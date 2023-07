[Zebra Japan株式会社]

2023年7月に日本上陸11年を迎えるデンマーク発の雑貨ストア Flying Tiger Copenhagen(運営:Zebra Japan株式会社/本社:東京都渋谷区神宮前/代表取締役:松山恭子)(以降「フライングタイガー」)は、常時数千の商品を取り扱っています。今回スタッフ総勢300名にアンケートを実施し、「2023年上半期で実際に自身で購入したアイテム」「この夏にオススメしたいアイテム」を聴取。「上半期実際に売れたアイテムTOP3」と併せて結果をご紹介します。











上半期スタッフが実際に買った!“ベストバイ”アイテム Best 5



リピートアイテムから便利アイテムまでが出揃いました。スタッフのコメントもどうぞ!



【Best 1】 トートバッグ

385円~





毎月3種類以上発売されるバッグは、季節によってデザインが一新。コレクションしたくなるほど人気!



「デザインが可愛く日常でも使いやすく、シンプルなコーデに持ってると映える!エコバッグとしても大活躍で、ついつい揃えたくなっちゃいます。」





【Best 2】 ランチバッグ

275円|20枚入り





可愛らしいデザインが特徴のランチバッグは、幅広い用途で使用できるのが人気の秘密。



「食品だけでなく、小物やトラベル用品の仕分けにも使えて便利&プレゼントを渡す時にもぴったりです!」





【Best 3】 ギュッとしてくれるぬいぐるみ

770円





キッズも大人も癒されるネーミングから欲しくなる最強アイテム!



「夏らしいサメが腕やバックにくっついて一緒にお出かけできます。カーテンタッセルとして使うこともできてよい!」

「商品名も可愛らしいところがツボです!色々な種類があるので、お気に入りが見つかります!」





【Best 4】 ペットアイテム





おもちゃや散歩グッズ、仮装アイテムなど気軽に買えるアイテムが盛りだくさん!



「見た目もかわいく、音もなり、すごくペットが楽しんでくれていた!」

ペットトイ(ホットドッグ) 550円





「触るとひんやりして気持ちいい。デザイン、サイズ、価格◎今年の夏はこれで乗り切ります!(たまに人間も)」

ペット用ひんやりマット 550円





【Best 5】 3 in 1ケーブル





Lightning、USB-C、MicroUSBが1つに!隠れた名品。



「ケーブル1本持っていくだけで、携帯とモバイルバッテリーと充電式ヘアアイロンと使用できる。」

「これを持ってれば電化製品を買うたびにケーブルを買い直す必要がなくて便利!」







まだまだこれから!この夏にオススメしたいアイテム Best 5



これがあれば、暑い夏を、楽しく快適に乗り越えられるかも!?これは必見です。(選択方式のため票数記載)



【Best 1】 クーラーバッグ付き折りたたみチェア 71票

1,760円





1人用の折りたたみチェアにクーラーバッグが付いた夏にぴったりのアイテム!缶もペットボトルも入ります。保冷剤と一緒に!



「フェスや海、BBQをする時などに自分のドリンクを自分で冷やして管理出来て便利!取っ手付きで持ち運びやすいのもうれしい。」





【Best 2】 バッグ(メッシュ) 59票

各1,100円







通気性抜群&大容量!軽量でこの夏のレジャーや推し活にもおすすめ!



「今1番売れてるバッグと言っても良いくらい人気で夏っぽい色も可愛い!」





【Best 3】 レモネードシロップ 58票

756円|200ml





好みの濃さで本格的なレモネードが飲める!炭酸やお酒で割ったり、かき氷やデザートに、料理の隠し味にも使える万能シロップ◎



「とにかく美味しい!これが冷蔵庫に入ってるだけでQOL(生活の質)爆上がりします。」





【Best 4】 ファン(ポーチ付き) 58票

110円~





コンパクトに持ち運べてミニバッグやポケットにもすっぽり入る小ささが人気の秘密!



「1.荷物にならない2.デザインが可愛い3.個人的に畳むのが楽しい」





【Best 5】 アイスキャンディー型 41票

385円





毎日アイス食べたい!そんな夢を叶えます。冷凍庫で24時間冷やすだけで簡単アイスが完成!



「好きなジュースやコーヒー?!を入れて冷やすだけで自分だけのアイスをつくれるのが嬉しい!」







番外編~上半期実際に売れたアイテムTOP3



あなたの予想は当たった?実際に売れてます、ものすごく売れてます。まだ買ったことない方は、買うべき3点がこちら!



【Best 1】 ランチバッグ(パンダ) 5万個販売

275円|20枚入り





ランチバッグの中でもダントツ人気No.1のパンダデザイン!自分に、友達に、まとめ買いする方も多い。



「ランチバッグの中でも唯一裏と表にデザインが描かれている貴重なタイプでパンダの後ろ姿にキュンとします。」





【Best 2 】 プレッツェル 3.7万個販売

270円





リピート&ストック率が高く、大人に大人気のフード。一度食べたらハマること間違いなし!



「ガリっとする塩の粒と香ばしいプレッツェルの味がお酒のつまみにぴったり!塩分補給にもおすすめです。」





【Best 3 】メダルチョコ 3万個販売

270円





“NUMBER ONE”と描かれたチョコはイベントにぴったりなアイテム!食べれるのがポイント◎



「メダルをもらってうれしい、さらに食べて美味しい。一石二鳥のチョコが最高!」





■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するファンライフスタイル雑貨ストアです。

ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザインや、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。

日本では北海道、宮城、茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、岐阜、静岡、愛知、大阪、兵庫、岡山、愛媛、福岡、鹿児島に全44店舗を出店しています。*2023年7月14日現在



※記載価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。商品は、在庫がなくなり次第終了となります。



