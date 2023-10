[株式会社CyberneX]

軽量かつ快適な装着感で、日常生活からビジネスまで様々なシーンでの脳波測定が可能に。高ノイズ耐性を備え、多様な環境での使用が実現



株式会社CyberneX(本社:東京都大田区・代表取締役:馬場基文・以下「CyberneX」)は、イヤホン型BCIデバイスを中核とした技術開発により、脳情報活用前提社会を実現するブレインテックスタートアップです。

この度、CyberneXは「XHOLOS Ear Brain Interface」シリーズに、耳を塞がない貼り付け式の新モデル「XHOLOS Free」を追加いたしました。

軽量設計で快適な装着感を提供し、日常生活を制限しない高いノイズ耐性を持つ、最新のブレインテックデバイスです。

本デバイスを2023年10月17日~20日に開催されるCEATEC2023にて展示いたします。











XHOLOS Ear Brain Interfaceシリーズは、外耳道などから脳波をはじめとする生体情報を取得できるBCIデバイス(Brain-computer Interface)です。従来の脳波計が持つ、装着時の不快感や動作の制約といった課題を解決し様々なシーンで脳波の測定を実現します。

また、当社が提供するBCIプラットフォーム「XHOLOS」やリラックス度分析ソフトウェア「α Relax Analyzer」などと連携することで、脳波の取得から活用までをワンストップで行えます。

脳情報へのアクセスをこれまでにない手軽さで実現することで、脳情報活用の新たな可能性を広げます。



💡参考

XHOLOS 脳情報の日常利用を実現するCyberneXは、Ear Brain Interfaceを中核としたBCIプラットフォーム "XHOLOS(エクゾロス)”を発表し、BCIの商用利用を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000086789.html



α Relax Analyzer イヤホン型脳波計でリラックス度を可視化する「α Relax Analyzer」を4月10日(月)提供開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000086789.html



「あなたにピッタリのリラックスコンテンツを提案」α Relax Analyzerに”レコメンドモード”が登場。体験イベントも実施します。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000086789.html











主な特徴





「XHOLOS Free」は、耳の後ろに貼り付けることで脳波を取得するBCIデバイスです(特許出願済み)



耳を塞がずに利用可能

耳を塞がないことで、音楽や映画鑑賞・会話・運転中など、他の活動と併用することが可能です。



高ノイズ耐性

電極を皮膚に密着して固定させることで、より高いノイズ耐性を持ち、動きや活動を制限することなく、作業中や軽度な運動などの様々な環境下で安定した脳波データを取得することが可能となりました。

*体動ノイズ 当社比約50%低減を確認(XHOLOS Soundsとの比較。屈伸運動・首振り・発話・歩行等)



快適な装着感

本体重量17gという軽量設計により快適な装着感を実現しました。長時間の計測においてもストレスがかからないため、より自然な状態での計測が可能となります。



電位取得性能





研究用脳波計との同時装着実験で相関0.82(Oz)の電位取得性能を確認しました。

また、2台の使用で左右同時に装着することも出来るため、右と左それぞれの耳の裏から取得した脳波の比較も可能です。







電極





積水化成品工業株式会社との共同開発によるディスポーザブル電極を採用することで、信号の安定に要する時間が短縮され、即座に計測を開始できます。電極は使い捨てであるため、常に清潔な状態で使用でき衛生的です。



💡積水化成品工業株式会社 コメント

新型電極は脳波の測定精度や肌への追従性を高め、安定した計測が可能です。脳波の微弱な電流を測定するため、導電性や柔軟性といった特長をもつテクノゲル(R)️(積水化成品工業株式会社の高機能ゲル素材)のなかでもインピーダンスが低いグレードを開発し、動きに強く装着感の少ない電極を設計しました。

さらに「テクノゲル(ST-gel)」は、安全性の高い素材(生体適合性試験を取得)で、安心してご使用いただけます。











提供開始日





2023年10月17日

脳情報活用支援サービス「Works with XHOLOSパートナーシッププログラム」を通じて提供いたします。

詳細は当社WEBサイトよりお問い合わせください。



Holistic Lab XHOLOSでの活用





Holistic Lab XHOLOSは先進のブレインテクノロジーであるイヤホン型脳波計「XHOLOS Ear Brain Interface」を活用し、脳情報に基づいたリラクゼーションサービス「α Relax Program」を提供するプライベートサロンです。

α Relax Programでは、脳が出すリラックスのサイン、α波を測定しながら施術を行うことでリラクゼーション効果を高めていくトリートメントプログラムです。お客様の脳波から得たリラックス度をリアルタイムでスコア化し、プログラムに反映。

セラピストの主観のみに頼ることなく、お一人ひとりに最適な施術で極上のリラックス状態へと導きます。



【 Holistic Lab XHOLOS 】

住所:〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-48 フォーサイト南麻布 4F(GLAMOROUS H内)

電話:03-6715-7329

HP:https://xholos.jp/

※ご予約・お問い合わせはHPより承ります。



展示





本デバイスをCEATEC2023内IoT H/W BIZ Day by ASCII STARTUPにて展示いたします。



イベント名:CEATEC 2023 IoT H/W BIZ Day by ASCII STARTUP

会期:2023年10月17日~20日

場所:幕張メッセ

展示ブース:ホール4 ブース番号S067

イベントURL:https://www.ceatec.com/ja/exhibition/detail.html?id=1195



会社情報





株式会社CyberneX

代表取締役:馬場基文

会社設立:2020年5月22日

本社所在地:東京都大田区蒲田5-26−8 アーデル蒲田 1107号室

事業内容:BCIデバイスの開発、脳波生体データを活用した研究開発支援、実験PoCのサポートなど

https://www.cybernex.co.jp/



