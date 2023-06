[ホテルインディゴ軽井沢]

~「KAGARIBIテラスBBQ」「スパ&ランチ エクスペリエンス」「RANGE ROVER 信州ワイナリー エクスペリエンス」で心地よい夏の時間を~



心に灯るゆらめく炎と別荘時間が象徴的なライフスタイル・ブティックホテル、ホテルインディゴ軽井沢(長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人:原めぐみ)は、”準日常”の夏をテーマにした3プラン「KAGARIBIテラスBBQ」「スパ&ランチ エクスペリエンス」「RANGE ROVER 信州ワイナリー エクスペリエンス」を2023年7月1日(土)より提供いたします。







「KAGARIBIテラスBBQ」





オールデイダイニング「KAGARIBI」の2階テラス席にて、「KAGARIBIテラスBBQ」を提供いたします。メニューは、「信州豚のグリッリア」、「グリルバゲットのブルスケッタ」や、「信州福味鶏と高原野菜のスピエディーニ」など、薪火イタリアンをご提供する「KAGARIBI」ならではのラインナップです。避暑地・軽井沢の夏の自然を感じながら、特別なBBQをお楽しみください。

また、「KAGARIBIテラスBBQ」が付いたステイプランもご用意いたします。





■「KAGARIBIテラスBBQ」概要

提供期間:2023年7月1日(土)~2023年9月30日(土)

※雨天の場合は、店内でBBQメニューをご提供します。

場所:オールデイダイニング「KAGARIBI」2F テラス席

時間:11時30分~14時30分 (L.O14時) /17時~22時 (L.O21時30分)

料金:10,000円/1名(税・サ込)

メニュー:※一部抜粋

・WELCOME DRINK

自家製レモンチェッロソーダ

・前菜

グリルロメインレタスのサラダ、グリルバゲットのブルスケッタ

・BBQ

- 肉料理 -

信州福味鶏と高原野菜のスピエディーニ、自家製サルシッチャ、ラム肉のスコッタディート、

牛肉100%パティのKAGARIBIハンバーガー、信州豚のグリッリア

- シーフード -

グリルシュリンプ、ハーブマリネのカラマリ

・デザート

リンゴのデザート



予約:電話またはメールにて承ります。

TEL: 0267-42-1100

E-mail: Kagaribi.Karuizawa@ihg.com

※予約希望日の3日前までにご予約ください。



■「KAGARIBIテラスBBQ」付きステイプラン概要

提供期間:2023年7月1日(土)~ 2023年8月31日(木)

内容:「KAGARIBIテラスBBQ」ディナー、朝食つき

料金:74,500円~(税・サ込)(2名1室利用時、1室料金)

予約:電話またはメールにて承ります。

TEL: 0267-42-1100

E-mail: reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com



「スパ&ランチ エクスペリエンス」





オールデイダイニング「KAGARIBI」のランチと、タイの人気ライフスタイルスパ「ザ・スパ by HARNN」のトリートメントをセットにしました。





オールデイダイニング「KAGARIBI」でのランチは、コースで3品をご用意。前菜は、信州産のフレッシュなとうもろこしで作る、夏にぴったりな「とうもろこしの冷製スープ」。パスタは、今注目のヴィーガン対応(動物性原料不使用)のポモドーロ。デザートの「緑茶のティラミス」は、長野県天龍村の「中井侍銘茶」の緑茶を使

用したクリームに、「八幡屋礒五郎」の七味を使用した

クランブルが特徴的なイタリアと和の融合をご堪能いた

だける、ティラミスです。





「ザ・スパ by HARNN」は、世界最高峰のスパアワード「World Spa Awards」 にて、「Japan’s Best Hotel Spa 2023」にノミネートされた、タイ発の人気ライフスタイルスパ。本プランのトリートメントは、「アロマセラピー ボディマッサージ 60分」「インテンシブフェイシャル 60分」のどちらか1コースをお選びいただきます。



