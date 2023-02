[NOTHING TECHNOLOGY LIMITED]

Phone (1) 購入でEar (stick) 1台プレゼントや、Ear (stick)の2つ購入で1つ50%オフに



Nothing日本公式ストア(https://jp.nothing.tech/)にて「バレンタインキャンペーン」を実施いたします。







【バレンタインギフトセット】

・Nothing Phone (1) のご購入で、Nothing Ear (stick)を 1台プレゼント

・Ear (stick) 単品を2台ご購入で、 2台目が定価の【50%OFF】



【開催期間】

2023年2月3日(金)18時 ~ 2023年2月14日(火)23時59分まで

*予告なく予定が変更になる可能性がございます。

*在庫なくなり次第終了いたします。



【注意事項】

*Nothing日本公式サイトにて展開するキャンペーンです。他の国や地域と異なる場合があります。

*商品発送は日本国内のみです。

*Nothing Phone (1) を2台以上ご購入の場合も、1会計につき、Nothing Ear (stick) のプレゼントは1台までとなります。

*1回のご注文での購入上限はございませんが、超過分は割引を適用致しかねます。



▼Nothing 日本公式サイト

https://jp.nothing.tech/







Nothingについて



Nothingは、技術を再び楽しくするためにあります。創造性を刺激し、コミュニティと一緒に未来を作る。象徴的なハイテク製品のエコシステムを構築することで、Nothingは、業界に芸術性と情熱を取り戻すことを目指しています。Phone(1)は2022年7月に発表され、ここ数年で最も期待されたハイテク製品の1つとなりました。Nothingは現在、Phone (1)、Ear (1)、Ear (stick)の3製品において、累計100万台以上を世界中で販売しています。



ロンドンに本社を置く Nothing は、GV (旧 Google Ventures)、EQT Ventures と C Ventures に支援を得て、非上場企業として活動しています。



Nothing Ear (stick)について



Nothing Ear (stick)は、象徴的な透明感のあるデザインとプレミアムなユーザーエクスペリエンスを世界中にお届けしています。このワイヤレスイヤホンは、ハーフインイヤー設計により、耳への圧迫感が軽減され、自然で快適な装着感を実現。さらに一日中快適に装着できるよう軽量化されています。Nothing Ear (stick)は、コスメのシルエットをイメージしたユニークでコンパクトな円筒形のケースに入っています。



加えて、Nothing Ear (stick)のカスタム・ダイナミックドライバーは、音に生命力を吹き込みます。小型で快適な装着感ながらも、12.6mmという十分な大きさで、豊かな深みとクリアな高音、忠実なディテールを実現しています。業界最高グレードのドライバーマグネットを使用し、ダイアフラム(振動板)を強化することで、高音域から低音域まで安定した音質を保ち、臨場感あふれるサウンドを実現します。Bass Lock Technology は、スマートソフトウェアが、ユーザー固有の外耳道の形状やイヤーバッドの装着感を測定し、装着中に失われる低音の量を検知して、イコライザーのカーブがユーザーにとって最適なレベルに自動でチューニングされ、常に迫力のある奥行きを実現します。Nothing Ear (stick)は、最大29時間の再生が可能です。



