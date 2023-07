[株式会社スマッシュ]

FUJI ROCK FESTIVAL'23 7月28日(金)29日(土)30日(日)新潟県湯沢町 苗場スキー場▶︎https://www.fujirockfestival.com/



「超気持ちいいフジロック」に向けたフジロック初の試みとして今年チャレンジする、2つの「気持ちよさ」を叶えるサービス「FUJI ROCK PLUS」。

PLUS1. Bus & Food Passは移動や食事を快適に、PLUS2.Stage & Goods Passは音楽の楽しみ方を快適に、お客さまのニーズに合わせて2種類のサービスパスをご用意しました。

そのうち、移動や食事を快適にするパス「「PLUS1. Bus & Food Pass ー7/29(土)」が完売となりました!

▶︎FUJI ROCK PLUS 詳細

https://www.fujirockfestival.com/news/detail/4407



また、フジロックを木曜日~日曜日まで4泊で楽しむオートキャンプチケット「ムーンキャラバンチケット」は売り切れ間近に!

▶︎チケットの詳細

https://www.fujirockfestival.com/ticket/



各種チケット・サービスパスは数に限りがあります。

売り切れ次第販売終了となりますので、参加をご予定の方はお早めにお求めください!





「FUJI ROCK PLUS1. Bus & Food Pass ー7/29(土)」完売!







会場内で混雑によるストレスを少しでも軽減するために導入する新サービス「FUJI ROCK PLUS」。

移動や食事を快適に、音楽の楽しみ方を快適に。今まで要望の多かったこの2つの「気持ちよさ」を叶えて、会場内で混雑によるストレスを少しでも軽減する取り組みに、今年チャレンジします!

大自然の中で体感する「超気持ちいい」空間を、今年はさらに進化した形でお届けします。





●PLUS1. Bus & Food Pass

場内でも距離のある2つのステージを結ぶ専用シャトルバス、トイレ完備の専用休憩スペースの利用と、対象の飲食店での優先購入がセットになったパス。これで、移動・休憩と、フェスごはんの購入がスムーズに!

※7/29(土)のパスは売り切れです。











●PLUS2. Stage & Goods Pass

3つのステージに設置される専用Viewing Areaと、物販ファストレーンの利用がセットになったパス。これで、大好きなアーティストのライブやグッズの購入がスムーズに!

設置ステージ:GREEN STAGE / WHITE STAGE / RED MARQUEE













現在チケットが好評の中、比例するように、FUJI ROCK PLUSの動きも活発に。お届け出来る数に限りがありますのでフジロックを少しだけ快適に過ごせるサービスを体験される方は、お早めにご購入ください。

(FUJI ROCK PLUSは入場券にオプションで購入が可能です。)



▶︎FUJI ROCK PLUS 詳細

https://www.fujirockfestival.com/news/detail/4407



「ムーンキャラバンチケット」売り切れ目前!









フジロックを木曜日~日曜日まで4泊で楽しむオートキャンプチケット「ムーンキャラバンチケット」は売り切れ間近となりました。

こちらのエリアは、車を停めてそのままキャンプが可能。荷物を運ぶ手間もなく、車を駐車してテントを張ればあとはのんびりフジロックを最初から最後まで満喫できるファミリーに大人気の施設です。

エリア内に車で入庫するため、車の入出庫時間が限定されていますが、木曜日の前夜祭からフル参加する方にはおすすめです。

●7/27(木)12:00~17:00の間のみ車の入庫が可能

●7/31(月)9:00~12:00の間のみ車の出庫が可能



▶︎ムーンキャラバン施設詳細

https://www.fujirockfestival.com/ticket/detail#detail4



リストバンド・駐車証の事前受け取りサービスまもなく終了





現在、チケット購入時に「配送」をお選びいただくと、リストバンドを事前に発送~来場時にチケットからリストバンドへ交換する手間が省けます。

また、駐車券をお求めのお客様は、駐車証を事前にお送りするので、駐車場でもスムーズに駐車が可能。



このリストバンド・駐車証の事前配送による受付は、各プレイガイド順次終了となります。終了後は、コンビニでのチケット発券~当日リストバンド・駐車証への引き換えとなります。



ご来場をご予定のお客様は、この配送受け取り期間中のお求めがおすすめです!



リストバンド・駐車証の事前配送の最終受付のご案内

▶︎https://www.fujirockfestival.com/news/detail/4415



FUJI ROCK FESTIVAL'23 開催概要

2023年7月28日(金)29日(土)30日(日)

新潟県 湯沢町 苗場スキー場

▶︎fujirockfestival.com



チケットに関する詳細

https://www.fujirockfestival.com/ticket/index



チケットの購入について

https://www.fujirockfestival.com/ticket/playguide







★Foo Fighters - Pretender (Glastonbury 2023)



★Lizzo - About Damn Time (Glastonbury 2023)





企業プレスリリース詳細へ (2023/07/03-18:46)