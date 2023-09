[Pecron Trading (HK) Co., Limited]

2023年9月13日(水)~15日(金)までの3日間、幕張メッセにで開催。



2012年に設立した営業・開発・製造が三位一体となり、品質・技術の高いより良い「ポータブル電源」づくりに挑み続けている先端技術会社PECRON TRADING (HK) CO., LIMITED【本社:中国深セン、代表取締役:史為新、以下PECRON】は、2023年9月13日(水)~15日(金)に幕張メッセで開催される世界最大級の新エネルギー総合展【スマートエネルギーWeek 春2023】内の【PV EXPO[秋]2023~第17回[国際]太陽光発電展[秋]】に初出展することをお知らせします。







スマートエネルギーWeek は、世界最大級の新エネルギー総合展です。

2050年カーボンニュートラル実現に向け、太陽光発電は主力電源としてますますの普及が期待されています。PV EXPO 太陽光発電展には、次世代 太陽電池から太陽光発電所の建設、保守・運用まであらゆる製品・技術が出展し、世界各国から専門家が来場する展示会として業界に定着しています。



出展概要





PECRONブース「幕張メッセ E12-24」では、キャンプや災害時の備えなど、さまざまな用途で活躍する3072Wh超大容量ポータブル電源E3600LFP;電子レンジや電動工具など高出力な家電製品も稼働できるE1500LFP、E2000LFP;持ち運びしやすい小型軽量デザインのポータブル電源E600LFP、E300LFP;さらに、E1500LFPとE3600LFPの専用拡張バッテリーEP3000、電気代削減対策に注目されているPECRON 200Wソーラーパネルを展示予定です。



展示製品





【E300LFPポータブル電源】

◆ 288Wh容量&600W定格出力

◆ リン酸鉄リチウムイオン電池

◆ 1.5時間フル充電

◆ アプリ遠隔操作

◆ UPS(無停電電源装置)機能付き

◆ 50/60Hz切替可能

◆ ワイヤレス充電など10つの出力ポート

◆ 充電しながら給電できるパススルー対応

◆ MPPT制御方式採用

◆ LEDライトが搭載





【E600LFPポータブル電源】

◆ 614Wh容量&1200W定格出力

◆ リン酸鉄リチウムイオン電池

◆ 2.2時間フル充電可能

◆ 充電しながら給電できるパススルー対応

◆ 最大11デバイスへ同時給電可能

◆ MPPT制御方式採用

◆ 最大400Wソーラー充電

◆ 優れた静音性





【E1500LFPポータブル電源】

◆ 1536Wh容量&2200W定格出力

◆ 容量が7,680Whまで拡張可能

◆ リン酸鉄リチウムイオン電池

◆ 1.8時間急速充電

◆ アプリ遠隔操作

◆ UPS(無停電電源装置)機能付き

◆ 50/60Hz切替可能

◆ 充電しながら給電できるパススルー対応

◆ 最大13台のデバイスを同時に充給電

◆ MPPT制御方式採用

◆ 最大800Wソーラー充電

◆ 優れた静音性



(E1500LFPはPECRON公式サイトにで予約販売開催中、早割セールもあります、ぜひお見逃さないようにしてくださいませ。)





【E2000LFPポータブル電源】

◆ 1920Wh容量&2000W定格出力

◆ リン酸鉄リチウムイオン電池

◆ 容量が8,064Whまで拡張可能

◆ 1.5~2時間急速充電

◆ 充電しながら給電できるパススルー対応

◆ 最大16デバイスへ同時給電可能

◆ MPPT制御方式採用

◆ 最大1200Wソーラー充電

◆ 優れた静音性





【E3600LFPポータブル電源】

◆ 3072Wh容量&3600W定格出力

◆ 容量が15,360Whまで拡張可能

◆ リン酸鉄リチウムイオン電池

◆ 2時間フル充電可能

◆ アプリ遠隔操作

◆ UPS(無停電電源装置)機能付き

◆ 50/60Hz切替可能

◆ 充電しながら給電できるパススルー対応

◆ MPPT制御方式採用





【EP3000拡張バッテリー(E1500LFP/E3600LFP 専用)】

◆ リン酸鉄リチウムイオン電池

◆ 多様な充電方式に対応

◆ EP3000を2台増設することで、E1500LFPを最大7,680Whに拡張可能

◆ EP3000を4台増設することで、E3600LFPを最大15,360Whに拡張可能





【200Wソーラーパネル】

◆ 圧倒的な高速充電を実現

◆ 21%の高い発電効率を実現

◆ アメリカのETFE素材が採用

◆ 折り畳み式で持ち運びやすい

◆ キックスタンド付きポータブル





第17回 PV EXPO[秋]2023開催概要





◆ 名称:スマートエネルギーWeek[秋] 2023 内 PV EXPO[秋]2023~第17回[国際]太陽光発電展[秋]

◆ 会期:2023年3月15日(水)~ 17日(金)10:00 - 18:00(最終日は17:00まで)

◆ 会場:幕張メッセ 小間番号【E12-24】

◆ 入場:1名様につき招待券1枚が必要です。展示会招待券は下記URLよりお申し込みください。

https://entry.reedexpo.co.jp/expo/SEWA/?lg=jp&tp=inv&ec=PVA&em=about

◆ 詳細:https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/pv.html





PECRON(ペクロン)について





親会社:SHENZHEN PECRON TECHNOLOGY CO., LTD

子会社:PECRON TRADING (HK) CO., LIMITED

所在地:RM 023,9/F BLK G KWAI SHING IND BLDG(Stage 2)42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT Hong Kong

代表者:史為新

事業内容: ポータブル電源とソーラーパネルの営業・開発・製造



PECRON JAPAN公式サイト:https://www.pecron.jp

メールアドレス:marketing.jp@pecron.com

企業プレスリリース詳細へ (2023/09/01-23:16)