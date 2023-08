[株式会社キタムラ]

かえるのピクルスとキタムラのコラボアイテムも販売



株式会社キタムラ(代表取締役社長:北村宏)は、2023年8月24日(木)~9月6日(水)の期間、渋谷スクランブルスクエア(5F)にてキタムラPOP UP SHOPを展開いたします。POP UP SHOPでは、「かえるのピクルス(C)1994 NAKAJIMA CORPORATION」とのコラボアイテムや、秋冬の新作バッグからお洋服まで幅広いラインナップを販売いたします。期間中、お洋服を税込20,000円以上ご購入の方に「オリジナルハンガー」をプレゼントいたします。さらに期間中、お洋服の2023冬コレクションの先行受注を行います。この機会に是非お立ち寄りくださいませ。

また、8月17日(木)から9月3日(日)の期間、東急百貨店ネットショッピングでもキタムラの一部アイテムを限定販売いたします。ぜひご利用くださいませ。詳しくはこちらhttps://bit.ly/3P0iUqg



東急百貨店ネットショッピングはこちら

https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/l/11J40000000?mediaNo=65018







KITAMURA -New Label-2023年秋冬コレクションの販売





期間中、キタムラのお洋服のニューライン〈Kitamura -New Label-〉の2023年秋冬コレクションを販売いたします。ロングブーツともバランスよく合わせられる丈感にこだわったジャンパースカートや、

後ろ姿まで可愛いVネックニット、カジュアルなキュロットなどキタムラらしさを残しつつトレンド感のあるデザインを揃えました。



[左]バッグ:Y-1340 ¥20,000(税込) ニット:KH0652 ¥20,000(税込) ジャンパースカート:KH0648 ¥29,000(税込)

[右]バッグ:Y-1341 ¥17,000(税込) ニット:KH0612 ¥20,000(税込) キュロット:KH0649 ¥25,000(税込)





《お洋服を税込20,000円以上ご購入の方に「オリジナルハンガー」をプレゼント》

期間中、お洋服を税込20,000円以上ご購入の方に、先着でKITAMURAロゴが刻印された「オリジナルハンガー」をプレゼントいたします。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。



お洋服の2023冬コレクションの先行受注会を開催





期間中、お洋服の2023冬コレクションの先行受注を行います。お洋服2023冬コレクションは、襟が取り外しできてシーンに合わせてアレンジ可能な長袖ワンピースやコート、着るだけで華やかな印象になるループツイードジャケットが登場します。



◇先行受注アイテム



□ワンピース 47,000円

□コート 65,000円

□ジャケット 43000円



かえるのピクルスコラボ第3弾アイテムの販売







期間中、「かえるのピクルス(C)1994 NAKAJIMA CORPORATION」とキタムラのコラボレーション第3弾が登場。また、東急百貨店ネットショッピングでは、2023年8月17日(木)より先行受注を開始いたします。

詳しくはこちらhttps://www.motomachi-kitamura.com/Page/2308_picklesthefrog.aspx





【開催概要】

名称:渋谷スクランブルスクエア POPUPSHOP

期間:2023年8月24日(木)から9月6日(水)まで

※東急百貨店ネットショッピングでは2023年8月17日(木)より受注開始

開催場所:〒150-6101 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号(渋谷駅直結・直上)渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 5階 +Q(プラスク)グッズ内 Event Stage

※東急百貨店ネットショッピングは8月17日(木)から9月3日(日)まで





【キタムラについて】

キタムラは明治15年創業の横浜元町発祥のオリジナルバッグブランドで、現在は全国に28店舗展開、Amazonや楽天、サービスエリアにも出店しています。”やさしさ、かわいらしさ、上品さ”をキーワードに、ハンドバッグや小物からお洋服まで、すべてにこだわった商品づくりを行っております。また、おもてなしの気持ちを基本とする接客や保証期間なしで承るお手入れや修理などのアフターフォローまで、すべてのお客様に喜んでいただきたいという思いでキタムラは常に進化し続けています。







【Kitamura -New Label-デビュー】

バッグからお洋服まで、キタムラだからこそできるトータルコーディネートをより楽しんでいただくため、2022年秋冬コレクションより、若年層をターゲットとしたお洋服のニューライン〈Kitamura -New Label-〉がデビューしました。キタムラのコンセプトである‟やさしさ、かわいらしさ、上品さ”を残しつつ、「後ろ姿まで可愛い」さりげないデザインをプラスしたシンプルなデザインとシルエットの美しさで、長くたのしんでいただけるようこだわっています。

Kitamura -New Label-公式Instagram:https://www.instagram.com/kitamura_newlabel/



【会社概要】

会社名:株式会社キタムラ

代表者:代表取締役社長 北村宏

所在地:横浜市中区元町4-178

TEL:0120808089

事業内容:オリジナルハンドバッグおよび小物・アパレル等の企画、製造、販売

公式オンラインショップ:https://www.motomachi-kitamura.com/

LINE:https://page.line.me/nfh7125z?openQrModal=true

Instagram:https://www.instagram.com/kitamura_bag/

Facebook:https://www.facebook.com/kitamura.motomachi

Twitter:https://twitter.com/kitamura_bag/





