10/26 12:00より発売開始









プロ総合格闘家 朝倉未来氏が手掛ける「MATIN AVENIR(マタンアヴニール)」と、ストリートブランド「Peace and After(ピースアンドアフター)」のコラボレーションアイテムを、10月26日(木)12:00より、Peace and After公式ショップ及びECサイトにて発売を開始。



香港では、セレクトショップ「Popcorn Supply」にて

「MATIN AVENIR」にとって、初の海外進出となるポップアップストアを開催いたします。



ルックには、朝倉未来氏と国際的アーティストVanness Wu氏をモデルに起用し、フォトグラファーの新田桂一氏(ota office)が撮影。艶やかでラグジュアリーなビジュアルに仕上げた。





【商品情報】

スポーティーなアイテムに、Peace and Afterらしいストリートな感性や遊び心のあるグラフィックを加え、双方のブランドアイデンティティを感じさせる男らしく品のあるコレクションに仕上げた。







写真左から時計周りに

・Flight Jacket(ブラック)¥33,000 (税込)

・Combination Logo Hoodie(ブラック/ホワイト)¥19,800 (税込)

・Circle Panther Sweatshirt(ブラック/カーキ)¥18,700 (税込)

・Circle Panther Cap(ブラック)¥8,250 (税込)

・Combination Logo Pocket Tee(ブラック/ホワイト)¥9,900 (税込)

・Circle Panther Tee(ブラック/カーキ)¥9,900 (税込)

・Nylon Cargo Pants(ブラック)¥27,500 (税込)





【発売先】

・Peace and After公式オンラインシ ョップ:https://peaceandafter.jp

・CAPSULE by Peace and After:東京都目黒区上目黒1-6-12 1F

・Popcorn Supply:SHOP G11 & G24, G/F, 18 HANOI ROAD, TSIM SHA TSUI, HONG KONG





【Peace and After】

・公式オンラインショップ:https://peaceandafter.jp

・Instagram: @peaceandafter



About Peace and After

Peace and Afterとは、ストリートカルチャーを軸に古今東西の異なる歴史・文化をミックスし、クリエイティブに落とし込むデザインチーム、及び彼らが手がけるブランド。

海外映画で描かれる日本のような少しチグハグなイメージを、ブランドのフィルターを通してポップで洗練されたデザインに昇華させる。





【MATIN AVENIR】

・公式オンラインショップ:https://www.matinavenir2.com

・Instagram: @matinavenir



About MATIN AVENIR

格闘家であり、YouTuber、そして実業家としても活躍の場を広げている朝倉未来が立ち上げたブランドで、コンセプトは「動けるお洒落」。アスリートならではの動きやすさを重視しながらも、さまざまなこだわりやトレンドを取り入れ、数々のアイテムを展開。フランス語でMATIN(マタン)は「朝」を意味し、同じくフランス語でAVENIR(アヴニール)は「未来・将来」という意味で、「素晴らしい未来を目指し、全ての始まりの朝を迎える」という思いが込められている。



