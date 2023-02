[株式会社COOON]

~成果発表会をマスコミの皆様に披露~





株式会社COOON(本社:大阪市北区 代表取締役:田村 圭一郎)は、岐阜乗合自動車株式会社(本社:岐阜市九重町 代表取締役:瀧 修一)と実施していた、岐阜バス80周年記念の「ラッピングバスデザイン」と「バスツアー」を共創するプロジェクトの成果発表会を下記の日程にて行います。岐阜県在住・在学の大学生が主体となりSDGs×岐阜の街をモチーフにしたラッピングバスのデザインや、学生視点を取り入れたバスツアーの企画を行いました。

本イベントは、株式会社COOONと名鉄協商株式会社(本社:名古屋市中村区 代表取締役:小林 昌弘)が共創する学生向けコミュニティラウンジ「INNOVATION PARK GIFU with 名鉄協商」にて開催されます。「INNOVATION PARK GIFU with 名鉄協商」は大学生をターゲットに、”共に学び、共に知り、共に創る”をコンセプトとしたコニュニティラウンジを運営し、学生と企業へオープンイノベーションの機会を提供しています。



記

1 日 時

令和5年2月22日(水)18時00分~

※1時間程度

2 場 所

INNOVATION PARK GIFU with 名鉄協商(岐阜市神田町9丁目1番地 岐阜イクト2F)

3 内 容

共創プロジェクトに参加した大学生による岐阜バス80周年記念の「ラッピングバスデザイン」と「バスツアー」の成果発表

4 当日プロブラム









5 その他

一般の方の参加、見学は行えません



