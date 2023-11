[株式会社Meta Heroes]

UEFN/Fortniteを活用したコミュニティに特化したメタバース(XR)をローンチ





株式会社MetaHeroes(代表:松石和俊、以下:当社)は、Social Finance Limited の運営するWeb3ゲームプラットフォーム、コミュニティのGuildQB(GuildQB founder :堀口啓介)とパートナーシップを締結したことを発表いたします。コミュニティのためのメタバース(XR)をFortnite上で構築いたします。

さらにメタバース(XR)を通じてマーケティングなどのコラボレーションを展開いたします。









背景





当社はUEFN/Fortniteに特化したメタバース(XR)空間の制作を行っております。

Fortniteは2023年11月3日に新シーズンがスタートし、1日のアクティブユーザーが4470万人を超えました。ますます盛り上がりをみせるFortniteで、マーケティング等を行う企業が増えており、最近は日産自動車株式会社がFortniteでオリジナルマップを発表し注目を集めました。



今回の提携により、GuildQBとUEFN/Fortniteを活用したメタバース(XR)空間を制作し、コミュニティ向けのイベントや活動を活発に行ってまいります。



※This event is not sponsored, endorsed, or administered by Epic Games, Inc.

これは独立して制作されたフォートナイト クリエイティブのコンテンツであり、Epic Gamesによりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。



Fortniteとは





FortniteはEpic Gamesが開発したものであり、ゲームや作品をデザインするための幅広いツールを提供しています。全世界で5億人を超えるユーザー総数を誇る、世界最大級のメタバースプラットフォームとして急速に成長しています。

2023年3月には「UEFN(Unreal Editor For Fortnite)」が登場し、誰もが独自のゲームを制作できるようになり、さらなる注目を集めています。



GuildQBについて







GuildQBはSocial Finance Limitedの運営するGameFiに特化したソーシャルWeb3プラットフォーム、およびNFTゲームプレイヤーによるコミュニティです。SNS総フォロワー数は15万人を超える日本最大規模のゲームギルドとなっています。

2022年春に発足して以来、独自のメディア「Scholars Lab」をはじめ、InstagramやTwitterにてWeb3ゲームの情報を発信してきました。ギルドとしての活動だけでなく、2023年にはオリジナルゲームの「QB Gold Rush」の開発を発表。

2023年2月には初のNFTコレクション「如月-KISARAGI-」をリリースしたほか、2023年9月には世界最大級NFTマーケットプレイスMagic Edenと提携して、「QB Gold Rush」で使用可能なNFTコレクション 「QB Gold Rush NFTs」をMagic Edenのローンチパッドで販売しました。

公式サイト:https://guildqb.com/

OpenSea:https://opensea.io/collection/ru-yue-kisaragi

Discord:http://discord.gg/guildqb

Twitter:https://twitter.com/GuildQB

Instagram:https://www.instagram.com/qb_guild/?__coig_restricted=1

facebook:https://www.facebook.com/GuildQb/



株式会社Meta Heroesについて







株式会社Meta Heroesは、メタバース(XR)、ブロックチェーン、そしてインフルエンサーマーケティングの専門チームが集結し創業しました。当社は、新たにUEFN(Unreal Editor For Fortnite)事業を展開し、進化し続けるテクノロジーとサービス、マーケティング手法の革新を追求しています。メタヒーローズは、これらの進化を通じてメタバース(XR)市場における新たな機会を提案すると共に地方創生3.0というプロジェクトをスタート。

リアル×メタバース(XR)×eスポーツ(ゲーム)による地域の課題解決に取り組む活動を展開していきます。







株式会社Meta Heroes

設立:2021年12月03日

代表取締役:松石和俊

東京本社:東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39階

大阪本社:大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

コミュニティスペース:大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト:[https://meta-heroes.io]

X(旧Twitter)アカウント:[https://x.com/metaheroes_100]



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社MetaHeroes

広報担当:木原未貴

メールアドレス:info@meta-heroes.io





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/17-13:40)