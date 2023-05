[DreamHack Japan実行委員会]

DreamHack Japan 実行委員会は、2023年5月13日(土)・14日(日)に幕張メッセで開催されるEsportsをはじめ、音楽ライブ、ゲームやアニメなどのコンテンツ、新しいプロダクトの展示などを複合的に展開するエンタテインメントゲーミング・フェス「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」にて、新たに第10弾となる追加情報を解禁します。





【Activity Area - EXPO:5月13日・14日】

協賛ブース情報



ゲームに関する最新のプロダクトが「DreamHack Japan」に集結します。最新ゲームの無料プレイ・コーナーをはじめ、ハードウェア、ゲームグッズなど周辺機器、関連商品に関するものまで多くの出展が展開されます。また、アニメを筆頭とする、エンタテインメント・カルチャー全般の最新事情を紹介していきます。



<GALLERIA BASE>



GALLERIAは、“もっとPCゲームが好きになる”をテーマにしたブース『GALLERIA BASE DreamHack Japan 2023』を出展します。



本ブースでは、ストリーマーとのコラボレーションモデルの展示や、実際にPCゲームを通じて、ゲーミングPC『GALLERIA』を体験いただけるタッチ&トライコーナーを設置、来場者限定で割引クーポンの配布も行います。また、ブースには多くのゲストが来場し、様々なイベントを実施します。ゲストやイベントのタイムスケジュールなどの詳細は、決まり次第、特設ページにて公開しますので、楽しみにお待ちください。



<インテル>



最新のインテル(R) Arc(TM) グラフィックスやインテル(R) Evo(TM) プラットフォーム準拠PCでのゲーム体験や、カスタムPC相談を!薄型ノートPCから本格ゲーミングPCまで、幅広いPCにて様々なゲーム試遊をお楽しみください!さらに、マザーボード・メーカーのスペシャリストによるカスタムPCの相談・アドバイスも受けられます!



そして、展示PCは、LIVE AREAに出演する“7ORDER“のメンバーが、BYOCチャレンジ企画で、カスタムしたPC!是非、ご覧ください!



<Monster Energy>



2002年に米国で発売されて以来、世界中で幅広く販売されているエナジードリンク「モンスターエナジー」。モータースポーツ、アクションスポーツ、ミュージックシーンのみならず、ゲームシーンも積極的にサポートしています。今回DreamHack Japanでもブースを展開し、ドリンクの販売に加え、モンスターギアが当たる会場限定キャンペーン、ゲームの試遊など、DreamHack Japanでの特別な体験をご提供します。モンスターブースは要チェックだ!



<DHL>



DHLは、世界のロジスティクス産業をリードするグローバルブランドです。国際エクスプレス(国際宅配便)、陸上・航空・海上輸送、サプライチェーンマネジメントまで、様々な物流サービスを世界220以上の国・地域で展開しています。



DHLはDreamHack Japanにおいて、第二回「EffiBOT Dash(エフィボット・ダッシュ)世界選手権」を開催します。また選手権の開催に伴い、「EffiBOT Dash」ゲームが体験できるブースを2日間にわたり出展します。当日は選手権参加者への豪華賞品やギブアウェイも用意しておりますので、是非遊びにきてください。



<三井物産~志ブース~>



常に新しい価値を創造し挑戦を続けてきた三井物産が、新たな挑戦の場としてDreamHack Japan 2023 supported GALLERIAに仲間と参戦!三井農林と海洋堂とともにブース出展します。日東紅茶でお馴染みの三井農林は、ゲームに集中してホッと一息付きたい時にピッタリな紅茶がもらえるキャンペーンを実施します!世界屈指の造形力を持つ海洋堂は、人気漫画・ゲームのフィギュアを展示。気になる商品は海洋堂ECサイトで購入可能です!ぜひ三井物産のブースにお越しください。



<Steelcase>



「R6S Dream Showdown 2023」の公式チェアパートナーである Steelcase のブースでは、ステージで選手が使用するチェア「Gesture」と新モデル「Karman」が体験できるコーナーを用意。Steelcase公式ストアで使える割引クーポンの配布やその場で応募できるプレゼント抽選キャンペーンも開催予定!



<TIFゲーム部>



TIF出演アイドルを中心としたアイドルたちによるゲーム部活動企画。

ゲームを楽しく発信する能力を持つ「ゲー能人」を目指して、アイドル部員たちが「ゲー能力」を身につけるため様々なゲームにチャレンジしていきます。

DreamHack JapanのブースではアクションゲームツクールMVで開発中のTIFオリジナル対戦ゲームの試遊ができます。

アイドルを操作してNo.1を目指しましょう!!

公式Twitter:https://twitter.com/TIF_game



<UBISOFT>



RAINBOW SIX SIEGEブースでは様々なコンテンツをご用意。FPSレジェンドのPengu、Dplus KIAをはじめとするトップリーグで活躍する選手や有名コスプレイヤーシスル、Yunocy、ぽぽちゃん、野々宮ミカなどスペシャルゲストのサイン会や一緒に写真を撮ることができるかも!更にFUTAROKUとのコラボーレーションにて会場でしか手に入らないグッズの購入も可能!是非お立ち寄りください!



<ZETA DIVISION>



ブースに並ぶ商品はDreamHack Japanに向けてデザインされた新作となっております。

さらに、ZETA DIVISION初となるガチャガチャも設置予定です。

※ブースでの購入につきましては整理券制を導入します。

詳細につきましてはZETA DIVISION各種SNSにて発信されます。



チケット一般発売中!





【チケットぴあ】

チケットサイト[日本]: https://w.pia.jp/t/dreamhack/

チケットサイト[海外]: https://w.pia.jp/a/dreamhackjapan22eng/



ローソンチケット・イープラスでも販売中です。

なお<BYOC Tickets>と<Live & Activity Area Tickets「自由席」>のお取り扱いはございません。



【ローソンチケット】

https://l-tike.com/dreamhackjapan/



【イープラス】

https://eplus.jp/dreamhackjapan/



「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」概要





日程:2023年 5月13日(土)-14日(日)

会場:幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

主催:DreamHack Japan 実行委員会

冠協賛:株式会社サードウェーブ

協賛:インテルコーポレーション / モンスターエナジー / DHL



「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」

公式サイト http://dreamhackjapan.com/

公式Twitter https://twitter.com/DreamHackJapan

公式Instagram https://www.instagram.com/dreamhackjapan/

公式TikTok https://www.tiktok.com/@dreamhackjapan

コンセプトムービー https://youtu.be/DUx4vQq2nhY



「DreamHack Japan」とは





1994年、「DreamHack」はスウェーデンで初めて開催されました。以来、eスポーツの成長と発展を促進し、常にエンタテインメント・マーケットのファンたちをアクティベートし、新しいカルチャーを作り続けながら世界中へと展開してきました。



その「DreamHack」が、2023年、ついに日本上陸を果たします。



「DreamHack」は、数多くのコミュニティで構成された複合型の没入体験イベントです。Esportsやゲーム、アニメ・カルチャーから広がるコスプレ、トークショー、実況中継などのイベント。最新のIPやギアが紹介され、体験できる数々の展示ブースなど、さまざまなコンテンツが有機的に繋がり構成されていきます。



*「DreamHack」はゲームとeスポーツ業界を先導するESL FACEIT Groupのエンタテインメントゲーミング・フェスブランドです。



