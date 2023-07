[株式会社ピースコネクト]

株式会社ピースコネクト(宮城県仙台市)では、ホームページをリニューアルいたしました。経営理念には「地域医療、訪問看護の発展に寄与する」を掲げ、訪問看護事業の名称も「訪問看護ステーションピースコネクト」へ変更となりました。

訪問看護事業設立当初は、小児母子特化のステーションとしておりました。しかし、小児母子をメインとした訪問看護だけでは、「誰かの犠牲で成り立つ出産・育児を終わりにしたい」という企業理念の実現は不可能。そう考え、今までの小児母子への看護は強みとして大切にしつつも、地域の赤ちゃんから高齢の方まで広く関わらせていただくことといたしました。今後は、地域の訪問看護ステーションとも連携を強化し、強みの融合や監査などを推進していきます。





この度、株式会社ピースコネクト(宮城県仙台市)では、ホームページをリニューアルいたしました。







経営理念には「地域医療、訪問看護の発展に寄与する」を掲げ、訪問看護事業の名称も「訪問看護ステーションピースコネクト」へ変更となりました。



訪問看護事業設立当初は、小児母子特化のステーションとしておりました。しかし、晩婚化・晩産化の傾向にある現代社会において、育児世代が介護を担うダブルケアが増えてきており、2016年には約25万人を超えると推定されています(内閣府「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査」より)。



小児母子をメインとした訪問看護だけでは、「誰かの犠牲で成り立つ出産・育児を終わりにしたい」という企業理念の実現は不可能。

そう考えた私たちは、今までの小児母子への看護は強みとして大切にしつつも、地域の赤ちゃんから高齢の方まで広く関わらせていただくことといたしました。

今後は、地域の訪問看護ステーションとも連携を強化し、強みの融合や監査などを推進していきます。





看護や介護は、頑張る必要も我慢する必要もありません。

私たちは、病気があっても障がいがあっても、その人らしく生活できることを大切にしていきます。おうちで安心して楽しく生活できる環境を作り、利用者様・ご家族様・サポートしてくれる人、それぞれが今よりも「最幸」を感じることができるように。私たちにお手伝いさせてください。



株式会社ピースコネクトHP

https://thepisco.org/





株式会社ピースコネクト代表取締役社長 結城孝







1984年10月30日生まれ。

開発者ネーム「ドラちゃん」。

音楽学校中退後、地元製造工場で勤務。その後大手住宅メーカーと大手生命保険会社でTOPセールスとして15年経験。

個人市場、法人市場どちらでも人脈ゼロから成果を上げ高収益なニッチ市場を開発した。

その後コロナ禍でコンサルティング会社を創業し、多角化「連邦経営」で多業種の専門家が集結する組織を構築。

柔軟な発想から生まれるアイディアに多くの経営者が刺激を求めて集まり、類まれな人脈を形成している。

複数法人の経営と顧問先企業の経営に携わり数々の企業変革とイノベーションに関わり成長させるために奮闘の日々を送る。

オンラインカレッジ講座の講師としても活躍し、縁ある方々のキャリアUPに貢献している。



【資格・学位】

・Part-time MBA Programme at HABS Validated by University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) ウェールズ大学トリニティセントデイビッド MBA プログラム PGD(Post Graduate Diploma)

・P・Fドラッカー講座修了

・事業承継マスター(R)︎

・ファイナンシャルプランナー

・ファイナンシャルプランニング技能士2級

・トータル・ライフ・コンサルタント:TLC(生保協会認定FP)



【取得中】

・USCPA米国公認会計士

・CFE公認不正検査士

・事業承継士



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/05-10:46)