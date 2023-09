[JAIC]

慶応大学教授 村井純先生、Astar Network渡辺創太氏を迎え、研究会を実施してきたJAICが生成AIの発信地 サンフランシスコ・シリコンバレーにて視察研修を実施しましたのでご報告いたします。



最先端IT人材(AI・ブロックチェーン・情報セキュリティ・AR ,VR, XR・IoT・DX全般他)の育成に特化した協会、一般社団法人ITキャリア推進協会(東京都千代田区、加盟数195(ベンチャー企業多数)、理事長:大和田博道、以下「JAIC」)は、2023年9月18日からチャットGPT他生成AIの発信地 サンフランシスコ・シリコンバレーにて視察研修を実施。シリコンバレーにて現地団体と共同開催したミートアップにはスペシャルゲストとしてフリーモント市長リリー・メイ氏、シリコンバレー中央商工会議所CEO Harbor K. Bhatia氏に参加いただき、ピッチではカーネギーメロン大学からはProf. Laszlo A. Jeni 他、生成AI系ベンチャーCEOの登壇、そして初代デジタル大臣 平井卓也先生によるビデオレター等盛り沢山の内容となりました。そしてこのミートアップによってスタートアップ企業が誕生、1億円のエンゼル投資家からの投資の実施、様々な日本企業と現地企業のコラボレーション等、具体的な成果が生まれましたので、詳細を下記ご報告申し上げます。







ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

□メニュー

●第1日目 企業視察他

1.Open AI

2.Salesforce

3.現地視察

●第2日目 各視察・ミートアップの実施

1.インテルミュージアムの視察

2.ミートアップ(1部)

・ITキャリア推進協会理事長 大和田博道 挨拶

・基調講演

一般社団法人ITキャリア推進協会 アドバイザリーボードメンバー 徳田浩司氏

・トークセッション

一般社団法人ITキャリア推進協会 アドバイザリーボードメンバー 木寺祥友氏

一般社団法人ITキャリア推進協会 アドバイザリーボードメンバー 徳田浩司氏

3.ミートアップ(2部)

・スペシャルゲスト1

フリーモント市初 アジア系女性市長 リリー・メイ氏のご挨拶

・スペシャルゲスト2

シリコンバレー中央商工会議所CEO Harbor K. Bhatia氏のご挨拶

・ピッチ

Prof. Laszlo A. Jeni @Carnegie Mellon University,

Alex Zan@Alpha Gen AI,

Kevin Chen@ScreenCandi,

Jesse Casman@Oppkey,

Sravan Puttagunta@hyperspec.ai,

Venkatesh Bm@Technolabz business solutions,

Ravi Joseph Kota@AI Tensors,

Ravi Prakash Inuganti@Bitstar Technologies,

Brent Yamashita@ DLA Piper LLP,

Dr.Aki Shirai@ AICU.ai, etc.

・スペシャルゲスト3

初代デジタル大臣 平井卓也先生からのビデオレター(英語)

・スポンサー企業のご紹介

DXHR株式会社

株式会社リベルタス・アドバイザリー

スキルティー株式会社

株式会社ユニコーンテクノロジー

スイッチ株式会社

ペネトレイト・オブ・リミット株式会社

株式会社アイ・アイ・エス

テクノブレイブ株式会社

・Closing remarks by Co-Organizer ITキャリア推進協会 代表理事 本原和哉



→PRRT3.はここからです。

4.Networking

●第3日目 カンファレンスへの参加・企業視察他

1.Googleカンファレンスへの参加

2.HTAP x AI への参加

3.Meta

4.Apple Park

5.HPガレージ

6.経産省新施設

7.NVIDIA

●スポンサー企業情報のご紹介

●今回の研修の成果並びに今後について

●Special Thanks to volunteer staff

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●第2日目 各視察・ミートアップの実施

4.Networking









●第3日目 カンファレンスへの参加・企業視察他

1.Googleカンファレンスへの参加









2.HTAP x AI への参加





3.Meta



4.Apple Park







5.HPガレージ



6.経産省新施設視察



7.NVIDIA



●スポンサー企業情報のご紹介

諸事情があり今回の研修に参加できなかったスポンサー企業様のご紹介をいたします。



株式会社ワンブリッジ

https://www.1bridge.co.jp/

代表者メッセージ

「つなぐことで、人を幸せにする」

私の学生時代は海外にいる友人への連絡手段が国際電話とAirMailしかなく、多額の通信費と時間がかかった時代でした。

後にインターネットが出現した時その可能性に希望を抱いたと同時に、情報インフラを大いに発展させ、豊かな社会を形成する一助でありたいという思いから創業を果たしました。

