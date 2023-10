[株式会社PICK]

スタートアップのピッチコンテストPitch Arenaへ出場決定の15社に選出



「不動産取引を快適に、オープンに」をmissionに掲げる株式会社PICK(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:普家 辰哉)は、この度、2023年11月8日~10日に開催される、インターネット業界の第一線で活躍する経営者や著名人が集結する日本最大規模の招待制カンファレンスである「2023 FALL in FUKUOKA」に出場します。メインコンテンツの1つであり、スタートアップの登竜門ともいえるピッチコンテスト「Pitch Arena」のFirst Round(予選)へ出場する15社に選出されました。







B Dash Camp は、B Dash Ventures株式会社が2011年から主催している国内外のテック業界のキーパーソンと有望なスタートアップが参加する年2回開催の招待制カンファレンスです。参加者は事務局からの招待者のみとなっており、招待制としては国内最大級の700名超が参加するイベントです。B Dash Campではスタートアップの経営者、大手企業の経営者・経営幹部・新規事業担当、有力VCで活躍する人々等が集まり、業界における先駆的、成功事例等に関する講演・セッションのほか、参加者間のネットワーキング、そしてスタートアップによるピッチコンテストなどを実施しています。



B Dash Camp 2023 FALL in FUKUOKA のHP:

https://camp.bdashventures.com/fukuoka/



「Pitch Arena」はメインコンテンツの1つであり、スタートアップの登竜門ともいわれるピッチコンテストです。毎回、出場した多くのスタートアップが資金調達や事業連携を実現し、その後、IPOやM&Aを達成しています。「B Dash Camp 2023 FALL in FUKUOKA」では、150社以上の応募の中から書類審査・面談を経てスタートアップ15社がPitch Arena First Round(予選)への出場が決定され、PICKがその1社です。



会期中、代表取締役社長の普家が登壇し、PICKが開発・運営する不動産取引特化型電子取引サービス『PICKFORM(ピックフォーム)』で「Pitch Arena」に参加します。



普家辰哉のプロフィール







新卒で積水ハウスに入社し、戸建て住宅営業に8年間従事。在籍中、2016年全国3,300名の営業中1位を獲得。年間約10億円の戸建販売実績。

その後、不動産会社を創業し、従業員2名で売上高2億円を達成。

2021年に株式会社PICKに社名変更し、スタートアップに転向し、不動産業界を自らの手で良くしていくために、不動産取引特化型電子取引サービス『PICKFORM(ピックフォーム)』をリリース。



PICKFORMとは





不動産取引に特化した、とにかくシンプルで簡単を追求した不動産取引特化型の電子取引サービスです。

国土交通大臣より唯一認定を受けたサービスで、宅建業法の細かい法令にも対応しており、"適法に安心して取引ができる"サービスです。



今後は取引の前後領域にもサービスを拡張していき、更なる顧客体験の向上を目指しております。

https://www.pick-form.com/



「不動産取引を快適に、オープンに」をmissionに掲げ、皆様の不動産取引体験(PDX※)の向上を目指し日々精進してまいります。

※property deal experienceの略



▼資料請求フォーム 及び 問い合わせフォーム

資料請求フォーム:https://www.pick-form.com/pages/request-document

問い合わせフォーム:https://www.pick-form.com/contact



【株式会社PICKについて】

社名:株式会社PICK

代表者:代表取締役社長:普家 辰哉

所在地:東京都目黒区三田1-5-13

設立:2018年10月

事業内容:不動産取引特化型電子取引サービス「PICKFORM」の企画/開発/運用

会社HP:https://pick-hp.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/14-13:40)