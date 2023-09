[株式会社&DC3]

DC3コンテンツを扱うECサイトを手軽に作成可能に



株式会社&DC3は、Shopify連携アプリ「DC3 Integration」およびWooCommerce連携プラグイン「DC3 for WooCommerce」のプレビュー版を2023年9月29日にリリースいたしました。







・Shopify連携アプリ「DC3 Integration」





・WooCommerce連携プラグイン「DC3 for WooCommerce」





◆Shopify / WooCommerceとは?

Shopifyは、ノーコードでECサイトを構築するためのコマースプラットフォームです。

https://www.shopify.com/jp/blog/what-is-shopify



WooCommerceは、WordPress用のオープンソースのeコマースプラグインです。

https://ja.wordpress.org/plugins/woocommerce/



いずれも、規模を問わず幅広い事業者様に利用されています。全世界のECプラットフォーム市場において、WooCommerceとShopifyのシェアを合わせるとおおよそ全体の半分程度になります(2022年6月時点)。





◆DC3 Integration / DC3 for WooCommerceとは?



DC3 Integrationは、Shopifyで作成したECサイト上でDC3コンテンツを取り扱えるようにするための連携アプリです。

DC3 for WooCommerceは、WooCommerceで作成したECサイト上でDC3コンテンツを取り扱えるようにするための連携プラグインです。



ShopifyやWooCommerceでは、現実世界の物品の販売やデジタル商品のダウンロード販売などが可能ですが、DC3 Integration / DC3 for WooCommerceを利用することで、DC3コンテンツを唯一無二の「モノ」として取り扱うことができるようになります。





◆DC3 Integration / DC3 for WooCommerceを利用することで実現できること



・DC3コンテンツ / マスターコンテンツの販売

DC3コンテンツ / マスターコンテンツを販売することができます。販売金額や数量は、ショップの運営者が自由に設定できます。決済についても、Shopify / WooCommerceで利用可能な様々な手段をお選びいただくことができます。



・DC3コンテンツの製造 / マスターコンテンツの登録

DC3コンテンツの製造 / マスターコンテンツの登録を、DC3 Integration / DC3 for WooCommerce上で行うことが可能です。



※マスターコンテンツの登録は、DC3 Integrationのみ対応しています。DC3 for WooCommerceをご利用になる場合は、「DC3事業者コンソール(https://console.dc3solution.com/top)」からマスターコンテンツ登録を行います。



・DC3コンテンツ / マスターコンテンツの委託販売(セレクトショップ機能)

DC3コンテンツ / マスターコンテンツの出品を受け付け、委託販売を行うことも可能です。これによって、自社でコンテンツをお持ちでない事業者様であっても、DC3コンテンツを販売するセレクトショップを運営することができます。



・DC3コンテンツ / マスターコンテンツの再生

ユーザーが購入したDC3コンテンツ / マスターコンテンツを再生するためのDC3プレイヤーも備えています。

リリース時点では、下記の4種類のプレイヤーに対応しています。

Hiveイメージプレイヤー



Hiveイメージブックプレイヤー



Hiveリフロープレイヤー



Hive3Dモデルプレイヤー









◆DC3 Integration / DC3 for WooCommerceの特徴



1. 技術的な知識を必要とせず、DC3コンテンツの販売を実現

DC3 Integration / DC3 for WooCommerceは、技術的な知識を必要とせず簡単に導入することができます。これによって、ECサイトの構築~DC3コンテンツの販売までをノーコードで実現することができます。



2. SaaS版DC3モジュールと組み合わせることで、サーバーレスでDC3コンテンツ販売を実現

2023年9月28日にリリースした「SaaS版DC3モジュール」と組み合わせることで、一切のサーバー管理を行うことなくDC3コンテンツを取り扱えるようになります。



DC3 Integration / DC3 for WooCommerceを利用することで、DC3コンテンツを流通するためのECサイトを手軽に作成できるようになります。







株式会社&DC3は、2023年9月21日にデジタルコンテンツ流通基盤ソリューション「DC3」のプレビュー版をリリースいたしました。

今後、DC3に対応した様々なサービス・プレイヤー等がローンチされる予定となっております。



弊社は、皆さまとともにデジタルコンテンツがもっと愛される世界を目指してまいります。

今後とも、末永くよろしくお願いいたします。



また、今回のリリースに合わせて、DC3のX(旧Twitter)公式アカウントを開設いたしました。

https://twitter.com/dc3_solution

ソリューションに関する情報や取り組み、イベントなどの最新情報を発信してまいりますので、こちらも併せてご覧ください。





株式会社&DC3について



株式会社&DC3(アンドディーシースリー)は、セルシスの100%子会社として2022年に設立。あらゆるデジタルデータを唯一無二の“モノ”として扱うことで、デジタルコンテンツの流通を実現する基盤ソリューション「DC3(ディーシースリー)」や、電子書籍配信ソリューションの提供を通じ、デジタルコンテンツビジネスの新たな可能性を開拓してまいります。



&DC3コーポレートサイト: https://www.and-dc3.com/

「DC3」ソリューションサイト: https://www.dc3solution.net/

「DC3」公式Xアカウント: https://twitter.com/dc3_solution

「DC3マイルーム」: https://my.dc3solution.com/home



お問い合わせ先

株式会社&DC3 広報担当 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@dc3solution.net



※ソリューションに関するお問い合わせは、下記のフォームからお願いいたします。

https://www.and-dc3.com/contact/



