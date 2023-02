[東洋エンジニアリング株式会社]

Notice of Revision to the Consolidated financial forecast for the fiscal year ending March 31, 2023





2022年5月12日に公表した2023年3月期の通期連結業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせします。

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120230208503509.pdf



Notice of Revision to the Consolidated financial forecast for the fiscal year ending March 31, 2023

https://prtimes.jp/a/?f=d107878-20230209-80d05cd81b0f40b1969fe23b144e22aa.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/09-16:46)