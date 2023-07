[兼松]

兼松株式会社(以下、「兼松」)は、2023年7月11日(火)~13日(木)の3日間、東京ビッグサイトで開催される「DX EXPO 2023」に出展いたします。「DX EXPO 2023」はデジタル化、DX実現のための日本最大級の展示会です。





兼松のブースでは、ECや店舗を運営されている方の業務効率化を実現する、ワンストップのSaaS (Software as a Service)サービスを展示いたします。新サービスのWeb受注一元管理システム「KG NEXT ENGINE」を含む、在庫管理やタブレットPOSレジなど、兼松が構築している「兼松SaaS圏」のラインナップを、実際の機器を画面操作しながら体感していただけます。



さらに、事前に訪問予約をしてご来場いただければ、主催者よりAmazonギフトカード1,500円の特典が受けられます。

是非、兼松のブースへお越しください(詳細は以下をご覧ください)。



■展示プロダクト

Web受注一元管理システム『KG NEXT ENGINE』 ※2023年7月サービス開始

https://bc3.kanematsu.co.jp/kgne



在庫管理サービス『KG ZAICO』

https://bc3.kanematsu.co.jp/kgzaico



順番管理サービス『KG matoca』

https://bc3.kanematsu.co.jp/kgmatoca



タブレットPOSレジ『KG ユビレジ』

https://bc3.kanematsu.co.jp/kgubiregi



モバイルオーダーシステム『FewTap』

https://bc3.kanematsu.co.jp/fewtap







■Amazonギフトカード特典について

※招待券発行もこちらからお願いします。

申込手順

ブース訪問予約

https://expo.bizcrew.jp/event/7005/module/booth/201349/139323

※ログインするためには、来場者としてのビズクル会員登録が必要です



プロモーションコード「expo202307」を入力



会員登録+ブース訪問予約、当日のご来場でAmazonギフトカード特典











■展示会概要

【展示会名】 DX EXPO 2023



【開催期間】 2023年7月11日(火)~13日(木)



【時間】 10:00~17:00



【会場】 東京ビッグサイト 西ホール



【ブース】 03-10



【主催】 DX EXPO実行委員会



【展示会Webサイト】DX EXPO 2023 夏 東京 (bizcrew.jp)









皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。



■サービスに関するお問い合わせは、こちらへお願いします。

兼松株式会社 電子統括室 新事業創造課

Email: BC3B@kanematsu.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/05-10:46)