィオニエ2022:シルクのようになめらかで艶やかな白ワイン

・トゥンケン マルベック 2021:自由奔放な海の若者のようにとてもフレッシュな赤ワイン

・カーサ・コンフォルト キャンティ 2020:イタリアワインにおける最高格付けDOCGのキャンティ



[Taniversal公式Instagram] http://www.instagram.com/tani_versal/

[GrapeFox公式Instagram] http://www.instagram.com/grapefoxjp/



記憶に残る旅の香り ~オーガニック精油で自分だけの香りを作る~





アロマセラピーの基礎知識について学び、30種類以上の精油の中からご自身に寄り添う香りの選定とブレンディングを行い、旅をイメージしながら世界に一つだけの香水を作ります。アロマセラピーを体感し、香りのある暮らしを実践するヒントが得られます。





開催日時:2023年11月18日(土)・19日(日)11:00-12:30 / 14:00-15:30(入れ替え制)

会場:Nowhere but Hayama(神奈川県三浦郡葉山町一色)

定員:各回5名(計20名)

参加費:8,000円(ブレンドした香水をお持ち帰りいただけます)

講師:nook 辻田智美氏

参加お申し込みフォーム(先着順):https://forms.gle/YZaEWC8CKKodp1uQ7



[nook公式Instagram] http://www.instagram.com/nookaroma/



Nowhere but Hayamaでルイスポールセンのあかりを体験





北欧を代表する照明ブランド「ルイスポールセン」のあかりを期間限定でレイアウトします。北欧の住宅に美しく溶け込んだ照明器具の写真をご紹介しながら、あかりでウェルビーイングを高めるための照明器具の使い方についてNowhere but Hayamaの空間を使って実践します。



開催日時:2023年11月11日(土)15:00-17:00

会場:Nowhere but Hayama(神奈川県三浦郡葉山町一色)

定員:15名(先着順)

参加費:2,000円(お菓子とお茶付き)

講師:ルイスポールセンジャパン LPアカデミー 荒谷真司氏

参加お申し込みフォーム(先着順):https://forms.gle/LbKd51VZKPtaoyj57



STAYCATIONについて





STAY(暮らす・滞在する)+VACATION(休暇・旅)

STAYCATIONは、暮らすように旅する貸別荘、コテージ、民泊の予約サイトです。

ホテルや旅館とは違う、オーシャンビュー、ペットOK、温泉付き、古民家、デザイナーズなど、ご希望の目的別に探せる貸別荘・コテージを150件以上掲載しています。完全プライベートな空間で、あなただけの特別な時間をお過ごしください。

URL: https://www.staycation.jp/



【お問合せ先】

STAYCATIONコンタクトデスク

TEL:03-6379-7591

Email:stay_contact@staycation.jp



