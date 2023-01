[静岡ブルーレヴズ]









2023 年 3 月 3 日(金) 秩父宮ラグビー場で開催される横浜キヤノンイーグルス戦におきまして、静岡でラ グビーを観戦し、仲間と共に感動を味わうことを目的とした「プレミアム ライブ ビューイング 2023」 を以下のとおり開催することが決定いたしましたのでお知らせします。



【プレミアム ライブ ビューイング 2023】

■日時:2023 年 3 月 3 日(金)17:30 開場

■会場:THE ORIENTAL TERRACE

■住所:〒432-8021 静岡県浜松市中区佐鳴台 6-8-30

■定員:先着 100 名

■参加費:¥15,000(税込)/1 名

■ご夕食 / フリードリンク付き

■リーグワン公式ミニボール(ゲスト解説者サイン入り)



「プレミアム ライブ ビューイング 2023」とは、新しいスポーツの観戦スタイルで、この日のために用 意された贅沢な空間で、中継映像による試合観戦のほか、食事やドリンク、ここでしか聞けないゲストに よる解説などのエンターテインメントを堪能いただくといった新たなラグビーの観戦スタイルです。









会場は、静岡県浜松市内の「THE ORIENTAL TERRACE」となっております。明治元年創業の本施設は、 佐鳴湖畔と一体になった雄大なロケーション空と湖と緑に包まれた美しい空間です。





【対象試合】

■対象試合:NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 第 10 節

■対戦相手:静岡ブルーレヴズ vs 横浜キヤノンイーグルス

■会場:秩父宮ラグビー場

■キックオフ時間:19:00





【ゲスト解説者】





■大西 将太朗 氏

・幼少期にラグビーを始め、啓光学園高 3 年で全国高校大会準優勝。

・高校日本代表では主将を務め、スコットランド遠征全勝の快挙達成。

・ジャパンラグビートップリーグでは通算 143 試合に出場。

・2007-08 年シーズンは 「ベスト 15」「得点王」「ベストキッカー賞」の三冠に輝く。

・日本代表には 2000 年に初選出、以降、2008 年のサモア戦まで通算 33 キャップ(試合)に出場。

・2007 年ワールドカップフランス大会のカナダ戦では終了直前に同点ゴールを決め、 12-12 と引き分けながら

も日本代表のワールドカップ連敗記録を 13 で止めた。

・現在はラグビー解説者として活躍。さらに 2019 年ラグビーワールドカップでは認知活動を行い、 その他にも

ラグビーの普及活動で全国をまわっている。





■畠山 健介 氏

・ジャパンラグビートップリーグ、JAPAN RUGBY LEAGUE ONE で活躍した元ラグビー選手。

・現役時代のニックネームは「空 飛ぶヨコヅナ」

・日本代表、U23 代表、学生日本代表、高校日本代表。キャップは 78。

・ラグビーワールドカップ 2011 の日本代表に選出。

・ラグビーワールドカップ 2015 の日本代表に選出。

・2016 年 1 月、イングランドトップリーグプレミアシップのニューカッスル・ファルコンズに期限付き移籍。 ・2017 年 5 月 1 日に日本ラグビーフットボール選手会の代表理事に就任。

・2022 年引退



当イベントは、JAPAN RUGBY LEAGUE ONE のプリンシパル・パートナー、また事業共創パートナーと してラグビー界を盛り上げていただいている、株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ並びに株式会 社三菱 UFJ 銀行様ご協力のもと開催いたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/28-12:46)