オールデイダイニング「KAGARIBI」のウェルビーイングなランチと、「ザ・スパ by HARNN」の極上のトリートメントで心も体も満たされます。日常を忘れてリフレッシュしたい方におすすめのエクスペリエンスです。



■「スパ&ランチ エクスペリエンス」概要

提供期間:2023年7月1日(土)~2023年9月30日(土)

場所:オールデイダイニング「KAGARIBI」、「ザ・スパ by HARNN」

時間:ランチ:11時30分~、スパ:12時~

料金:平日19,500円(税・サ込)、土日祝22,500円(税・サ込)

内容:

ランチコースメニュー:

・とうもろこしの冷製スープ

・信州野菜とフレッシュバジルのポモドーロ スパゲッティーニ

・緑茶のティラミス



スパトリートメントコース:2つのトリートメントコースから1つを選択していただけます。

・「アロマセラピー ボディマッサージ 60分」

タイ古式マッサージとアロマセラピーマッサージのテクニックを緻密に融合させたボディメニュー。セラピスト の手のひらから伝わる心地よい圧と揉みほぐし、そしてストレッチで筋肉の緊張を和らげ体の敏捷性を回復させます。

・「インテンシブフェイシャル 60分」

輝きと張りが増した顔立ちへと導く、フェイシャルメニュー。竹炭のフェイスウォッシュとマイルドなサトウキビのスクラブで肌を浄化して血行を改善し、顔の筋肉をほぐしていきます。



予約:電話またはメールにて承ります。

またホームページのスパ予約ページ、「一休.comスパ」からもご予約いただけます。

TEL: 0267-42-1100

E-mail: reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com

※予約希望日の2日前までに、ご予約ください。



「RANGE ROVER 信州ワイナリー エクスペリエンス」







ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社のラグジュアリーSUV「RANGE ROVER(レンジローバー)」で、信州のワイナリーをめぐるツアーです。

ネイバーフッドホスト(ホテルスタッフ)が運転する車で、信州ワインへの知識豊富なホテルのソムリエがガイドを務めます。ホテル近くの千曲川ワインバレーのワイナリーの中から、ソムリエおすすめの2つのワイナリーを訪れ、ワインのテイスティングや、醸造の過程を見学していただきます。

さらにオプションとして、ディナーに信州ワインのペアリングコースをご用意していますので、ワインや料理を愉しむ、豊かな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

「RANGE ROVER」の上質な乗り心地と、信州ワインの魅力に存分に浸っていただける、この夏限定のエクスペリエンスをお届けします。



■「RANGE ROVER 信州ワイナリー エクスペリエンス」概要

提供期間:2023年7月1日(土)~2023年9月30日(土)

料金:45,000円(税・サ込)/2名

オプションの信州ワインペアリングディナーコース:17,000円(税・サ込)/1名

モデルプラン:

13:00 ホテル出発

13:40 ワイナリーツアー1.

15:00 ワイナリーツアー2.

17:00 ホテル到着

オプション 信州ワインのペアリングディナーコース

※宿泊者限定です。

※モデルプランは、変更になる可能性があります。

※運転は、ホテルの従業員であるネイバーフッドホストが行います。

予約方法:電話またはメールにて承ります。

予約希望日の7日前までにご予約ください。3日前から100%の取消料が発生します。

TEL: 0267-42-1100

E-mail: reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com

※当日予約は不可

※1日1組(2名)まで



RANGE ROVERについて

「RANGE ROVER」はラグジュアリーSUVというカテゴリーを築いたモデルであり、50年以上にわたり、快適性とあらゆる地形に対応する走破能力でラグジュアリーSUVセグメントをリードしてきました。圧倒的なモダンさと美しさ、洗練されたテクノロジー、シームレスなコネクティビティを兼ね備えた、モダン・ラグジュアリーを定義するクルマです。

<RANGE ROVERウェブサイト>

https://www.landrover.co.jp/range-rover/index.html



