[A'alda Japan 株式会社]

日本で動物病院やペット施設を運営するA’alda Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:田中健太、CEO:祭原祐、以下、A’alda)は、国内最大級の屋内ドッグラン付きペット施設「グリーンフィールド天王寺」で、2023年8月19日にミニアジフェスティバルを開催しました。このイベントは、ドッグスポーツの1種目であるアジリティーを多くの方に気軽に楽しんでもらいたいという考えで企画されました。









小型犬向けのアジリティー競技、ミニアジフェスティバルが盛況開催!



アジリティーは、愛犬との絆を深めながらアクティブな運動と知的な課題を提供するスポーツとして、愛犬家の間で広く支持されています。より高い瞬発力・運動能力・知能が試される競技ではありますが、その人気スポーツをより多くの愛犬家と愛犬に楽しんでいただくため、特別なイベント「ミニアジフェスティバル」を開催しました。



このイベントは、8月19日(土)にグリーンフィールド天王寺で行われ、初心者からベテランの方まで、幅広い愛犬家が参加しました。40組の予約枠は即座に埋まり、アジリティーの人気ぶりを証明するものとなりました。

アジリティーは通常、個人競技として行われますが、ミニアジフェスティバルでは、独自に考案された3つのユニークな競技、「モグラリレー」、「ミニアジ・スペシャリスト」、そして「ミニアジセレクト」を設け、4つのチームに分かれてポイントを競い合うスタイルで行われました。

「ミニアジ・スペシャリスト」の部門では、犬同士がお互いの得意な競技でポイントを獲得し、見事なチームプレーが披露されました。





ドッグスポーツと多彩なサービス提供、グリーンフィールド天王寺の魅力



グリーンフィールド天王寺では、アジリティー競技のみならず、しつけ教室、パピーレッスン、幼稚園、ホテルなど、飼い主様のニーズに応じた多様なサービスを提供しています。施設内に広がる広大なドッグランは、すべてのサービスの中心に位置し、いつでも快適に、愛犬家と愛犬が広々とした空間で充実した時間を過ごせるようサポートしています。



ドッグスポーツは、アジリティーやミニアジの他にも、フライボールやドッグダンスなど多彩な競技・楽しみ方があります。今後も、愛犬家の皆様が愛犬との充実した時間を過ごすための提案を続けてまいります。





■A’aldaについて

A’aldaは、「Pet to Partner ~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」をPurpose、「世界で最も影響力のあるAnimal Health Tech Companyになる」をVisionに掲げ、ペットの医療業界を基点にTechnologyを活用して、顧客体験の再定義、非連続的な成長を実現するAnimal Health Tech Companyです。アジア各国にて動物病院事業をはじめとして、各種ペット事業を展開しております。



■会社概要

会社名:A’alda Japan 株式会社

所在地:〒105-0004 東京都港区新橋6-11-8 PORT ONE SHIMBASHI 3F

代表者:代表取締役 田中 健太、CEO 祭原 祐

設立:2020年7月

URL:https://aalda.com/company/japan/



■ 報道関係者お問い合せ先

A’ALDA Pte. Ltd,. 広報室お問い合わせフォーム:https://aalda.com/contact/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-01:40)