山寺宏一、水島裕、田中敦子、津田健次郎、大塚明夫豪華キャストによる夢の公演を再び







人気演出家・野坂実を中心に世界中にある名作ミステリーを舞台で上演している「ノサカラボ」。

2023年7月15日(土)~16日(日)に大手町三井ホールで、2年連続で大好評を博した音楽朗読劇「シャーロック・ホームズ」が新たに生まれ変わり ノサカラボ TASTE OF SOUND WAVE Reading with Live music「シャーロック・ホームズ3」となって開催されその様子の配信が決定いたしました。

その詳細を発表いたします。



本公演は、ご来場のお客様から好評を博し、大成功を収めました。

今回はその公演の待望のアーカイブ映像配信となります!

配信は10/28より、カンフェティのプレイガイドの配信サービスにて行います。



ノサカラボのシャーロック・ホームズシリーズの第3弾も、名探偵シャーロック・ホームズに山寺宏一、相棒ジョン・H・ワトスンに水島裕という最高の名コンビはそのままに、

昨年、圧倒的な存在感を見せた大塚明夫と、今年は新たに人気実力ともに兼ね揃えた、田中敦子、津田健次郎という豪華なメンバーを迎え、ロンドンのベイカーストリートから始まる物語を熱く劇的にお届け。



さらに、音楽家・山中惇史のテーマ曲や、内門卓也のオリジナル楽曲の生演奏に加え、

本公演から新たに劇中で使用する効果音も劇場で生演奏にてお贈りいたします。

正に、TASTE OF SOUND WAVE に相応しい、究極の音を追求した空間を味わって欲しい。

初めて公演をご覧になる皆様は勿論、あのステージでの感動をもう一度味わいたい皆様も必見です!



ご自宅などで好きな時に存分に味わえます。

どうぞご期待くださいませ!!





<公演概要>

■公演名:ノサカラボ TASTE OF SOUND WAVE

Reading with Live music「シャーロック・ホームズ3」



■演目:「シャーロック・ホームズの冒険」より『まだらの紐』、『ボスコム谷の惨劇』、「シャーロック・ホームズの思い出」より『マズグレーヴ家の儀式書』





<出演者>

山寺宏一

水島裕

田中敦子

津田健次郎

大塚明夫



<演奏者>

ピアノ:内門卓也

ヴァイオリン:岸川りほ

チェロ:原宗史

クラリネット:大川遥

ヴィオラ:武市華奈



■公演:7月15日(土)~月16日(日)

■公演会場:大手町三井ホール

https://otemachi-hall.jp/

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 3F



<配信スケジュール>

[視聴券販売期間]10月28日(土) 10:00~11月18日(土) 21:00まで

[配信期間]10月28日(土) 10:00~11月18日(土) 23:59まで

■視聴可能期間:各種 配信期間中

■販売ページ:http://confetti-web.com/sherlock3

■視聴チケット:4000円



■公式サイト

https://nosakalabo.jp/sherlock-03/



■公式Twitter https://twitter.com/nosakalabo?s=06

■ノサカラボFC(Nosakalabo Mystery Club) https://nosakalabo-mc.com/



■スタッフ

構成・演出:野坂実



原作:アーサー・コナン・ドイル

脚本:保科由里子

音楽:山中惇史 内門卓也

音響効果:浦畑将



舞台監督:新井和幸

照明:田中徹(テイク・ワン)

音響:塚原康裕(アコルト)

美術:吉野章弘

衣裳:熊谷美幸

ヘアメイク:Chiaki

演出助手:石井咲江、竹中千菜津

映像撮影:EventBox合同会社



宣伝美術:デザイン太陽と雲

イラスト:YACHIYO KATSUYAMA

W E B :阿波谷鮎美

制作:鈴村千弘

アシスタントプロデューサー:北川翔子



プロデューサー:あきやまくみこ



協力:英国アンティーク博物館B A M鎌倉、サンライズプロモーション東京

企画・製作:株式会社ノサカラボ









