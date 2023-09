[株式会社iMyFone]

ブラインドボックス抽選のアドレス:https://bit.ly/3PRJ2UV



世界中で200+の権威メディアが推奨されたソフトウェア開発会社iMyFone Technology Co., Ltd.は9月18日(月)より、iOS 17期間限定キャンペーンを行います。キャンペン期間で、ユーザーは毎日無制限でブラインドボックスを抽選できます。



さらに、iOS 17 アップデート不具合を解決できるツール、iOS 17 アップデートに不可欠なツール、LINE データバックアップ&復元に不可欠なツール、機種変更時にLINEデータを手軽に転送できるツール、ワンクリックでiOSロックを解除できるツールなどを最大60%OFFでゲットできます。





【Fixppo】iOS 17 アップデート不具合を解決







Fixppo 公式サイト:https://jp.imyfone.com/ios-system-recovery/



▼Fixppo主な機能:

・ワンクリックでリカバリーモードを起動&解除

・iOSアップデート失敗やリンゴループ、フリーズなど100種類以上の問題を修復

・パスコード不要、数ステップでiOSデバイスをリセット



【D-Back】iOS 17 アップデートに不可欠







D-Back 公式サイト:https://jp.imyfone.com/iphone-data-recovery/



▼D-Back主な機能:

・iPhone / iTunes / iCloudからデータを選択的に復元

・写真やメモ、連絡先など22種類以上のデータをプレビューして復元

・データをデバイス本体に、またはPCに復元することをサポート



【ChatsBack for LINE】LINE データバックアップ&復元に不可欠







ChatsBack for LINE 公式サイト:https://jp.imyfone.com/line-recovery/



▼ChatsBack for LINE主な機能:

・削除されたLINEトークと添付ファイルをiOS / Androidデバイス、iTunes/iCloudバックアップから直接復元

・削除されたLINEデータをiPhone/iPad/Androidデバイスに直接復元

・LINEデータをHTML / PDF / Excel / CSVファイルとしてPCに復元



【iTransor for LINE】機種変更時にLINEデータを手軽に転送







iTransor for LINE 公式サイト:https://jp.imyfone.com/backup-transfer-restore-line/





▼iTransor for LINE主な機能:

・AndroidとiOSデバイスの異OS間(iOS⇔Android)、同Android / iOS間直接転送

・異なるOS間14日間以上のLINEデータでも簡単に引き継ぎ

・無料でLINEのデータを iPhone / Android からパソコンへバックアップ

・LINEデータをバックアップファイルからiOS / Androidに復元



【LockWiper】ワンクリックでiOSロックを解除







LockWiper 公式サイト:https://jp.imyfone.com/unlock-iphone-passcode/



▼LockWiper主な機能:

・三つのステップでiPhone/iPad/iPodの画面ロックを数分内で解除

・Apple IDやスクリーンタイム、各種のApple機能ロックに対応

・初心者でも自宅でiPhoneロックを自分自身で解除可能



無制限でブラインドボックスを抽選







公式サイト:https://bit.ly/3PRJ2UV



★【iMyFoneについて】



現在100カ国以上、200万人以上のユーザーにご愛用されているiMyFoneは2015年に設立し、日々、直面する複雑な問題をスペシャリストたちがチーム一丸で取り組んでいます。ユーザーの日常生活にあった差別化するニーズをITの力で解決できるソフトウェアを開発しています。



