[一般社団法人ONE X]



茨城県(運営:一般社団法人ONE X)は、2023年9月28日(木)17:00-19:00に、宇宙飛行士の土井氏や、スタートアップ起業家のElevationSpace小林氏、学生起業家等を交え、宇宙空間での技術や可能性等を伝えるセミナーイベント「IBARAKI Next Space Pitch #4 Pre Event」を開催いたします。

本イベントは、2024年2月頃開催予定の宇宙ビジネスピッチコンテスト「IBARAKI Next Space Pitch #4」のプレイベントとなっており、宇宙ビジネスに挑戦する新たなプレイヤーの発掘、宇宙ビジネスに関心を持つ層の拡大を目的として開催させていただきます。





【背景】





近年注目を集める宇宙産業では、官需中心の市場から、民需による新たな動きが台頭しつつあります。宇宙ビジネスは未だ黎明期であることから、多くのビジネスパーソンからの興味関心を拡大していき、イベントをきっかけとした人材マッチングを行うことで宇宙産業を発展させていくことが重要となってきております。

そこで、今回のプレイベントやピッチコンテストを通じて、宇宙ビジネスに取り組む企業や個人と、今後宇宙にチャレンジしたいと思っている人材を増やすことで、新たなプロジェクトや連携体制の構築、ひいては宇宙ビジネスでの茨城県のプレゼンス発揮を目指します。



【イベント概要】





■タイトル IBARAKI Next Space Pitch #4 Pre Event

■場所 co-enイベントスペース(つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル1F)&オンライン(ZOOM)

■内容 土井宇宙飛行士による「宇宙への挑戦」をテーマにした基調講演を実施。その後、宇宙産業への挑戦を行っている起業家等とパネルディスカッションを実施する。

■日時 2023年9月28日(木) 17:00~19:00

■ゲスト

・宇宙飛行士・京都大学特定教授 土井 隆雄氏

・(株)ElevationSpace 代表取締役CEO 小林 稜平氏

・筑波大学 結プロジェクト プロジェクトマネージャ 川本 稜生氏

・一般社団法人ONEX 代表理事 濱本 隆太(モデレーター)

■参加者 50~100名程度(大学生、宇宙関連企業・ベンチャー、ものづくり企業、大企業研究部門、投資家等)

■内容

(1)基調講演

(2)パネルディスカッション

(3)交流会



【詳細・参加申し込み】





https://ibarakispace.onexxxx.com/



【実施体制】





主催:茨城県、いばらき宇宙ビジネス創造コンソーシアム

運営:一般社団法人ONE X





【本件に関するお問い合わせ】





一般社団法人ONE X:広報PR担当

メールアドレス:onex@onexxxx.com



一般社団法人ONE X(https://onexxxx.com/ )とは、「すべての人がコトを興せる社会」をビジョンに掲げ、共創により個々の本来価値を引き出すコラボレーション実行型組織です。個々のパッションを連鎖させ、共に成長できる仲間とフィールドを提供します。現在は大田区、塩尻市、茨城県等の行政自治体や地域企業との共創を推進。ふるさと兼業(https://furusatokengyo.jp/)のプラットフォームを活用して副業・兼業人材のマッチングおよび地域の課題解決を推進。また、新規事業開発・既存事業変革のための事業支援等を行っております。



