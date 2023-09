[山梨県北杜市]

市内の魅力あふれるサイクルコース映像を北杜市公式YouTubeチャンネルで



山梨県北杜市(市長:上村英司)は、サイクルツーリズムの更なる振興のため、一般社団法人北杜市観光協会と、ニーハイメディア(本社:東京都中央区/代表取締役:ルーカス B.B.)が発行するトラベル・ライフスタイル誌「PAPERSKY」とともに、令和5年7月8日(土)から1泊2日で「PAPERSKY」がサイクルツアー「ツール・ド・ニッポンin 山梨 北杜」を企画し実施しました。サイクルツアーで巡った市内の雄大な景色やサイクリングでの旅の様子を更に多くの方に知っていいただくため、サイクルツーリズムプロモーションムービーを作成し、このたび完成映像を北杜市公式YouTubeチャンネルで公開いたしました。







北杜市は、八ヶ岳や南アルプスの甲斐駒ヶ岳、金峰山、瑞牆山など、日本百名山に囲まれたエリアで景観に優れ、また、市内での標高差が1,000m、また市内各所に魅力あるキャラリーやカフェなど点在しており、サイクリストには格好のロケーションを有しています。多くのサイクリストがトレーニングや観光等を目的に北杜市に訪れ、近年のアウトドアブームも重なり、プロ・アマチュア問わずサイクルツーリズムを楽しむことが出来るエリアとなっています。

これら本市エリアでのサイクルツーリズムの魅力をサイクリストの皆さまに知っていいただくため、トラベル・ライフスタイル誌「PAPERSKY」の監修のもと、サイクルツアー「ツール・ド・ニッポン in 山梨 北杜」を令和5年7月8日(土)~7月9日(日)に開催しました。ツアーでは、外国人を含む19人が国内外から参加し、北杜を囲む山々の景色を眺めながら、魅力的なスポットに立ち寄るなどして2日間を楽しみました。

この度、これらサイクルツアーで巡った市内の雄大な景色やサイクリングでの旅の様子を更に多くの方に知っていいただこうと、同ツアー実施日とは別にプロモーション用に撮影した「北杜市サイクルツーリズムプロモーションムービー」が完成いたしましたので発表いたします。

北杜市では今後もサイクリングでの旅を一つのコンテンツとして、サイクルツーリズムの振興を図っていきます。





■「ツール・ド・ニッポン in 北杜 山梨」サイクルツーリズムプロモーションムービー

・PAPERSKY URL:

https://papersky.jp/project/tour-de-nippon-yamanashi-hokuto/

・北杜市公式YouTubeチャンネルでも公開しています。

https://youtu.be/1JXMMD8zcCk?si=FW3QVzH3hShrk7Oe









■「ツール・ド・ニッポン in 北杜 山梨」内容

八ヶ岳と南アルプスと美しい自然に囲まれた北杜で、その魅力を五感すべてで堪能するツール・ド・ニッポン。1日目はさわやかな風が気持ちの良いルートをサイクリング。美味しいランチやスイーツを楽しみながら、北杜ならではの人々の営み、豊かな暮らしを訪ね、夜は人気の野外施設「白州・尾白の森名水公園べるが」で音楽を聴きながらアウトドアごはん。そして2日目はキース・へリング美術館を訪れ、ランチは「YES!BAGLE」のベーグルサンドをいただきました。





▶「ツール・ド・ニッポン in 北杜 山梨」で訪れた場所(映像に映し出されているのは一部の店舗のみ)

・Gallery Trax( https://www.gallery-trax.com/ )

・HOMEMADE VILLAGE( https://homemadevillage.com/ )

・のほほん BOOKS&COFFE( https://www.nohohonbooks.jp/ )

・sundaysfood

・道の駅こぶちさわ

( https://mkobuchisawa.jp/ )

・UCHU BREWING

( https://uchubrewing.com/ )

・mountain*mountain

( http://mountain-mountain.jp/ )

・中村キース・へリング美術館

( https://www.nakamura-haring.com/ )

・道の駅はくしゅう( https://michinoeki-hakushu.com/ )

・白州・尾白の森名水公園べるが( https://www.verga.info/ )

▶その他協力・・・DILL eat,life. ( https://dilleatlife.com ) YES!BAGLE



【本件に関する一般からのお問合せ先】

北杜市役所産業観光部観光課

電 話:0551-42-1351 FAX:0551-42-5216

メール:kankou@city.hokuto.yamanashi.jp



