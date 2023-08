[サイバートラスト株式会社]

サイバートラスト株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:北村 裕司 以下、サイバートラスト)は、小規模のシステム向けに1台から導入することができる「CentOS 延長サポート LITE」を2023年9月1日より提供開始します。





「CentOS 延長サポート LITE」では、修正パッケージと日本語によるテクニカルサポート(技術問合せ)をあわせて提供し、CentOS Linux(以下、CentOS) で稼働する小規模システムの運用継続を支援します。



<背景>

Red Hat Enterprise Linux(RHEL)のソースコードをベースに開発された Linux ディストリビューションであるCentOS は、Q-Success 社が公開する Web サーバーで利用されるLinux OS シェアで 3 位となっており ※1、企業の Web システムだけでなく基幹業務向けシステムなど幅広い領域で採用されています。



一方、Linux OS の利用拡大に伴い近年は Linux サーバーを標的にしたウイルスなどの不正プログラムが増加しています。サイバー攻撃は日々発見されるOSの脆弱性を利用することで巧妙化・高度化しており、規模を問わずすべての組織・企業において、脆弱性を放置せずにOSが提供するセキュリティ修正を適用を徹底することが、最低限必要とされるセキュリティ対策として求められています。



CentOS 6 および CentOS 8 についてはすでに、最低限必要とされるセキュリティ対策用のパッケージのリリースを想定したメンテナンス更新が終了しており、CentOS 7 については 2024年6月30日に終了します。メンテナンス更新終了以降は、重大な脆弱性が発見されてもコミュニティから修正パッケージが提供されず、外部からの攻撃に対して無防備な状態となるため、後継OS への移行が必要になります。



「CentOS 延長サポート LITE」を導入することにより、メンテナンス更新終了後に発見された重大なバグや脆弱性に対して必要な修正パッケージを適用することができます。修正パッケージは専用のリポジトリからyumやdnfなどの従来通りの運用コマンドで入手・適用でき、CentOS を安心して継続利用いただくことが可能です。CentOS の開発終了に伴って今後の OS 移行に課題を持つCentOS の企業ユーザーに向けて、CentOS を安心して長期利用するという選択肢を提供します。

従来から提供している「Linux 延長サポート for CentOS」では1システムごとに修正パッケージを提供することにより、大規模システムをコストを抑えて運用可能にすることに対して、「CentOS 延長サポート LITE」は1台から導入が可能なため、小規模システムにおいても低コストでバグやセキュリティの問題に対応し、CentOS の継続利用を実現します。



なお、このたびの提供開始にあたり、CentOS 7のメンテナンス更新終了への先行対策支援として、2023年12月31日までにCentOS 7 延長サポート LITEを4年分先行購入された方を対象に1年分の費用を無料で提供するキャンペーンを実施します。



サイバートラストは今後も、日本国内で Linux ディストリビューションとエンタープライズレベルのサポートを 20 年以上継続して提供している実績と、メンテナンス終了後の CentOS 向け延長サポートの提供実績を活かして、CentOS を利用するすべての企業ユーザーを支援してまいります。



■サービス提供期間

CentOS 6 延長サポート LITE

修正パッケージ提供:2023 年 9 月 1 日 ~ 2024 年 12 月 31 日

テクニカルサポート(1インシデント):2023 年 9 月 1 日 ~ 2024 年 12 月 31 日



CentOS 7 延長サポート LITE

修正パッケージ提供:2024 年 7 月 1 日 ~ 2027 年 1 月 31 日

テクニカルサポート(1インシデント):2023 年 9 月 1 日 ~ 2027 年 1 月 31 日

※「テクニカルサポート」は、コミュニティのメンテナンス終了前より提供可能です。



CentOS 8 延長サポート LITE

修正パッケージ提供:2023 年 9 月 1 日~ 2026 年 1 月 31 日

テクニカルサポート(1インシデント):2023 年 9 月 1 日 ~ 2026 年 1 月 31 日





■価格

120,000円(1台) /年(税抜)



■関連 Web サイト

CentOS 延長サポート LITE

https://www.cybertrust.co.jp/centos/centos-support-lite.html



※1 出典:「Historical trends in the usage statistics of Linux subcategories for websites」

https://w3techs.com/technologies/history_details/os-linux



