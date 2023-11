[株式会社アントラクト]

2023年11月2日(木)に開催される「The BONEZ 47都道府県Tour 2023-2024 青森Cuarter」のライブ会場より販売を開始







この度、READYMADE、(C)SAINT Mxxxxxx のデザイナーを務める細川雄太が、かねてより親交のある「The BONEZ(ザ・ボーンズ)」のオフィシャルTシャツのデザインを手掛けました。デザイナー細川雄太として、日本人アーティストにデザインを提供をするのは今回が初となります。



本Tシャツは、「The BONEZ」にとってのリスタートとなった大切な楽曲「Rusted Car」のスーパープレミアムなアイテム。プリントの過程で20版も使用し、更に迫力を出す為に特大の版で製作されました。バンドのグッズの枠を飛び越えたスペシャルなTシャツとなっております。

本アイテムは、2023年11月2日(木)に開催される「The BONEZ 47都道府県Tour 2023-2024 青森Cuarter」のライブ会場より販売を開始いたします。



PRICE:¥12,000 (税込)

細川雄太

READYMADE / (C)SAINT Mxxxxxx デザイナー

1982年生まれ、大阪府出身。2013年に「READYMADE(レディメイド)」のバッグを発表。そのバッグが米ロサンゼルスのセレクトショップ、マックスフィールドで発売されたことをきっかけにアメリカで知名度を上げた。A BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R)) や、Fear of God(フィア・オブ・ゴッド)、OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH(オフホワイト c/o ヴァージル アブロー)といった数々のコラボレーションを実現。また、Travis Scott(トラビス・スコット)の衣装製作やアルバムジャケットデザインも手掛けるなど、活動は多岐にわたる。近年では、服飾だけにとどまらず、ファニチャーやアートの分野にも進出し反響を呼んでいる。2021年にはKaikai Kiki Galleryにて、初の個展を開催した。



The BONEZ(ザ・ボーンズ)

Official Instagram:https://www.instagram.com/the____bonez/

Official HP:https://thebonez.com/

最新ALBUM『Yours』:https://linkco.re/9Y4QnABQ

JESSE(RIZE)、T$UYO$HI(PaymoneyTomyPain)、ZAX (PaymoneyTomyPain)、KOKI(Tears of the rebel)からなる4人組ロックバンド。

モッシュダイブが巻き起こる若い層に限らず、子連れの親子まで幅広い年齢層を巻き込むハートフルなLIVEは中毒性が高いと評判。また、アパレルクオリティーなバンドのマーチャンダイズも魅力となっておりアイテムは常に完売。今回のツアーもアルバムの楽曲にちなんだTシャツを12種類発売して話題に。

バンドは現在47都道府県すべてをまわるツアーThe BONEZ10th Anniversary Tour “47 AREAS” を開催中。

10周年のグランドファイナルとして2024年4月6日に幕張メッセイベントホールでのワンマンLIVEを予定している。



【お問合せ先】

株式会社paradox

TEL : 03-6427-8708



