株式会社ムーンラビットはPC向けMMORPG「幻想神域 -Another Fate-」において、10月31日(火)に迎える10周年を記念した前夜祭イベントを開催したことをお知らせします。また、虹色ルーレットに武器アバター「傘華刀」とマントアバター「ウーパーファミリー」が新登場しました。





■10周年を記念した前夜祭イベントを開催!



「幻想神域-Another Fate-」はまもなく正式サービス開始から10年を迎えます。10周年に向け、前夜祭として多数の期間限定イベントを開催します。毎日ログインすることで、強力な効果を持つアイテムを獲得できるBOXがもらえるほか、一部ダンジョンの報酬増加など豪華な内容となっていますのでぜひご参加ください。



期間中、毎日初回ログイン時にログインボーナスとして「【10周年】前夜祭ログインBOX」が獲得できます。



聖都ナディアの「放浪商人・バンパ」から、過去のイベント限定ボーナスアイテムなどが入った「バンパの特別BOX」を購入できます。



1日1回無料で幻神タロットを利用できます。また、期間中は全6種の強力なボーナスを獲得できます。



すべての「幻神奇譚」と「魔王奇譚」で獲得できるクエスト報酬が2倍になります。



幻神リンクの上限回数が2倍になります。



異界ダンジョン(5人用・地獄級)にて、ボスモンスターを撃破した際に獲得できるドロップアイテムが2個増加します。



釣りや料理などで獲得できる生産経験値が2倍になります。



次元ホールで獲得できるクエスト経験値が2倍になります。







【イベント開催期間】

2023年10月11日(水)定期メンテナンス後から

2023年10月25日(水)定期メンテナンス開始まで



■英雄戦記から第4章「官員たちの記憶」が期間限定で登場!

仲間と共に5人の英雄に変身して歴史的な出来事を追体験するダンジョン「英雄戦記」のクエスト「官員たちの記憶」が期間限定で登場しました。クエストを達成すると「ゴッドジュエルの欠片★」などが入った「英雄の遺産BOXIV」を獲得できます。さらに、BOXから一定の確率で獲得できる「パートナーの心晶・見習いインウィディア」を3種類集めると、橙品質のNPCパートナー「見習いインウィディア」を獲得できます。



【イベント開催期間】

2023年10月11日(水)定期メンテナンス後から

2023年11月8日(水)定期メンテナンス開始まで



■幻神必殺技の拡張に「幻蒼の海神・ポセイドン」など7体の幻神が追加!



幻神必殺技の強化ができる拡張機能に「幻蒼の海神・ポセイドン」や「時間の女神・クロノス」など、新たに7体の幻神を追加しました。必殺技の強化が進むと、自身の能力が増加する「超必殺」と仲間のサポートに特化する「真必殺」の2種類に分岐します。好みのスキル構成やプレイスタイルに合わせて、必殺技を強化しましょう。



●必殺技が強化された幻神

・<幻蒼の海神>ポセイドン

・<時間の女神 >クロノス

・<妖かしの姫君>貂蝉

・<創世明神>アマテラス

・<不思議の国の少女>アリス

・<アスガルドの神狼>フェンリル

・<聖炎大天使>ウリエル



■アバター「傘華刀」「ウーパーファミリー」が虹色ルーレットに新登場!



レアアイテムの獲得に挑戦できる虹色ルーレットに、季節の花をあしらった武器アバター「傘華刀」と、3匹のウーパールーパーが遊んでいる姿が微笑ましいマントアバター「ウーパーファミリー」が新登場しました。







【ルーレット開催期間】

2023年10月11日(水)定期メンテナンス後から

2023年10月18日(水)17:59まで



■特典アイテムがもらえる「Gモールご利用キャンペーン」を開催!



期間中、ゲーム内のGモールにて一定額のGコインをご利用いただくと、豪華な特典アイテムをプレゼントします。



累計2,000Gコインを消費する

・染色薬・選択BOXII★ 2個

累計5,000Gコインを消費する

・最高級ナディアチキン 1個

累計8,000Gコインを消費する

・二重覚醒石★ 1個

累計15,000Gコインを消費する

・ゴッドジュエル交換券★ 1個

累計20,000Gコインを消費する

・フィーニスエンブレムBOX 1個

累計25,000Gコインを消費する

・カムイエンブレムBOX 1個

累計30,000Gコインを消費する

・<聖光の翼>セフィーヌBOX 1個



【キャンペーン開催期間】

2023年10月11日(水)定期メンテナンス後から

2023年10月18日(水)17:59まで



