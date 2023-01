[熊本県]

<開催日程:2023年1月14日(土)・15日(日)>



熊本県(知事:蒲島 郁夫)は、県の営業部長兼しあわせ部長「くまモン」の活動を日頃から応援いただいているファンの皆様に感謝の気持ちを伝えるとともに、熊本の物産・観光等の魅力を広く発信する「くまモンファン感謝祭2023 in TOKYO ~KUMAMON LAND~」を2023年1月14日(土)・15日(日)の2日間限定で開催致します。









今年のテーマは「KUMAMON LAND」。ハッピーとサプライズが沢山つまった夢の空間をくまモンがプロデュースいたします。会場ではくまモンが沢山のサプライズを仕掛けるくまモンSTAGEやここでしか見ることのできない世界観が展開されるくまモンワールド、そして熊本のよかとこPRやくまモンのグッズが集まったくまモンバザール等、楽しめるコンテンツが盛り沢山。



また、同会場のセントラルプラザを屋外会場として、熊本のうまかもんを集めた飲食マーケットも同時開催します。



くまモンが、皆さんに“ありがとう”の気持ちを込めて、楽しんで頂ける企画が盛りだくさんとなっています。是非、イベント会場へ足をお運びください。(本イベントは入場無料で、どなたでもご入場頂けます。ステージエリアの入場のみ事前抽選制となります)







くまモンからのコンテンツ紹介



●ステージ

ボクのスペシャルステージをお届けするモン!いつものボクとは違う一面を見てもらえるかモン?

スペシャルゲストもいるかモーン?

※くまモンSTAGE観覧席への入場は抽選で当選された方のみ可能です。(応募は締切済み)



くまモンSTAGE以外にもサプライズステージを実施予定。サプライズステージは事前応募がなくとも

ご覧いただけます。詳細はイベントの特設サイトでご案内させていただきます。

※ステージの様子は1月15日16:00~16:45の回をYouTubeで生配信致します。



詳細はイベント特設サイトにUPされる情報をお待ちください。



<くまモンSTAGEスペシャルゲスト>

・1月14日(土)

「デリシャスパーティ(ハート)プリキュア キュアプレシャス」

2022年、沢山のコラボレーションを果たしたくまモン×プリキュア。そんなデリシャスパーティ(ハート)プリキュアからキュアプレシャスが、くまモンの応援に駆けつけてくれます!



(C)ABC-A・東映アニメーション



・1月15日(日)

第35回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト受賞者4名

グランプリ:藤本洸大

準グランプリ:吉田剛明

フォトジェニック賞:高野渉聖

審査員特別賞:宗像隼司



ジュノンボーイ応援大使として夢見る男の子達と共に頑張ってきたくまモン。

一緒にコンテストを駆け抜けたファイナリストのメンバー4名がくまモンSTAGEで共演。



果たして一番イケメソなのは誰なのか!?





●くまモンワールド

ボクのミュージアムやフォトブースが沢山あるモン!

皆さんは隠れくまモンを全部見つけられるかモン?





●くまモンバザール

くまモンがおすすめする熊本の“よかとこ”を紹介するブースや熊本の“うまかもん”が食べられるブースが登場!「KUMAMONLAND」限定商品や熊本グルメが楽しめるモン!







イベント開催概要



・イベント名:くまモンファン感謝祭2023 in TOKYO ~KUMAMON LAND~

・開催場所:日本工学院専門学校 片柳アリーナ及びセントラルプラザ

東京都大田区西蒲田5-23-22



・開催日時:2023年1月14日(土) 12:30~19:30(最終入場は19:00)

1月15日(日) 11:00~18:00(最終入場は17:30)



※新型コロナウイルスの影響を踏まえ、実施時間が変更となる可能性がございます。

※感染拡大等の状況により、オンライン配信イベントに変更となる可能性がございます。

※新型コロナウイルス感染予防のため、当日体調の悪い方、37.5℃以上の熱がある方はご入場をお断り致します。その他、会場内では感染防止対策を実施するとともに、政府又は東京都、大田区等の要請により、追加で必要な対策を講じる場合がございます。



・出演者:くまモン 他

・主催:熊本県 東京事務所

・後援:大田区

・協賛:日本航空株式会社/熊本国際空港株式会社/城南信用金庫

・出展:井野観光/お茶の濱大松園/からしれんこん萬吉屋/coffee shop un bonheur/JA熊本果実連/

JAグループ熊本/54FRANK/ななお庵/やまさきや/アンザマンス/ODISHA/KAKILAND/

からあげtheぱりぱりぱーり/STORE MUSE/ZEN CoroCoro/ディーズラウ/

Burger Shop THE BOUNTY/pizza van/MEAT&MONSTER/



【公式WEBサイト等】

・イベント公式HP: https://kumamon-fankan-tokyo.com/

・くまモン公式Twitter:https://twitter.com/55_kumamon

・くまモン東京隊スタッフTwitter:https://twitter.com/KumamonStaff



