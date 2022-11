[トレノケートホールディングス株式会社]

AWSのパートナー企業のうち、世界各地で重要な役割を果たすリーダー的存在を称えるアワードをトレノケートが受賞。認定トレーニングの受講者数、提供クラス数、受講者の前年比増加率に関する多大な貢献を評価。





2022年11月29日

IT人材育成のトレノケートホールディングス株式会社 (本社:東京都新宿区、代表取締役社長:杉島 泰斗) は、11月28日(米国太平洋標準時)、米国ラスベガスで開催中のAWS re:Invent 2022にて、2022 Regional and Global AWS Partner Award を受賞いたしました。本アワードは、アマゾン ウェブ サービス (以下、AWS) を利用する顧客のイノベーション推進とソリューション構築の支援において、世界各地で重要な役割を果たすリーダー的存在を称えるものです。



AWS re:Invent 2022のPartner Awards Galaで発表されたRegional and Global AWS Partner Awardsは、過去1年間のビジネスで専門性、革新性、協調性を発揮した、幅広い分野のAWSパートナーを表彰するものです。本アワードを受賞したパートナーは、顧客と協働しながらAWSの利用に関するビジネスモデルを進化させ続け、成功を収めている企業です。トレノケートホールディングスはクラウドを含むITトレーニングにおいて25年以上の実績と経験を持ち、あらゆる業界や職種のデジタルリテラシーを向上させるためのソリューションを提供しています。



トレノケートホールディングス株式会社 代表取締役社長 杉島 泰斗

“私たちは、お客様がビジネスゴールに集中し、最高の成果を出せるように支援を行ってきました。その点と、AWSに対する情熱とコミットメントが評価され、今回の受賞に至ったことを光栄に思っています。世界トップクラスの人材育成サービスを提供し、APJ最大のラーニングパートナーである弊社は、お客様からトレーニングに関するアドバイザーとして信頼を頂いています。Global AWS Training Partner of the Yearに選ばれたことは、AWSと弊社の強力なチームと価値ある関係を証明するものです。引き続き、AWSとさらなるコラボレーションを続けて参ります。”



Regional and Global AWS Partner Awardsでは、今回初めて、地域とグローバルの両レベルを対象に、多くのカテゴリーと専門分野のアワードへの自己推薦を行うことを可能とし、すべてのAWSパートナーに参加と推薦を呼びかけました。



AWSパートナーネットワーク (APN) は、AWS クラウド、プログラム、専門知識、リソースを活用して、自社のオファリング (製品やサービス) を構築、マーケティング、販売するパートナーのグローバルコミュニティです。APNには、世界中の独立系ソフトウェアベンダー (ISV) やシステムインテグレーター (SI) が参加しており、AWSパートナーに参加する企業は過去12カ月間で大幅に増加しています。



Ruba Borno, vice president, Worldwide Channels and Alliances at AWS

“AWSパートナーは、幅広い業種のグローバル顧客に対して価値を提供する中心的存在です。今回のRegional and Global AWS Partner Awardsを開始できたことを光栄に思うとともに、お客様のクラウドへの変革を加速させたノミネート企業および受賞企業の皆様に感謝いたします。”



受賞者の選定は、AWSの専門家による厳しい基準に基づいて行われました。トレノケートホールディングスは、トレーニングの受講者数、提供クラス数、受講者の前年比増加率に関する多大な貢献が評価され、Global AWS Training Partner of the Yearを受賞しました。



【トレノケートホールディングス株式会社 会社概要】

代表者: 代表取締役社長 杉島 泰斗

設立:2017 年 10 月 5 日

本社所在地:東京都新宿区西新宿 6 丁目 8 番 1 号 住友不動産新宿オークタワー19~20 階

事業内容:IT 技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務の統括業務

URL: https://www.trainocate-holdings.com



