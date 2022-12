[株式会社FUWARI]

株式会社FUWARI(本社:東京都千代田区、以下、FUWARI)が、自社が運営するNFTマーケットプレイス「HINATA」にて、VOYAN HOTELSと一般社団法人SAKE WORLD協会(SWA)によるコラボレーションNFT会員権を、2022年12月26日に販売開始したことをお知らせいたします。







企画概要







最高のシチュエーションでゆっくりと過ごす最高の旅を提供したい。

伝統的な製法で丁寧に磨き上げた日本酒で身も心も癒やされてほしい。



NFT会員権《One Day in VOYAN FujiYamanakako Gekkoso with Kanpai Series》は、ホテルと醸造、誰かを幸せにしたい『おもてなし』の心が光る2つの企業が、HINATAという空間で偶然出会い生まれたコラボレーション企画です。



富士五湖のひとつ山中湖にある「VOYAN Resort 富士山中湖・月湖荘」の宿泊権とともに、初回宿泊時にSWAが販売する日本酒「Kanpai Series, Love/愛, Wisdom/知, Heart/心」のうち、好きな1本を提供。

日本酒の提供は初回のみですが、宿泊権は永年割引などの権利があり、大変お得な会員権です。



会員権は《One Day in VOYAN FujiYamanakako Gekkoso with Kanpai Series 01・02・03》の3つのバリエーションを展開。全て発行数は1枚。

詳細は特集記事をご参照ください。





《One Day in VOYAN FujiYamanakako Gekkoso with Kanpai Series》

01 https://hinata-nft.com/works/voyan-swa-01

02 https://hinata-nft.com/works/voyan-swa-02

03 https://hinata-nft.com/works/voyan-swa-03



特集記事 https://www.official.hinata-nft.com/voyan-swa/





VOYAN Resort 富士山中湖・月湖荘について







富士山の見える和のおもてなしを発信するジャパニーズホテル

~ 絶景の山中湖畔、月湖荘で特別なひとときを ~



富士山に最も近い湖として知られる山中湖。景観の素晴らしさと過ごしやすい気候で、長年にわたり観光地やホテル・別荘地として愛されてきました。

富士山の麓に点在する富士五湖。その中でも最大で最も富士山に近く、最も高い場所にあるのが山中湖です。相模川の源流でもあり、富士山の構成資産として世界文化遺産に登録されています。

山中湖を中心とした山中湖村は、標高1,000m程度の高原地帯で、夏でも涼しく観光スポットや保養施設が充実しています。美しい富士山の姿を間近で見られるだけでなく、雄大な山中湖を活かした水上レジャーも楽しめます。

2022年4月、リニューアル。洋室11室、和室4室計15室、山中湖エリアでは数少ないベッドタイプのモダン洋室も用意しています。



Web site:https://lake-yamanakako.com/reserve/10394

HINATA WORKS:https://hinata-nft.com/creators/voyan





SWA【SAKE WORLD協会】とは







一般社団法人SAKE WORLD協会は、 本国外での活動を主とし、日本酒及び日本の文化・伝統を世界へと広げ、次世代へ続く事業の構築を以って、世界経済・社会基盤の持続可能性に資することを目的として設立されました。

日本は世界に誇れる多くの伝統文化を保有しています。その中でも日本酒は「国の名前を冠する世界で唯一の酒」であり、日本の国酒です。伝統・歴史、寺社仏閣・八百万の神々、自然への畏怖・敬意、地域に根差した発酵文化など、日本の様々なエッセンスと深く交っており、我々日本人が自信を持って世界へ伝えていくべき日本文化の代表です。



かつて日本酒の嗜み方について語られた「酒道(しゅどう)」は、歴史の中で武家社会となった鎌倉時代ごろには華道や茶道と同様に広まっていたと聞きます。残念ながら明治に入り酒道はあまり語られることはなくなったようです。

当協会はこれを、礼を重んじ和を貴ぶ日本の心として、現代社会にマッチしたSAKE DOUという形で世界に伝えて参ります。これは我々が日本酒及び日本の文化を世界へ伝えてゆくにあたっての活動の指針となるものでもあります。



世界の文化、地域、人々とつながり新しい価値観の上で共に歩んで行く「道」とする為に、広く皆さまからご指導ご支援を頂きつつ、世界と共に活動を行って参ります。



Web site:https://sake-world.jp/

HINATA WORKS:https://hinata-nft.com/creators/ckz3f049i3151yd2kj4q4e90t





