英国演劇界で最も権威のある「ローレンス・オリヴィエ賞」のノミネート作品が2月28日(現地時間)に発表され、スタジオジブリのアニメーション映画を舞台化した「My Neighbour Totoro」(「となりのトトロ」)が、演出賞、主演女優賞、作・編曲賞など最多の9部門にノミネートされました。



映画で音楽を手掛けた作曲家の久石譲が舞台化を提案し、宮崎駿監督がこれを快諾したことで始まったプロジェクト。久石譲がエグゼクティブ・プロデューサーを務め、イギリスの名門演劇カンパニー、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー(RSC)と日本テレビが共同製作、昨年10月8日~今年1月21日までロンドンのバービカン劇場で上演しました。原作を尊重した世界観は瞬く間に観客の心をつかみ、ガーディアン紙の劇評で5つ星を獲得。2月12日に発表された演劇賞「第23回WhatsOnStage Awards」では最優秀演出賞など最多の5冠を獲得していました。受賞者の発表と受賞式は4月2日に行われます。



ローレンス・オリヴィエ賞2023 ノミネート一覧



◆Best Director(演出賞)- Phelim McDermott(フェリム・マクダーモット)

◆Best Actress(主演女優賞)- Mei Mac(メイ・マック)

◆Best Original Score or New Orchestrations(作・編曲賞)- Joe Hisaishi & Will Stuart(久石譲、ウィル・スチュワート)

◆Best Theatre Choreographer(振付賞)- Basil Twist(バジル・ツイスト)※パペット演出に対して

◆Best Set Designr(舞台美術賞)- Tom Pye(トム・パイ)

◆Best Costume Design(衣装賞)- Kimie Nakano(中野希美江)

◆Best Lighting Design(照明賞)- Jessica Hung Han Yun(ジェシカ・ハン・ハンユン)

◆Best Sound Design(音響デザイン賞)- Tony Gayle(トニー・ゲイル)

◆Best Entertainment or Comedy(エンタテインメントまたはコメディ賞)- My Neighbour Totoro(となりのトトロ)





メインスタッフと上演データ



エグゼクティブ・プロデューサー:久石譲

原作:宮崎駿「となりのトトロ」

音楽:久石譲

脚本:トム・モートン=スミス

演出:フェリム・マクダーモット

製作:ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー/日本テレビ

美術:トム・パイ、衣装:中野希美江、照明:ジェシカ・ハン・ハンユン、ムーブメント:山中結莉、舞台にはバジル・ツイストによって創られたパペットが登場。さらに誰もが知る久石譲の音楽をウィル・スチュアートが新たにオーケストレーションし、ライブ演奏の音響デザインをトニー・ゲイルが担当。



会場:ロンドン・バービカン劇場

日程:2022年10月8日(土)~2023年1月21日(日) ※全118回で133,000人を動員(完売)



となりのトトロ/My Neighbour Totoro

1988年公開、宮崎駿監督のアニメーション映画。音楽は久石譲。病気の治療で病院にいる母親の近くに住むため、郊外へ引っ越してきたサツキ、メイの姉妹が森で出会った不思議ないきものトトロとの交流を描く物語。



ロイヤルシェイクスピアカンパニー/ Royal Shakespeare Company (RSC)

シェイクスピア生誕の地、英のストラットフォード・アポン・エイボンを拠点とする英国の代表的な演劇カンパニー。

シェイクスピア作品のほか、現存の劇作家による新作の上演や、演劇プロデューサーのキャメロン・マッキントッシュの共同製作したヒット作品「レ・ミゼラブル」や「マチルダ・ザ・ミュージカル」など、世界中で愛される良質な作品を産み続けている。



フェリム・マクダーモット/Phelim McDermott(演出)

1963年、イギリス・マンチェスター生まれ。「真夏の夜の夢」をはじめとしたシェイクスピア作品のほか、ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場でのオペラ作品「アクナーテン」(音楽=フィリップ・グラス) 、ブロードウェイミュージカル「アダムス・ファミリー」などを手がけている。







