[株式会社NEIGHBOR]

Fortnite部門の運営協力をいたします



株式会社NEIGHBOR(本社:東京都千代田区、代表取締役:ノトフ、以下 NEIGHBOR)は、株式会社モンドリアン(本社 東京都中央区、代表取締役 角田拓志、以下 モンドリアン)が主催する、メタバースクリエイターたちの祭典「メタバースクリエイティブアワード2023」(通称、「MCA2023」)におけるFortnite部門「MCA2023 featuring Fortnite」の 運営協力することをお知らせいたします。







今回のアワードでは、Fortnite上のクリエイティブモードとUnreal Editor for Fortniteで創作されたオリジナルのワールドを対象に、審査員を最も感動させた作品を最優秀賞に選出いたします。最優秀賞は受賞特典として、ニュースメディア「NewsPicks」にて連載中の「メタバースって何の略?の”次”の話をする会(メタ次)」にてロングインタビューが掲載される他、副賞として賞金10万円を贈呈。この他にも、グラフィック賞、ゲーム部門賞、新人賞もご用意しております。



【 MCA2023 featuring Fortnite 開催概要】

応募期間:2023年6月6日10:00~2023年7月15日23:59



参加資格:

一般部門:Epic Gamesの島クリエイタープログラムに参加しており、Fortnite内、及び、Unreal Editor for Fortniteで制作したワールドを一般公開できる方。

新人部門:Epic Gamesの島クリエイタープログラムに参加していない方。



応募方法:応募には、下記2点が必要です。

1.noteへの作品概要の投稿

※詳しくはこちらをご確認ください

https://note.com/note_games/n/nf8dcc047484a

2.Googleフォームの申込みおよび大会運営Discordサーバーへの参加



選考基準:審査員をいかに感動させるか



審査員:2023年6月下旬ごろ発表予定



スケジュール:

応募期間 2023年6月6日~2023年7月15日

結果発表 2023年8月中旬予定



各賞:

最優秀賞

グラフィック部門賞

ゲーム部門賞

新人賞(クリエイターサポート未承認のためマップコードを発行できないクリエイター限定)



主催・協力:

主催:株式会社モンドリアン

協力:声優e-Sports部、株式会社NEIGHBOR







声優e-Sports部によるライブ配信が決定!







MCA2023へのエントリー開始を記念して、昨年末に開催した前回大会「MCA2022」のエントリー作品を、ゲームやe-Sportsの楽しさを伝えるために結成された、現役声優によるe-Sports部応援プロジェクト「声優e-Sports部」の高橋麻里さんや、Fortnite(フォートナイト)を愛するインフルエンサーMilaさん、きゅーちゃん、新兵えすさんが集合して、ライブ配信をいたします。

「声優e-Sports部」のYouTube公式チャンネルで順次配信予定で、第1回は、2023年6月7日(水)21時より開始予定です。詳細はYouTubeの公式チャンネルをご確認ください。





声優e-Sports部 YouTube公式チャンネル「声優e-Sports部」

https://www.youtube.com/channel/UCmOPWIJ424XesMYcmahUTEQ



「声優e-Sports部」公式サイトはこちら

https://seiyu-esports.jp/



Fortnite(フォートナイト)とは





Fortniteは登録プレイヤー数4億人を越え、メタバース領域でも圧倒的な存在感を放つオンラインゲームです。オンライン対戦モードであるバトルロイヤルモードの他に、クリエイティブモードとして、メタバース上に自由にオブジェクトを配置して自分でワールドを作成することができます。クリエイティブモードには、ワールドを作成するためのさまざまなツールとリソースが用意されており、その自由度の高い機能が人気で、SNS上でもコミュニティの交流が大変活発です。また、2023年3月には「Unreal Editor for Fortnite」がリリースされ、よりゲーム開発環境に近いツールでマップ作成することが可能となり、クリエイターの新規参入やこれまで以上の高度グラフィック制作など、更なる発展を遂げています。



株式会社モンドリアンについて





株式会社モンドリアンは、2023年1月に株式会社オープンハウスグループからの出資により設立したメタバースの戦略子会社です。ゲーム・メタバース事業を主軸に、プロジェクト企画、ビジネス開発、IP事業、3Dモデル制作などの幅広いサービスを提供しています。

国内外に3つの制作スタジオを持ち、在籍する経験豊富なクリエイターとともに、お客様の目的や希望に合わせて、最大の成果を出せるようなプロジェクトのプランニングからコンテンツの作成、運用までワンストップで素早く提供・対応できることが強みです。

対応できるプラットフォームも数億人規模のユーザーを抱えるプラットフォームを中心に、最適なプラットフォームを選定し、コンテンツにおいても、単なる3Dモデルの提供にとどまらず、教育に特化したコンテンツ、eスポーツとの連携などターゲット層に合わせた展開も行っております。

今後もゲーム・メタバースの最前線を走り続けることを目指しております。



株式会社モンドリアンWeb サイト URL:https://mondrian.gg/

公式Twitter:https://twitter.com/mondriangg

公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UClqWyN_M5xAK0mbumsEsryQ

公式ZEPETO:https://web.zepeto.me/share/user/profile/mondriangg

公式ROBLOX:https://www.roblox.com/groups/17119538/MONDRIAN-gg#!/about



株式会社NEIGHBORについて





フォートナイトに特化したメタバース制作スタジオ。フォートナイトのクリエイティブ機能を使って都市のメタバース化や、オリジナルゲームを開発する。世界トップレベルのクリエイターと提携し、大規模開発に対応できる国内初のフォートナイトクリエイティブスタジオです。※「NEIGHBOR」はEpic Gamesによりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。

WEBサイト URL:https://neighbor.gg/ja

Twitter:@NEIGHBOR_FNJP

https://twitter.com/NEIGHBOR_FNJP



NEIGHBOR会社概要

代表:代表取締役 川本 龍

設立:2022年10月

資本金:100,000円(資本準備金を含む)

本社所在地:東京都千代田区神田佐久間町一丁目8番4号

事業内容:フォートナイト上のバーチャル空間を制作するスタジオ「NEIGHBOR」の運営

WEBサイト:https://neighbor.gg/ja



本リリースに関するお問い合わせ先

mail:info@neighbor.gg



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/06-18:46)