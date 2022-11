[TZEN株式会社]

全国の応募者の中から、地域とともに新しいビジネスに意欲的に取り組む女性スモールショップオーナー13名を選定。11月24日に授賞式が行われました。



TZEN株式会社(代表取締役CEO:長尾 千登勢/所在地:東京都品川区大崎)と、江戸時代から続く京都宇治の老舗製茶問屋・山政小山園(代表取締役:小山 政吾/所在地:京都府宇治市小倉町)が展開する「MATCHAのサードウェーブ」をコンセプトにしたプレミアム抹茶をカジュアルに楽しめる抹茶カフェ「ATELIER MATCHA(アトリエ マッチャ)」。

上質な抹茶を若い世代や海外の方にカジュアルに楽しんでいただくことを目指し、イノベーティブな抹茶体験を提供していることが評価され、アメリカン・エクスプレスが中小企業支援の視点から全国の女性ショップオーナーに資金やコンサルティングを提供する「RISE with SHOP SMALL」を受賞しました。ATELIER MATCHAはこの受書を機会として、今後とも日本が誇るプレミアム抹茶の美味しさと茶道のおもてなしの心を世界へ届けるチャレンジを続けて参ります。







「RISE with SHOP SMALL」のプログラムは、アメリカン・エキスプレスが長年にわたり取り組んでいる中小店舗支援の取り組みにおいて、DE&I (ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)の視点を取り入れスタートしました。2022年は、アメリカン・エキスプレスが実施した意識調査で明らかになった女性のショップオーナーの課題やチャレンジを応援することを目的に、各地の街の女性ショップオーナー支援のプログラムとして、ショップ経営に関する無料のオンラインセミナーや、先輩経営者や専門家によるお悩み相談プログラム、さらにはショップオーナーの要望に応じた、店舗改築や広告宣伝活動の支援などを、7月より継続的に実施しています。



全国から寄せられた20代~60代の女性ショップオーナーの応募の中から、ショップに対する誇りや思い、挑戦や課題解決の意欲、ビジネスを通じた地域の魅力や活性化への取り組みなどを選考基準とし、書類、面談を通し、13名の女性ショップオーナーが選出されました。



※写真はアメリカン・エキスプレス様プレスリリースより引用





<RISE with SHOP SMALL受賞式>

2022年11月24日には受賞式が開催。アメリカン・エキスプレスの担当者様から受賞者にてRISE with SHOP SMALLに込めた思いなどについて紹介されたほか、受賞者同士でもショップ経営に共通する悩みが共有されるなどの交流がありました。



ATELIER MATCHA代表 長尾千登勢コメント





本プログラムに出会ったのはカフェが開業して1年を迎え、「MATCHAのサードウェーブを世界へ」をテーマに今後どのようにビジネスを広げていくべきか悩んでいる時期でした。そんな中、このプログラムを通して経験豊かなメンターに貴重なアドバイスをいただき、次のステップに踏み出す勇気と自信をもらうことができました。50代からの遅い起業ではありますが、このプログラムをきっかけに夢に向かって前進して行きたいと思います。



(長尾千登勢プロフィール)

株式会社電通でのグローバルクリエーティブ・PRディレクターおよび伝統文化発信プロジェクトJapan Culture Hub代表を経て、2021年TZEN株式会社を設立。宮大工茶室「無名庵」、VR茶会「茶空会」、マルチアングル能楽「すまほ能」等、日本の伝統文化を世界に発信する事業開発及びコンサルティング事業を立ち上げる。電通時代は大手企業、政府官公庁の広告コミュニケーションの戦略立案、クリエーティブ、PRに従事。2016年には米国のPR会社・Mitchell Communicationsに短期出向。東京コピーライターズクラブ会員。南アフリカ・ヨハネスブルグ育ち。裏千家専任講師(長尾宗勢)。英仏語に対応。(TZEN株式会社Webサイト:https://www.tzen.jp/)



<SHOP SMALL(R)とは>

SHOP SMALL(R)は、2010年、アメリカン・エキスプレスが行政や非営利団体、企業などと連携し、中小ビジネスを応援し、地域コミュニティの活性化を促進することを目的に立ち上げました。その後、この取り組みは継続、拡大され、現在は米国外においても定着しています。日本では2017年に横浜で始まり、翌年から全国に拡大しました。アメリカン・エキスプレスは、2021年から2025年までに世界中で「SHOP SMALL(R)」などの取り組みを通じ、中小店舗の小売店や飲食店などの加盟店で1,000億ドル(日本円で約11兆5000億円*1米ドル=115円換算/2021年当時)の消費を促進することを目指しています。



<RISE with SHOP SMALLとは> www.amex.jp/ss-pr

2022年7月に日本における「SHOP SMALL(R)」の新展開として始動した「RISE with SHOP SMALL」は、アメリカン・エキスプレスのカード会員とともに中小店舗を応援する、ショップスモールとしては初めての「カード会員参加型」のプログラムです。初年度となる今年は、アメリカン・エキスプレスが実施した意識調査(※ 2022年6月実施)で明らかになった女性のショップオーナーのチャレンジを応援することを目的に、先輩経営者や専門家によるお悩み相談プログラム、店舗改装や広告開発などお店の課題や要望に応じた1件上限200万円のサポート、応援プログラムに応募頂いた方の中から抽選で100名へのオリジナルノベルティ・記念品・販促品が作成できるECサイト「販促STYLE」でご利用いただけるクーポン(5万円分)の進呈、無料のオンラインセミナー動画の公開等を展開しています。



※ 受賞者はRISE with Shop Small特設サイト(https://joseishacho.net/risewithshopsmall/)でも公開中



■ 関連URL

・プレスリリース

アメリカン・エキスプレスによる「RISE with SHOP SMALL」受賞者13名が決定/全国各地の女性ショップオーナーの課題や挑戦をさまざまな形でサポート

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000099463.html



・RISE with SHOP SMALL

http://www.amex.jp/ss-pr



==================

本リリースに関するお問い合わせ先

ATELIER MATCHA 長尾

ateliermatchatokyo@gmail.com

03-3667-7277

==================









企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-14:16)