日々進化し続けるIT業界において、弊社は「共創」をテーマに掲げております。

どんなに時代が変わろうともお客様が気軽に相談できる身近な「パートナー」でありたい。

この思いを大切に、自己研鑽を惜しまない社員一同お客様に最適なソリューションを展開しております。

現代社会は少子高齢化を迎えるなど大きな構造変化を迫られています。

これまで以上に社会全体の問題を社員全員が見据え、弊社の情報技術で解決できることを追求することですべてのステークホルダーへ最適解を追及してまいります。

私たちは「つなぐことで、人を幸せにする」

時代がどんなに移り変わろうとも、その想いを強く持ち続け、お客様に向き合ってまいります。

代表取締役社長

佐藤 勝美



株式会社アフェックス

https://afx-pro.com/

代表者メッセージ

社員とその家族も幸せに、笑顔になれる

未来をつくるために前進していきます。

代表取締役CEO 鈴木 信吾



揺るぎない理念のもと、

新しい挑戦が実を結びつつあります

2012年3月の創業以来、社員をはじめ、お客さまはもちろんのこと、私たちと関わる全ての人々が「幸せになれるように」という理念のもと、たゆまぬ努力と挑戦を続けてまいりました。

2016年からは「新たな挑戦」に取り組み、下記の事業をスタートさせ多角化の推進に尽力してまいりました。

ともすると、根幹であるIT事業とは異質な事業展開に感じられてしまうかもしれません。しかし私たちの思いは違います。事業ジャンルは違えども、創業以来の理念である「みんなのため。みんなが幸せになれるように」という思いでつながっているのです。そして、いずれは会社の根幹をなすITを活用して、全ての事業を有機的に つなげていけるよう準備を進めているところです。

あなたの暮らしをサポート「そよ風タクシー」

eスポーツチーム運営「いぶし銀」、eスポーツ大会開催

動物愛護団体「RENSA」支援

オーガニックコットンをメインに扱うベビー子供服専門ショップ“yuga”



グループ会社 株式会社 アスピロンドhttps://www.aspirond.com/ スタッフが世界で大活躍しております。

『スト6』サウジアラビアで行われた国際大会「Gamers8」にて日本の翔選手が優勝。先日の「EVO 2023」で

優勝した強豪・AngryBird選手に決勝で3-0の大勝利を飾る

https://news.denfaminicogamer.jp/news/230814f?fbclid=IwAR1vL8fPXepLrgomytOcEyg0xHUVvuOGFyzBrhI49nnSkP0dJpFOvSaL844_aem_AXswl9FneKC8cOLPKEADs7-D0xrucc83z3Xjsj_5KOCTI580XxxaHVv7Hz-Ui_X5DHM



HorizonHead&company株式会社

https://horizonhead.co.jp/



代表者メッセージ

『競争』ではなく、『共創』できる会社。

繋がることで『個々ができることの限界を超える』

顧客の為に、共創で限界を超える。

それが私たちが目指す会社です。



CEO&PRESIDENT

Yaichi Sawamura



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



●今回の研修の成果並びに今後について

1.弊協会アドバイザリーボードメンバー 徳田氏のご尽力のお陰で、フリーモント市長 リリー・メイ氏、シリコンバレー中央商工会議所CEO Harbor K. Bhatia氏との連携ができ、今後通年に渡ってビジネス連携を実施していただけることをご快諾いただけました。この成果は、今後の日本企業とシリコンバレーを繋ぐ『架け橋』となって行きます。よって今後の日本におけるスタートアップ企業の成長を支援できる環境に育てていく為に、弊協会は来年8月を目途にシリコンバレー支局を設立し、多くのスタートアップ企業の支援を実施していきます。

※この企画は最低10年間継続いたします。



2.このミートアップをきっかけに弊協会アドバイザリーボードメンバー徳田氏、そしてデジタルハリウッド大学大学院 客員教授 白井 暁彦様とのジョイントによりスタートアップ企業が誕生しました。

https://aicu.ai/

https://note.com/o_ob/n/nf78327a6855f

弊協会はこのスタートアップ企業含め今後この環境で生まれたスタートアップ企業を全面的に支援し、国内外におけるVC、スタートアップ議員連の皆様へのプレゼンテーションの機会を創造していきます。



3.このミートアップに参加した弊協会加盟企業様(NDAの関係上公開不可)がエンジェル投資家として、現地ベンチャー企業に1億円の投資を実施いたしました。現地生成AI系ベンチャー、カーネギーメロン大学、スタンフォード大学他には様々な可能性を持ったスタートアップ企業が潜在的に存在しています。このような環境の中で日本のVCも積極的な投資を実施することで、今後1社でも多くのユニコーン企業の誕生を創造していきたいと思います。皆様方には是非様々な連携・ご支援をいただきたく何卒宜しくお願い申し上げます。



●Special Thanks to JAIC volunteer staff

本当に素晴らしい司会をしていただきました株式会社ドライビングフォース代表取締役会長 田村さん

本当にありがとうございました!(東京商工会議所女性会の理事でもある)

https://www.drivingforce.co.jp



数多くのアメリカ現地の参加者に素晴らしい笑顔と『おもてなし』をしてくださったお二人

株式会社リベルタス・アドバイザリー 高田さん

https://www.libertas-advisory.co.jp/

スイッチ株式会社 伊藤さん

https://www.switch-ang.co.jp/

皆様のご協力のお陰で今回の研修は大成功となりました!

この場をお借りして心から感謝申し上げます。



ITキャリア推進協会 事務局一同



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-22:40)