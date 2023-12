[Wrtn Technologies, Inc.]

新しい企業CIとスローガンを初公開 23年事業成果と24年事業計画、LLMの特徴研究結果も発表



AI(人工知能)ポータルサービス企業 リートンテクノロジーズ(以下リートン、本社:ソウル市 江南区駅三洞、代表取締役社長:イ・セヨン)は2023年12月19日、韓国プレスセンターで記者会見「Written by Wrtn 2023」を開催し、2023年の成果と2024年の事業計画について発表いたしました。







■2023年の成果、7カ月でアクティブユーザー100万人を達成

リートンの月間アクティブユーザーは2023年3月の4万人から、12月には140万人と35倍に急増し、アクティブユーザー100万人をわずか7ヶ月で達成しました。

韓国ユニコーン企業の100万人加入者達成期間(約7~11ヶ月)と同程度の高速成長を記録しました。その他、ユーザーが直接リートンで製作した1万5000以上のAIアプリ、全国1000以上の学校への普及など、教育分野での多様な活用事例などを発表しました。



■2024年の事業計画を3つのテーマで発表

変化(Renovation)と革新(Innovation)、拡張(Expansion)の3つのテーマで2024年の事業計画を発表しました。

・変化(Renovation) パートでは、リートンの新しい企業CIとスローガン「Your First AI Agent」を初公開しました。「Inspire Red」と名付けられた新しいCIのカラーは、人間のインスピレーションを象徴しています。新しい企業CIは人間の目で認識できる可視光の最初と最後である赤色を中心に、リートンならではの差別化された暖かいトーンを表しています。







・革新(Innovation) パートでは「2024年、本格的なAIメガプラットフォーム化」を目標に掲げ、その実現に向けてMoM(Model of Models)とRAG(etrieval-Augmented Generation)の核心技術とともに、全面無料化、LLMキュレーション、AIアプリ統合提供、リートンスタジオ2.0アップグレードなどの新規サービスも紹介しました。



・拡張(Expansion)パートでは、2024年、さらに加速する日本や中東、東南アジアなどの海外事業分野が取り上げ、特に日本事業の場合、すでに月間アクティブユーザー数が3万人を突破し、東京都の海外企業誘致事業に選定されるなどの急速な成長を遂げました。日本は2024年内に月間アクティブユーザー100万人達成を目標しています。



■KLAUDの研究結果を公開

LLMモデル別の特徴を評価したKLAUD(Korean Language Satisfaction Evaluation of Large Language Models based on Actual User Data)の研究結果を公開しました。 KLAUDは主要LLM(GPT-3.5、GPT-4、ハイパークローバーX、PaLM2、クロード-2)の特徴を分析しています。今回の研究には、明確性(Clarification)、一貫性(Coherence)、共感能力(Empathy)など言語学会話分析理論に基づく10の指標が活用されています。その結果、GPT-4は適切性(Appropriateness)と会話参加度(Engagement)で高いスコアを記録し、ハイパークローバーXは完成度(Completeness)でGPT-4より高い性能を示しています。



■Wrtn Technologies, Inc.について

リートンは昨年6月にキャップストーンパートナーズなどから150億ウォン規模のシリーズA投資を誘致することで、韓国の生成AIスタートアップの中で独歩的なリーダーの座を固めました。2023年10月には、韓国マイクロソフトとマイクロソフトアズーザー(Azure)ベースの生成AIサービスの普及と拡散のための業務協約を締結し、最新の言語モデルであるGPT-4ターボも正式発売と同時に無料サービスを開始する予定です。現在、リートンの加入者数は180万人、月間アクティブユーザー数は140万人を突破しています。

代表のイ・セヨンは、生成AI生態系を構築し、韓国の人工知能産業の競争力を高める目的で2023年9月に発足した「生成AIスタートアップ協会」 の会長を務めています。

東京都が実施する「金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業」第1号企業として選定され、2023年11月に日本法人「リートンテクノロジーズジャパン」を設立しました。

X:@wrtn_jp







